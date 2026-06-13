'Voo de vassoura': tirolesa inspirada em Harry Potter atravessa floresta a 60 metros de altura

Tirolesa: atração na Malásia simula um 'voo de vassoura' sobre a floresta tropical (Divulgação)
Redatora
Publicado em 13 de junho de 2026 às 09h52.
Quem visita Kuala Kubu Bahru, no estado de Selangor, encontra um dos principais destinos de turismo de aventura da Malásia. Cercado por montanhas, floresta tropical e pelas águas do rio Selangor, o local abriga o Adren X Park, complexo que oferece atividades radicais e uma atração que vem chamando a atenção nas redes sociais: uma tirolesa que simula um "voo de vassoura" ao estilo "Harry Potter".
A experiência permite que os visitantes atravessem a mata tropical suspensos por cabos instalados sobre o rio e a copa das árvores. Em vídeos divulgados nas redes sociais, participantes aparecem montados em estruturas que lembram vassouras, criando a sensação de sobrevoar a paisagem como os personagens da famosa saga de fantasia.
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A principal atração do Adren X Park são as tirolesas instaladas em meio à vegetação tropical. A versão mais curta tem cerca de 200 metros de extensão e cruza o rio Selangor a aproximadamente 60 metros de altura.
Já o percurso mais longo alcança 400 metros e passa sobre a copa das árvores, oferecendo vista panorâmica da floresta e das montanhas da região.
Além da descida tradicional, os visitantes podem optar por modalidades diferentes, incluindo uma posição semelhante à de um super-herói em voo, versões para duas pessoas e atividades adaptadas para crianças.
Operado pela Rentas Adventures desde 2010, o parque está localizado a cerca de 60 quilômetros de Kuala Lumpur e se tornou uma das principais referências de ecoturismo e esportes radicais da Malásia.
Além das tirolesas, o complexo oferece rafting, passeios de quadriciclo, caiaque, paintball, escalada, rope swing, parapente e paraquedismo.
O rafting está entre as atividades mais procuradas, aproveitando as corredeiras do rio Selangor, que atravessa a região montanhosa.
O parque funciona de quarta-feira a domingo, das 9h30 às 18h30. Segundo os organizadores, a tirolesa pode ser utilizada sem reserva prévia, enquanto atividades guiadas, como rafting, exigem agendamento antecipado.