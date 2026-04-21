'O Diabo Veste Prada': Miranda Priestly existe? Entenda a história real

A personagem Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep no filme "O Diabo Veste Prada", foi inspirada em Anna Wintour. A editora da Vogue se tornou a principal referência para a criação da personagem, segundo relatos da indústria e da obra que deu origem ao longa.

A associação entre Miranda Priestly e Anna Wintour ganhou força com o sucesso do filme dirigido por David Frankel, que retrata os bastidores de uma revista de moda e apresenta uma editora com traços semelhantes aos da executiva no mercado editorial.

Miranda Priestly foi inspirada em Anna Wintour?

“O Diabo Veste Prada” foi adaptado do livro publicado em 2003 por Lauren Weisberger, ex-assistente de Anna Wintour. A obra apresenta uma narrativa ficcional baseada na experiência profissional da autora.

Em entrevista ao IndieWire, Meryl Streep afirmou que o material retrata uma versão inspirada na convivência com a editora, sem compromisso com fidelidade total. A atriz explicou que o livro aborda os déficits percebidos de mulheres em posições de liderança, incluindo a expectativa de que chefes mulheres sejam infinitamente empáticas.

Trajetória de Anna Wintour na Vogue

Anna Wintour assumiu o comando da Vogue americana em 1988, substituindo Grace Mirabella. Ao longo de 37 anos, promoveu mudanças editoriais que reposicionaram a revista no mercado.

Uma de suas primeiras decisões foi publicar, em novembro do mesmo ano, uma capa com a modelo Michaela Bercu usando jeans de US$ 50 com um suéter Christian Lacroix de US$ 10 mil, em uma foto descontraída de Peter Lindbergh. Foi a primeira vez que a peça jeans estampou a capa da Vogue.

A saída do cargo foi confirmada em 2025. Wintour permaneceu como diretora global de conteúdo da Condé Nast e diretora editorial global da Vogue.

Influência na indústria da moda

Ao longo da carreira, Wintour liderou estratégias editoriais de títulos como Vanity Fair, GQ, The New Yorker e Allure. Desde 1995, organiza o Met Gala, evento que arrecada recursos para o Costume Institute do Metropolitan Museum of Art e se consolidou como um dos principais encontros da moda global.

A edição mais recente ultrapassou US$ 15 milhões em arrecadação.

Sequência de 'O Diabo Veste Prada'

O "O Diabo Veste Prada 2" tem estreia marcada para 30 de abril nos cinemas. A atriz Emily Blunt, que interpretou Emily no primeiro filme, voltará à sequência.