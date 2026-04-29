Met Gala 2026: qual é o tema da 'noite mais fashion do mundo' e quem são os anfitriões?

Faltam poucos dias para o Met Gala 2026, que acontece na próxima segunda-feira, 4 de maio, no Metropolitan Museum of Art de Nova York (Met).

Com o tema já definido, o evento deste ano propõe uma abordagem mais conceitual para os convidados. O dress code é “Fashion is Art” (“Moda é Arte”, em tradução livre), incentivando produções que tratem o corpo e as roupas como formas de expressão artística.

O que é o tema 'Moda é Arte'?

No Met Gala, há uma diferença entre o dress code da noite e o tema da exposição que inspira o evento.

Em 2026, o código de vestimenta é “Fashion is Art”, enquanto a mostra celebrada pela gala é Costume Art (Arte do Vestuário, em tradução livre), que serve como base conceitual para a escolha do tema.

A exposição propõe explorar a “centralidade do corpo vestido”, reunindo diferentes representações da forma humana a partir do acervo do museu. Com cerca de 400 objetos, a mostra combina peças do Costume Institute com pinturas, esculturas e outras obras que abrangem cerca de 5.000 anos de história da arte.

Nesse contexto, o dress code incentiva os convidados a pensar o corpo como uma “tela em branco”, explorando as diferentes formas como a moda pode se manifestar como expressão artística.

"O que conecta cada departamento curatorial e cada galeria do museu é a moda, ou o corpo vestido", afirmou Andrew Bolton, curador-chefe do Costume Institute, em declaração à Vogue americana. "É o fio condutor de todo o museu, o que inspirou a ideia inicial da exposição."

Segundo o comunicado oficial do Met, o mote convida os convidados a expressar sua própria relação com a moda como forma de arte incorporada e a celebrar as inúmeras representações do corpo vestido ao longo da história da arte.

Temas dos anos anteriores

A proposta de 2026 é mais aberta que a dos anos anteriores. O tema do ano passado, "Superfine: Tailoring Black Style" ("Superfino: Alfaiataria no Estilo Negro"), por exemplo, tinha como referência o movimento "black dandy".

Temas relativos a culturas específicas são frequentes, como o "Heavenly Bodies" de 2018, inspirado na arte católica, e o "China Through the Looking Glass" de 2015, que explorava a influência da arte chinesa na moda ocidental.

Madonna, no MET Gala 2018 (Brendan McDermid/Reuters)

Em outros anos, grandes estilistas foram a inspiração por trás das exposições e, consequentemente, do tema do Met Gala. Alguns exemplos recentes incluem Karl Lagerfeld, homenageado em 2023, e Rei Kawakubo, em 2017.

Jonathan Groff: ator compareceu ao Met Gala 2023, que celebrou Karl Lagerfeld (Theo Wargo/Getty Images)

Um exemplo recente de tema mais abstrato foi o de 2019, “Camp: Notes on Fashion”, baseado na ideia estética de “camp”, defendida pela filósofa Susan Sontag.

Kylie e Kendall Jenner, no Met Gala de 2019 (Neilson Barnard/Getty Images)

Como é definido o tema do Met Gala?

O tema do Met Gala é definido a partir da exposição anual de primavera do Costume Institute do museu.

O anúncio do tema de 2026, Costume Art, foi feito pelo Met em 17 de novembro de 2025. Já o dress code, que orienta os convidados sobre como se vestir para o evento de gala, é revelado posteriormente.

Quem são os anfitriões do Met Gala 2026?

O Met confirmou em comunicado oficial que Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams e Anna Wintour serão as presidentes do Met Gala 2026.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez Bezos, patrocinadores principais da festa e da exposição, atuarão como presidentes honorários da noite.

O comitê de anfitriões será presidido pelo diretor criativo Anthony Vaccarello e pela atriz Zoë Kravitz.

Entre os membros confirmados do comitê estão Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, LISA, Sam Smith, Teyana Taylor, A'ja Wilson e Angela Bassett.

Como funciona o Met Gala?

O Met Gala é um evento beneficente e a principal fonte anual de financiamento do Costume Institute. Os recursos arrecadados sustentam exposições, publicações, aquisições e operações do departamento, além de apoiar outras atividades do museu.

Em 2025, o evento registrou a maior arrecadação bruta em seus 77 anos de história: cerca de US$ 31 milhões, segundo informações da Vogue americana.

O evento reúne habitualmente cerca de 450 convidados. A programação inclui coquetel, jantar e uma apresentação musical.

Os convidados também têm a oportunidade de visitar a exposição. No entanto, eles precisam seguir uma regra rígida que proíbe o uso de celulares após a entrada no museu.

Quando será o Met Gala 2026?

O Met Gala 2026 acontece na segunda-feira, 4 de maio, no Metropolitan Museum of Art, em Nova York.

A exposição Costume Art ficará em cartaz de 10 de maio de 2026 a 10 de janeiro de 2027.