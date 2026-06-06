Economia

Macro em Pauta

Passagens aéreas devem seguir mais caras pelo resto do ano, diz CEO da Latam

Para Roberto Alvo, os efeitos da alta no custo do combustível seguirá presente

Avião da Latam no Aeroporto Internacional de Santiago (AFP)

Avião da Latam no Aeroporto Internacional de Santiago (AFP)

Rafael Balago
Rafael Balago

Repórter de internacional e economia

Publicado em 6 de junho de 2026 às 16h52.

Última atualização em 6 de junho de 2026 às 16h54.

Rio de Janeiro* - Os preços das passagens aéreas deverão seguir altos nos próximos meses, mesmo que o conflito no Oriente Médio chegue ao fim, avalia Roberto Alvo, CEO da companhia aérea Latam.

"Eu pessoalmente acredito que, mesmo que o conflito no Oriente Médio terminasse hoje, provavelmente veríamos preços mais altos por algum tempo, pois será necessário recompor os estoques consumidos para manter não só a aviação, mas também o transporte terrestre. Assim, nosso cenário é de que os preços seguirão altos até o fim do ano", disse Alvo, em entrevista coletiva durante a Assembleia Geral da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata).

"A situação dos preços tem sido importante e acirrada nos últimos três meses. É um momento em que percebemos que um balanço financeiro forte e um forte crescimento das oportunidades são uma vantagem-chave", prosseguiu.

Sobre eventuais cortes de voos, Alvo disse que ajustes de capacidade são normais em situações como esta. "Vamos continuar garantindo que operamos para liderar o mercado  nos próximos anos onde fizer mais sentido", afirmou.

Mais gasto com combustível

Em maio, durante a apresentação dos resultados do primeiro trimestre, a Latam disse que esperava gastar US$ 700 milhões a mais com combustível no segundo trimestre deste ano por causa da alta no petróleo gerada pela guerra no Irã.

"A Latam prevê despesas adicionais com combustível superiores a US$ 700 milhões no segundo trimestre de 2026, considerando um preço do querosene de aviação de US$ 170 por barril", afirmou a empresa, em comunicado divulgado em 5 de maio.

No primeiro trimestre, houve um impacto adicional para a empresa de US$ 40 bilhões por causa do aumento dos combustíveis.

O querosene de aviação, feito a partir do petróleo, é o principal custo para as empresas aéreas, e responde por cerca de 40% do total. O preço do combustível subiu após a guerra no Irã, que bloqueou a exportação de petróleo pelo Estreito de Ormuz, uma das principais rotas globais do produto.

Na ocasião, a empresa disse que "o impacto nas margens e no fluxo de caixa deverá ser parcialmente compensado por uma série de medidas implementadas desde o início do conflito, incluindo ações de gestão de receita, ajustes de capacidade direcionados, iniciativas adicionais de controle de custos, medidas de liquidez para as finanças e capital de giro, bem como a política de hedge da Latam".

No primeiro trimestre do ano, a Latam reportou lucro Ebtida ajustado de US$ 1,3 bilhão e lucro líquido de US$ 576 milhões, com uma margem operacional ajustada de 19,8%. No período, o grupo aumentou sua capacidade em 10,4% e transportou 22,9 milhões de passageiros, um aumento de 9,1% em comparação com o mesmo período de 2025.

*O repórter viajou a convite da Iata.

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