Met Gala 2026: os melhores looks da 'noite mais fashion do ano'

A noite mais fashion do ano aconteceu nesta segunda-feira, 4, e levou as celebridades mais importantes da indústria ao Met Gala 2026.

Logo nas primeiras horas do tapete vermelho, convidados começaram a chegar ao Metropolitan Museum com produções alinhadas ao tema deste ano: “Costume Art”.

O dress code é “Fashion is Art” (“Moda é Arte”, em tradução livre), incentivando produções que tratem o corpo e as roupas como formas de expressão artística.

O que é o tema 'Moda é Arte'?

No Met Gala, há uma diferença entre o dress code da noite e o tema da exposição que inspira o evento.

Em 2026, o código de vestimenta é “Fashion is Art”, enquanto a mostra celebrada pela gala é Costume Art (Arte do Vestuário, em tradução livre), que serve como base conceitual para a escolha do tema.

A exposição propõe explorar a “centralidade do corpo vestido”, reunindo diferentes representações da forma humana a partir do acervo do museu. Com cerca de 400 objetos, a mostra combina peças do Costume Institute com pinturas, esculturas e outras obras que abrangem cerca de 5.000 anos de história da arte.

Nesse contexto, o dress code incentiva os convidados a pensar o corpo como uma “tela em branco”, explorando as diferentes formas como a moda pode se manifestar como expressão artística.

"O que conecta cada departamento curatorial e cada galeria do museu é a moda, ou o corpo vestido", afirmou Andrew Bolton, curador-chefe do Costume Institute, em declaração à Vogue americana. "É o fio condutor de todo o museu, o que inspirou a ideia inicial da exposição."

Segundo o comunicado oficial do Met, o mote convida os convidados a expressar sua própria relação com a moda como forma de arte incorporada e a celebrar as inúmeras representações do corpo vestido ao longo da história da arte.

Abaixo, os melhores looks da noite segundo a curadoria da EXAME Pop.

Emma Chamberlain

A apresentadora e influencer foi com um vestido da Mugler, todo pintado à mão pela artista Anna Alessandra Kamaile Deller-Yee.

O design ficou por conta do diretor artístico da marca, Miguel Castro Freitas. O look foi um dos mais comentados da noite e considerado por muitos como o mais fiel e bonito da noite.

Lisa

Lisa, do BLACKPINK, de destacou pela fluidez do véu pendurado por escultura de mãos acima da cabeça. A cantora é integrante oficial do Host Committee, o Comitê Anfitrião da noite. ]

A produção foi assinada pelo designer Robert Wun, conhecido por utilizar elementos 3D em suas peças.

Connor Storrie

Em seu primeiro ano no Met Gala, o ator da série "Heated Rivalry" surpreendeu ao trazer elementos não comuns no vestuário masculino. O artista apostou em gola alta e uma cauda em poá.

O look é assinado pela Saint Laurent.

Sabrina Carpenter

A cantora e compositora Sabrina Carpenter apostou em um tipo de arte diferente do que foi visto no tapete vermelho. Vestida por películas de rolo dos seus filmes favoritos, a artista inovou ao apresentar um look de gala, com acessórios e estilizado.

O vestido é da Dior, assinado pelo designer Jonathan Anderson.

Chase Infiniti

Em um tapete vermelho cheio de composições e looks básicos e beges, a atriz de "Uma Batalha Após a Outra" (2025) encheu os olhos do público ao vestir cores vibrantes e muita textura.

A marca responsável pelo look ficou por conta da nova iorquina Thom Browne.