'Voo de vassoura': tirolesa inspirada em Harry Potter atravessa floresta a 60 metros de altura

Quem visita Kuala Kubu Bahru, no estado de Selangor, encontra um dos principais destinos de turismo de aventura da Malásia. Cercado por montanhas, floresta tropical e pelas águas do rio Selangor, o local abriga o Adren X Park, complexo que oferece atividades radicais e uma atração que vem chamando a atenção nas redes sociais: uma tirolesa que simula um "voo de vassoura" ao estilo "Harry Potter".

A experiência permite que os visitantes atravessem a mata tropical suspensos por cabos instalados sobre o rio e a copa das árvores. Em vídeos divulgados nas redes sociais, participantes aparecem montados em estruturas que lembram vassouras, criando a sensação de sobrevoar a paisagem como os personagens da famosa saga de fantasia.

Tirolesa atravessa floresta e rio a até 60 metros de altura

A principal atração do Adren X Park são as tirolesas instaladas em meio à vegetação tropical. A versão mais curta tem cerca de 200 metros de extensão e cruza o rio Selangor a aproximadamente 60 metros de altura.

Já o percurso mais longo alcança 400 metros e passa sobre a copa das árvores, oferecendo vista panorâmica da floresta e das montanhas da região.

Além da descida tradicional, os visitantes podem optar por modalidades diferentes, incluindo uma posição semelhante à de um super-herói em voo, versões para duas pessoas e atividades adaptadas para crianças.

Um paraíso para aventureiros

Operado pela Rentas Adventures desde 2010, o parque está localizado a cerca de 60 quilômetros de Kuala Lumpur e se tornou uma das principais referências de ecoturismo e esportes radicais da Malásia.

Além das tirolesas, o complexo oferece rafting, passeios de quadriciclo, caiaque, paintball, escalada, rope swing, parapente e paraquedismo.

O rafting está entre as atividades mais procuradas, aproveitando as corredeiras do rio Selangor, que atravessa a região montanhosa.

Como visitar o Adren X Park

O parque funciona de quarta-feira a domingo, das 9h30 às 18h30. Segundo os organizadores, a tirolesa pode ser utilizada sem reserva prévia, enquanto atividades guiadas, como rafting, exigem agendamento antecipado.