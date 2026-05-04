Met Gala: por que bilionários da tecnologia estão se aproximado da moda

Considerado o maior evento de moda mundial, o Met Gala acontece na noite desta segunda-feira, 4, em Nova York com co-chairs, até então, inesperados para os que acompanham os bastidores da alta-costura. O empresário Jeff Bezos e Lauren Sánchez Bezos são os patrocinadores principais do evento deste ano. É a primeira vez que o casal assume esse papel, e a presença deles gerou uma campanha de boicote ativo, com cartazes espalhados por Manhattan convocando o público a não assistir, protagonizada pelo grupo ativista e antibilionários Everyone Hates Elon.

Não é a primeira vez que o crossover entre os ultrarricos e a moda acontece. Em fevereiro deste ano, Mark Zuckerberg e Priscilla Chan apareceram na primeira fila do desfile outono-inverno 2026 da Prada durante a semana de moda de Milão, sentados ao lado de Anna Wintour e Eva Chen, diretora de parcerias de moda do Instagram. Zuckerberg foi o último a chegar, escoltado momentos antes de as luzes se apagarem.

Nos bastidores, rumores de uma parceria entre a Meta e a EssilorLuxottica para o lançamento de óculos inteligentes com a grife italiana circulavam há semanas. Questionada sobre o assunto, Miuccia Prada, nome à frente da maison, respondeu apenas: "Talvez. Quem sabe."

Lauren Sánchez, por sua vez, vem construindo uma relação próxima com Anna Wintour há meses. Em junho de 2025, ela foi capa da edição digital da Vogue americana. Wintour a descreveu publicamente como "uma grande amante da moda" e disse estar "muito grata pela sua generosidade incrível". A aproximação culminou na posição de co-chair do evento mais importante do calendário fashion americano.

A moda sempre dependeu de patronos, e os bilionários sempre estiveram por perto. Quando Zuckerberg aparece na primeira fila da Prada ao lado de Wintour, o Instagram é a principal ferramenta de distribuição de conteúdo de moda no mundo, e a Meta lucra cada vez que um look da passarela vira post viral. Ou seja, a presença física é também uma declaração de aliança e negociações.

No caso dos Bezos, estar no centro do Met Gala é estar no centro da conversa cultural americana. O evento arrecadou um recorde de 31 milhões de dólares no ano passado, segundo informações da Vogue americana. O dinheiro arrecadado é revertido integralmente ao Costume Institute do Metropolitan Museum of Art, a fim de financiar a manutenção do acervo do museu e custear as exposições.

Vale lembrar que Bezos já havia participado do evento em 2012, quando foi coanfitrião ao lado da então esposa MacKenzie Scott. À época, a Amazon patrocinou o baile de gala que reúne as maiores personalidades do show business.

Anna Wintour: lista para o Met Gala passa pelo crivo da executiva (Theo Wargo/FilmMagic)

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O boicote atual ganhou contornos institucionais ainda maiores quando o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, confirmou que não comparecerá ao evento, quebrando uma tradição de presença dos prefeitos da cidade. Em entrevista ao Hell Gate, Mamdani disse que sua prioridade é "tornar a cidade mais acessível". Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams seguem como coanfitriãs do baile, que tem como tema neste ano "Costume Art" (Arte do Figurino).