'Vovô Anésio', influencer no TikTok, morre aos 88 anos

O influenciador Anésio Fiori, conhecido nas redes sociais como Vovô Anésio, morreu neste sábado, 13, aos 88 anos. Ele ganhou notoriedade na internet ao transformar cenas simples do cotidiano em vídeos marcados pelo humor, espontaneidade e conexão com públicos de diferentes gerações.

A projeção teve início em 2021, quando o neto, Caio Fiori, passou a compartilhar no TikTok registros do dia a dia ao lado do avô. Um dos primeiros conteúdos a repercutir mostrava Anésio, então com 84 anos, fazendo um comentário bem-humorado sobre querer comprar cachaça para tomar com remédio. A publicação rapidamente viralizou, levando o perfil à marca de 100 mil seguidores em um único dia e atingindo 150 mil em apenas 24 horas. Atualmente, a dupla soma mais de 6,8 milhões de seguidores nas redes.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Caio Fiori Dias (@onetodobrasil)

A morte foi confirmada pela família por meio de comunicado. “Hoje nos despedimos de alguém que deixou marcas de amor, sabedoria e bondade por onde passou. Seu sorriso, seus ensinamentos e seu carinho permanecerão vivos em cada lembrança, em cada história compartilhada e em cada coração que teve o privilégio de conhecê-lo”, diz a nota.

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Na sexta-feira, um dia antes de morrer, Caio havia informado que o avô estava internado no Pronto-Socorro Municipal de Rincão, no interior de São Paulo, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. No local, a equipe médica realizou procedimentos de emergência, incluindo reanimação, sedação e intubação. Posteriormente, Vovô Anésio foi transferido para um hospital em Araraquara, também no interior paulista, onde morreu.