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Do choque à revolta: 10 finais de séries que dividiram os fãs

Reviravoltas inesperadas, mortes chocantes e decisões criativas dividiram o público em algumas das produções mais populares da TV

Séries: Nem todo grande sucesso consegue agradar no último episódio (Netflix/Reprodução)

Séries: Nem todo grande sucesso consegue agradar no último episódio (Netflix/Reprodução)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 14 de junho de 2026 às 10h03.

Ao longo das últimas décadas, diversas séries conquistaram milhões de fãs ao redor do mundo, mas poucas conseguiram encerrar suas histórias sem gerar debates. Em muitos casos, o episódio final acabou provocando reações intensas, dividindo o público entre aqueles que aprovaram as escolhas dos roteiristas e os que se sentiram decepcionados.

Mortes inesperadas, mudanças radicais de rumo e desfechos considerados incoerentes ajudaram a transformar alguns capítulos finais em verdadeiros fenômenos da cultura pop.

Confira 10 séries que ficaram marcadas por seus finais polêmicos:

1. "Killing Eve: Dupla Obsessão" (2018)

Após anos de perseguição, atração e conflito, Eve e Villanelle finalmente reconhecem a ligação profunda entre elas. No entanto, a possibilidade de um futuro juntas é interrompida por uma tragédia repentina. A decisão dividiu os fãs, que esperavam um encerramento diferente para a relação construída ao longo de quatro temporadas.

Killing Eve

2. "Dois Homens e Meio" (2003)

O episódio final trouxe de volta Charlie Harper, que supostamente estava morto. A revelação, porém, durou pouco. O personagem acaba morrendo de forma absurda em uma sequência que muitos consideraram exagerada e caricata. Enquanto isso, Alan e Walden seguem suas vidas normalmente, encerrando a sitcom de maneira controversa.

“Two and a Half Men”

“Two and a Half Men” (Divulgação)

3. "Game of Thrones" (2011)

Poucos finais geraram tanta repercussão quanto o da produção da HBO. Após a queda de Daenerys Targaryen, Bran Stark é escolhido como rei dos Seis Reinos, Jon Snow é exilado para a Patrulha da Noite e Sansa Stark assume o governo de um Norte independente. A conclusão provocou críticas sobre o desenvolvimento dos personagens e o ritmo acelerado dos acontecimentos.

Sansa; Daenerys; Game of Thrones

Sansa; Daenerys; Game of Thrones (HBO/Divulgação)

4. "The Umbrella Academy" (2019)

No encerramento da série, os irmãos Hargreeves recriam a realidade e passam a viver em um mundo onde não possuem mais poderes. Separados, eles seguem caminhos distintos enquanto tentam encontrar um novo propósito. O desfecho dividiu opiniões por abrir mão do tom caótico que marcou a produção.

Estreia 2ª temporada de "The Umbrella Academy" na Netflix (Youtube/Reprodução)

5. "Dexter" (2006)

Depois de perder sua irmã Debra, Dexter Morgan decide desaparecer. Fingindo a própria morte, ele abandona tudo para viver isolado como lenhador. O final foi amplamente criticado por muitos espectadores, que consideraram a conclusão incompatível com a trajetória do protagonista.

Michael C. Hall como Dexter Morgan.

Michael C. Hall como Dexter Morgan. (.)

6. "How I Met Your Mother" (2005)

Durante nove temporadas, a série construiu o mistério em torno da mãe dos filhos de Ted Mosby. No entanto, o último episódio revela que ela morreu anos antes dos acontecimentos narrados. Após contar toda a história, Ted decide reencontrar Robin. A escolha provocou forte reação dos fãs, que acreditavam que a narrativa apontava para outro destino.

How I Met Your Mother

7. "True Blood" (2008)

A série encerra sua trama mostrando uma Bon Temps mais tranquila e reconciliada. Sookie, por sua vez, deixa o passado para trás, se afasta definitivamente de Bill e constrói uma vida comum ao lado de outra pessoa. Embora alguns tenham aprovado a decisão, outros consideraram o final anticlimático.

8. "The Boys" (2019)

O desfecho dividiu o público, principalmente por causa da morte de Billy Bruto, um dos personagens centrais da trama. Além disso, muitos fãs criticaram o fato de a Vought permanecer ativa mesmo após todos os acontecimentos da série, considerando que a empresa deveria ter enfrentado consequências mais severas por seus crimes e abusos e que a decisão foi tomada para abrir o caminho para possíveis spin-offs.

9. "Stranger Things" (2016)

Após a derrota de Vecna, Eleven toma uma decisão surpreendente. Para impedir novas perseguições do governo, ela permanece no Mundo Invertido, que está entrando em colapso. O sacrifício resulta em sua morte e encerra a jornada da personagem de forma trágica. O desfecho rapidamente se tornou um dos mais comentados entre os fãs, que criticaram a forma como a série se encerrou.

STRANGER THINGS. Millie Bobby Brown as Eleven in STRANGER THINGS. Cr. Ursula Coyote/Netflix © 2022 (Ursula Coyote/Netflix/Divulgação)

10. "Lost" (2004)

O capítulo final revelou que Jack conseguiu salvar a ilha antes de morrer. Paralelamente, os sobreviventes se reencontram em uma espécie de realidade espiritual para finalmente "seguir em frente". Apesar de emocionante para parte do público, o final gerou inúmeras discussões e interpretações, tornando-se um dos mais controversos da história da televisão.

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