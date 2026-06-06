Jogadores do Irã terão de deixar os EUA no mesmo dia das partidas da Copa, diz embaixador

Os jogadores da seleção do Irã que disputarão a Copa do Mundo de 2026 deverão entrar e deixar os Estados Unidos no mesmo dia de suas partidas, viajando a partir da concentração da equipe em Tijuana, no México. A informação foi confirmada neste sábado, 6, pelo embaixador iraniano no país, Abolfazl Pasandideh.

Em meio às tensões entre Teerã e Washington, a seleção iraniana decidiu transferir sua base de preparação de Tucson, no estado americano do Arizona, para Tijuana, cidade localizada na fronteira entre México e Estados Unidos.

O Irã disputará seus compromissos da fase de grupos em Los Angeles e Seattle.

Segundo Pasandideh, as condições impostas para a entrada da delegação em território americano determinam que os atletas desembarquem apenas no dia dos jogos e retornem ao México logo após as partidas.

“Eles podem entrar pela manhã e terão que sair no mesmo dia”, afirmou o diplomata durante entrevista coletiva em Tijuana.

O embaixador também informou que 15 integrantes da delegação iraniana ainda não receberam autorização para entrar nos Estados Unidos.

De acordo com ele, a maior parte das pessoas afetadas ocupa cargos de direção na Federação Iraniana de Futebol ou integra a comissão técnica da seleção.

Pasandideh classificou a situação como um desafio adicional para a equipe durante o torneio.

Segundo o representante iraniano, o transporte entre Tijuana e as cidades americanas que receberão os jogos poderá ser realizado por via aérea ou terrestre.

A definição do modelo de deslocamento dependerá das orientações da Federação Internacional de Futebol (Fifa).

“Respeitamos todas as decisões tomadas pela Fifa”, declarou o embaixador.

A seleção iraniana chega ao Mundial cercada por incertezas relacionadas à guerra envolvendo Estados Unidos e Irã, além das dificuldades enfrentadas por parte da delegação para obter vistos de entrada no país anfitrião.

EUA e Irã na Copa

Um funcionário do governo americano confirmou neste sábado que os vistos necessários para a participação da seleção foram emitidos para os jogadores e para a comissão técnica considerada essencial.

“O visto necessário para a participação do Irã na Copa do Mundo, incluindo atletas e comissão técnica essencial, foi concedido”, afirmou a autoridade.

O representante americano acrescentou que Washington não permitirá que o sistema de vistos seja utilizado para a entrada de pessoas sob falsos pretextos, mas não detalhou quais integrantes da delegação tiveram os pedidos negados.

O Irã foi uma das primeiras seleções a garantir vaga na Copa do Mundo de 2026, mas sua participação passou a ser alvo de dúvidas nos últimos meses em razão do agravamento das tensões entre Teerã, Israel e os Estados Unidos.