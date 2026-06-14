Quem são as seis vítimas de acidente entre helicópteros no RJ

A Polícia Civil divulgou na tarde deste domingo, 14, a identificação das seis vítimas do acidente aéreo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.

Em um dos helicópteros — o que explodiu na queda — estavam o piloto Alexandre Souza e os passageiros Lucas Brito Chaves, Nickel Oliver Tree, Lucas Vignale e Gaspar Prim.

Na outra aeronave, viajava apenas o piloto, Charles Marsillac. Nenhum dos ocupantes sobreviveu.

Durante a perícia, os investigadores encontraram câmeras fotográficas e filmadoras entre os pertences dos passageiros, provavelmente de Tree e dos amigos.

Norte-americano, Nickel Oliver Tree era cantor e produtor musical.

Choque no ar e queda sobre veículos

O Quartel de Bombeiros do Recreio foi acionado por volta das 9h para uma ocorrência de queda de duas aeronaves na Avenida das Américas, no quarteirão entre as ruas Beth Lago e Rivadávia Campos.

Segundo as informações iniciais, os helicópteros de pequeno porte colidiram ainda no ar e caíram sobre um pátio com diversos veículos elétricos estacionados, o que provocou um incêndio de grandes proporções

Uma das aeronaves, de matrícula PP-MAC, era um Bell Helicopter, com capacidade para um piloto e quatro passageiros. A outra, de matrícula PR-DJJ, era um modelo monomotor da Airbus bastante comercializado e conhecido como "Esquilo".

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), os dois aparelhos estavam em situação normal de aeronavegabilidade.

Cerca de 45 militares e 15 viaturas foram empenhados na ocorrência, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

O Destacamento do Recreio dos Bandeirantes foi o primeiro a chegar, com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOEsp) e da Coordenadoria de Veículos Aéreos Não Tripulados da corporação.

A investigação sobre as causas do acidente ficará a cargo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da Força Aérea Brasileira, cujas equipes já estão no local.

(com agência O Globo)