Quem era Oliver Tree? Cantor está entre as vítimas de acidente com helicópteros no RJ

O cantor norte-americano Oliver Tree está entre as vítimas fatais do acidente envolvendo dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo, 14.

A informação foi confirmada pelas autoridades após a identificação dos ocupantes das aeronaves.

O acidente aéreo deixou seis mortos. Cinco pessoas estavam em um dos helicópteros, enquanto o piloto da segunda aeronave também morreu após a colisão.

Entre as vítimas estão o artista norte-americano Oliver Tree Nickel, além dos passageiros Lucas Vignale, Gaspar Prim e Lucas Brito Chaves. Os pilotos identificados foram Alexandre Souza e Charles Marsillac.

Quem era Oliver Tree?

Oliver Tree, nome artístico de Oliver Tree Nickel, era um cantor, compositor, produtor musical, rapper e cineasta norte-americano de 32 anos, nascido em Santa Cruz, na Califórnia. O artista ganhou projeção internacional após o sucesso viral da música "When I'm Down", que o levou a assinar contrato com uma grande gravadora em 2017.

Ao longo da carreira, Oliver Tree ficou conhecido por misturar elementos de pop alternativo, rock, hip hop e música eletrônica, além de adotar um estilo visual marcante e personagens excêntricos em apresentações e videoclipes.

O cantor alcançou audiência global com sucessos como "Life Goes On", lançada em 2021, e "Miss You", que se tornou um fenômeno nas plataformas digitais e redes sociais.

Além da música, Oliver Tree também atuava como diretor criativo de seus projetos audiovisuais e era conhecido pelo tom humorístico de suas produções.

O artista estava no Brasil após realizar um show único em São Paulo, no último dia 6 de junho. Nas redes sociais, o cantor compartilhou momentos com fãs e influenciadores brasileiros.

Acidente com helicópteros no Rio de Janeiro

O acidente ocorreu na manhã deste domingo, 14, no Recreio dos Bandeirantes. Segundo informações divulgadas pelas autoridades, duas aeronaves se envolveram em uma colisão que resultou na morte de seis pessoas.

Das vítimas fatais, entre elas Oliver Tree, cinco estavam em um dos helicópteros. Na outra aeronave, apenas o piloto ocupava o veículo no momento do acidente.

Outras vítimas identificadas

Lucas Vignale (passageiro)

Gaspar Prim (passageiro)

Lucas Brito Chaves (passageiro)

Alexandre Souza (piloto)

Charles Marsillac (piloto)

As causas do acidente ainda são investigadas pelas autoridades locais e com apoio da Força Aérea Brasileira (FAB).