'O Diabo Veste Prada': Miranda Priestly existe? Entenda a história real

Anna Wintour: trajetória na Vogue deu origem à personagem Miranda Priestly, de 'O Diabo Veste Prada' (Getty Images/Reprodução)
Redatora
Publicado em 21 de abril de 2026 às 12h49.
A personagem Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep no filme "O Diabo Veste Prada", foi inspirada em Anna Wintour. A editora da Vogue se tornou a principal referência para a criação da personagem, segundo relatos da indústria e da obra que deu origem ao longa.
A associação entre Miranda Priestly e Anna Wintour ganhou força com o sucesso do filme dirigido por David Frankel, que retrata os bastidores de uma revista de moda e apresenta uma editora com traços semelhantes aos da executiva no mercado editorial.
“O Diabo Veste Prada” foi adaptado do livro publicado em 2003 por Lauren Weisberger, ex-assistente de Anna Wintour. A obra apresenta uma narrativa ficcional baseada na experiência profissional da autora.
Em entrevista ao IndieWire, Meryl Streep afirmou que o material retrata uma versão inspirada na convivência com a editora, sem compromisso com fidelidade total. A atriz explicou que o livro aborda os déficits percebidos de mulheres em posições de liderança, incluindo a expectativa de que chefes mulheres sejam infinitamente empáticas.
Anna Wintour assumiu o comando da Vogue americana em 1988, substituindo Grace Mirabella. Ao longo de 37 anos, promoveu mudanças editoriais que reposicionaram a revista no mercado.
Uma de suas primeiras decisões foi publicar, em novembro do mesmo ano, uma capa com a modelo Michaela Bercu usando jeans de US$ 50 com um suéter Christian Lacroix de US$ 10 mil, em uma foto descontraída de Peter Lindbergh. Foi a primeira vez que a peça jeans estampou a capa da Vogue.
A saída do cargo foi confirmada em 2025. Wintour permaneceu como diretora global de conteúdo da Condé Nast e diretora editorial global da Vogue.
Ao longo da carreira, Wintour liderou estratégias editoriais de títulos como Vanity Fair, GQ, The New Yorker e Allure. Desde 1995, organiza o Met Gala, evento que arrecada recursos para o Costume Institute do Metropolitan Museum of Art e se consolidou como um dos principais encontros da moda global.
A edição mais recente ultrapassou US$ 15 milhões em arrecadação.
O "O Diabo Veste Prada 2" tem estreia marcada para 30 de abril nos cinemas. A atriz Emily Blunt, que interpretou Emily no primeiro filme, voltará à sequência.