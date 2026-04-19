Milena pode sair? Nova enquete mostra quem vai ser eliminado no último Paredão do BBB 26

BBB 26: último Paredão da temporada define a grande final. (Reprodução/Redes Sociais)
Redação Exame
Publicado em 19 de abril de 2026 às 12h09.
Neste domingo, 19, o público vai definir os finalistas do Big Brother Brasil 26. No último Paredão da temporada, Ana Paula, Leandro Boneco e Milena se enfrentam na berlinda.
O Paredão foi consequência direta da Prova do Finalista: Juliano Floss venceu o desafio e garantiu sua vaga no Top 3, enviando automaticamente os outros participantes à disputa.
Na nova parcial, Boneco apresentou novamente uma diminuição na intenção de votos, enquanto Milena cresceuna pesquisa.De Alemão a Juliette: eles começaram o jogo como favoritos — e faturaram milhões no BBB
Levantamento das 12h deste domingo, do site Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, indica vantagem para a eliminação de Leandro.
Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:
Sites (voto da torcida): Ana Paula 17,10% x Leandro 36,76% x Milena 46,14%
YouTube: Ana Paula 11,95% x Leandro 55,95% x Milena 32,05%
X (Twitter): Ana Paula 7,20% x Leandro 70,09% x Milena 22,10%
Instagram: Ana Paula 3,50% x Leandro 61,25% x Milena 35,25%
Votos consolidados (CPF): Ana Paula 7,55% x Leandro 62,43% x Milena 30,00%
Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Leandro lidera com 54,73%, seguido por Milena, com 34,84%, e Ana Paula, com 10,42%.
O levantamento soma 4.941.593 votos.
Na primeira parcial deste domingo de eliminação, Leandro tinha 54,85%. Agora, aparece com 54,73%, uma oscilação de 0,12 ponto percentual para baixo, seguindo na liderança para eliminação, enquanto Milena cresceu 0,08 p.p. nas intenções de voto.Leandro Boneco chegou ao top 4 do BBB 26 — mas o jogo dele justifica isso?
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.Elas sobreviveram ao primeiro Paredão do BBB 26 — o último será diferente?
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