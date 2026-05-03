Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Quanto custa ir ao Met Gala 2026? 'Noite mais fashion do mundo' arrecada milhões; veja valor

Evento financia exposições e preservação de peças do Costume Institute no Metropolitan Museum of Art, em Nova York

Met Gala: cantora Tyla no tapete vermelho de 2026 (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue/Getty Images)

Met Gala: cantora Tyla no tapete vermelho de 2026 (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza e Raphaela Seixas

Publicado em 3 de maio de 2026 às 06h02.

Tudo sobreMet Gala
Saiba mais

O evento mais aguardado da moda está chegando: o Met Gala, conhecido como a "noite mais fashion do mundo". O baile vai acontecer na próxima segunda-feira, 4, no Metropolitan Museum of Art de Nova York.

Cada ano, as maiores celebridades internacionais e os estilistas mais renomados se unem no evento beneficente promovido pela então editora da revista Vogue, Anna Wintour, para celebrar um conceito do mundo fashion. O tema deste ano é é Fashion is Art (“Moda é Arte”, em tradução livre), incentivando produções que tratem o corpo e as roupas como formas de expressão artística.

O baile arrecada milhões de dólares para o Costume Institute, o departamento do museu responsável pela exposição anual de moda que o evento inaugura.

Moda como arte e filantropia

Desde sua criação em 1948, o Met Gala evoluiu para uma grande arrecadação de fundos que hoje regularmente gera somas na casa dos oito dígitos.

O dinheiro arrecadado ajuda a manter as luzes acesas do Costume Institute e promove a moda como forma de arte, garantindo que o legado visual e cultural da indústria seja preservado para as futuras gerações.

Investimento milionário

Os ingressos para o Met Gala custam cerca de US$ 75 mil por pessoa e até US$ 350 mil por mesas com dez lugares. O baile reúne habitualmente cerca de 600 convidados. A programação inclui coquetel, jantar e uma apresentação musical.

Em 2025, o evento registrou a maior arrecadação bruta em seus 77 anos de história: cerca de US$ 31 milhões, segundo informações da Vogue americana.

Os convidados também têm a oportunidade de visitar a exposição. No entanto, eles precisam seguir uma regra rígida que proíbe o uso de celulares após a entrada no museu.

Acompanhe tudo sobre:Met GalaModa

Mais de Pop

Met Gala 2026: por que celulares são proibidos na 'noite mais fashion do mundo'?

Bubbles: onde vive o chimpanzé de Michael Jackson hoje

Onde assistir ao show de Shakira no Rio ao vivo e sem delay? Saiba como

Show de Shakira no Rio terá transmissão ao vivo sem delay, ao contrário de Lady Gaga e Madonna

Mais na Exame

Pop

Met Gala 2026: por que celulares são proibidos na 'noite mais fashion do mundo'?

Guia do Eleitor

Posso votar sem o título de eleitor?

Esporte

GP de Miami de Fórmula 1: veja horário e onde assistir à corrida ao vivo

Inteligência Artificial

Essa IA cria sites sozinha e está ganhando espaço nas empresas