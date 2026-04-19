Os veteranos do BBB 26: relembre os ex-participantes que voltaram à casa

O Big Brother Brasil 26 ficou marcado como a edição das inovações. Além de novas dinâmicas e o formato estendido, trouxe de volta alguns dos rostos mais marcantes da história do reality.

Confira quem foram os veteranos desta edição.

Os veteranos do BBB 26

Babu Santana

Babu Santana foi um dos veteranos no BBB 26 (Divulgação)

Ator carioca de 46 anos, Babu foi um dos primeiros integrantes do grupo Camarote, inaugurado no BBB 20. Ficou conhecido por bater recordes de paredões e de semanas na Xepa, consolidando-se como um dos participantes mais resilientes da edição.

Nessa edição, foi o sétimo eliminado, com 68,62% dos votos. O ator disputou o paredão contra Milena (30,91%) e Chaiany (0,47%).

Sol Vega

Sol Vega foi expulsa do BBB 26 (Globo/Manoella Mello/Reprodução)

Atriz e empresária paulistana de 47 anos, Sol participou da 4ª edição do programa. Sua passagem pela casa ficou marcada por uma interpretação inusitada de We Are the World, de Michael Jackson e Lionel Richie, que viralizou na voz dela como "Iarnuou".

No BBB 26, foi expulsa dia 11 de fevereiro após uma briga generalizada na casa. A confusão teve início quando Milena acordou todos os participantes de propósito. Durante a discussão que se seguiu na cozinha, Sol e Ana Paula Renault se desentenderam, e Sol acabou se chocando com a rival e pisando em seu pé.

Embora Renault tenha afirmado que não se sentiu agredida, a produção optou pela desclassificação da sister - que havia acabado de escapar do paredão na noite anterior, quando enfrentou Babu e Sarah Andrade.

Jonas Sulzbach

Jonas Sulzbach também foi veterano no BBB 26 (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Natural de Lajeado, no Rio Grande do Sul, Jonas tem 39 anos e terminou o BBB 12 em terceiro lugar, eliminado no último paredão da temporada.

O brother foi o nono eliminado do BBB 26, com 53,48% da média de votos. Os adversários Juliano Floss e Gabriela ficaram com 43,49% e 3,03% da média, respectivamente.

Sarah Andrade

Integrante do 'G3' no BBB 21, Sarah voltou como veterana em 2026 (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Brasiliense de 34 anos, Sarah participou do BBB 21 e ficou marcada por integrar o lendário "G3" ao lado de Gil do Vigor e Juliette. Também ganhou notoriedade nas primeiras semanas como a "espiã" da casa, antes de ser eliminada no 9º paredão.

A sister foi a quarta eliminada do BBB 26, com 69,13% dos votos. A veterana enfrentou o paredão contra Babu Santana (28,49%) e Sol Vega (2,38%).

Alberto Cowboy

Depois da rivalidade histórica com Alemão em 2007, Cowboy voltou ao BBB (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Empresário de 49 anos nascido em Manhuaçu, Minas Gerais, Alberto esteve no BBB 7 e ficou famoso pela rivalidade com Diego Alemão, o vencedor daquela edição.

O brother foi o décimo eliminado do BBB 26, com 67,95% da média dos votos. Cowboy enfrentou o 11º Paredão contra Jordana (3,31%) e Leandro Boneco (28,74%).

Ana Paula Renault

Ana Paula Renault: ex-BBB 16 é uma das participantes mais lembradas da história do reality (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Jornalista mineira de 44 anos, Ana Paula participou do BBB 16 e entrou para a história do programa com o bordão "Olha ela!", gritado ao retornar imune de um paredão falso. A edição, porém, terminou de forma abrupta para ela: foi expulsa após agredir o participante Renan Oliveira com dois tapas durante uma festa.

Na edição de 2026, a jornalista segue na disputa pelo prêmio milionário.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.