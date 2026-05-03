Quanto custa ir ao Met Gala 2026? 'Noite mais fashion do mundo' arrecada milhões; veja valor

O evento mais aguardado da moda está chegando: o Met Gala, conhecido como a "noite mais fashion do mundo". O baile vai acontecer na próxima segunda-feira, 4, no Metropolitan Museum of Art de Nova York.

Cada ano, as maiores celebridades internacionais e os estilistas mais renomados se unem no evento beneficente promovido pela então editora da revista Vogue, Anna Wintour, para celebrar um conceito do mundo fashion. O tema deste ano é é “Fashion is Art” (“Moda é Arte”, em tradução livre), incentivando produções que tratem o corpo e as roupas como formas de expressão artística.

O baile arrecada milhões de dólares para o Costume Institute, o departamento do museu responsável pela exposição anual de moda que o evento inaugura.

Moda como arte e filantropia

Desde sua criação em 1948, o Met Gala evoluiu para uma grande arrecadação de fundos que hoje regularmente gera somas na casa dos oito dígitos.

O dinheiro arrecadado ajuda a manter as luzes acesas do Costume Institute e promove a moda como forma de arte, garantindo que o legado visual e cultural da indústria seja preservado para as futuras gerações.

Investimento milionário

Os ingressos para o Met Gala custam cerca de US$ 75 mil por pessoa e até US$ 350 mil por mesas com dez lugares. O baile reúne habitualmente cerca de 600 convidados. A programação inclui coquetel, jantar e uma apresentação musical.

Em 2025, o evento registrou a maior arrecadação bruta em seus 77 anos de história: cerca de US$ 31 milhões, segundo informações da Vogue americana.

Os convidados também têm a oportunidade de visitar a exposição. No entanto, eles precisam seguir uma regra rígida que proíbe o uso de celulares após a entrada no museu.