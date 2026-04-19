Que horas começa o BBB 26? Hoje tem eliminação e top 3 definido

A grande final do BBB 26 está chegando! Neste domingo, 19, o público conhece o último eliminado do reality. Ana Paula, Leandro Boneco e Milena disputam a vaga na grande final do reality.

A votação segue aberta, e o público acompanha os desdobramentos ao vivo. O programa começa às 23h10, logo após o Fantástico.

Juliano Floss já está na final após vencer a dinâmica da Prova do Finalista.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.