Que dia será a cerimônia do Oscar? Saiba onde assistir no streaming e na TV

A 97ª edição do Oscar já acontece neste domingo, 2, com muita expectativa para o filme brasileiro "Ainda Estou Aqui". A produção de Walter Salles concorre em três categorias — Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz (Fernanda Torres) e Melhor Filme, e aparece como favorita em pelo menos duas delas. O Brasil nunca ganhou uma estatueta do Oscar.

Como nos outros anos, a cerimônia será realizada em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby. O anfitrião da noite será o comediante e apresentador Conan O'Brian, que assume o cargo pela primeira vez no Oscar. Além dele, subirão ao palco para revelar os vencedores Penelope Cruz, Scarlett Johansson, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, John Lighgow, Amy Poehler, June Squibb, Bowen Yang, Cillian Murphy, Emma Stone, Robert Downey Jr. e Da'Vine Joy Randolph, entre outros.

São favoritos às estatuetas este ano, além da produção brasileira, "O Brutalista", "Conclave", "Wicked", "Flow" e "No Other Land" — documentário sobre a ocupação de Israel na Palestina. Fernanda Torres concorre ao prêmio de Melhor Atriz com Demi Moore ("A Substância"), Cynthia Erivo ("Wicked"), Karla Sofia Gascón ("Emilia Pérez") e Mikey Madison ("Anora").

No Brasil, a cerimônia terá transmissão no streaming e na TV em março. A EXAME também acompanha a premiação ao vivo no YouTube. Veja abaixo como assistir ao Oscar de 2025:

Onde assistir ao Oscar de 2025?

A premiação completa será exibida na TNT e no streaming, pela Max a partir das 21h. A TV Globo também transmite a cerimônia a partir das 21h55 em todos os estados brasileiros, com exceção do Rio de Janeiro. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube a partir das 19h30.

Quando será o Oscar de 2025?

A 97ª edição do Oscar será no dia 2 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby.

Que horas começa a cerimônia do Oscar de 2025?

O início da cerimônia está previsto para as 21h (horário de Brasília).

Quem são os indicados ao Oscar 2025?

Veja a lista completa de indicados à maior premiação do cinema aqui.

Onde assistir aos indicados ao Oscar?

Por categoria:

Fernanda Torres tem chances no Oscar?

Fernanda Torres, intérprete de Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, foi a primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz e tem boas chances de fazer história, mais uma vez, na premiação do Oscar. Ela compete com Demi Moore ("A Substância"), Mikey Madison ("Anora"), Karla Sofía Gascón ("Emilia Perez") e Cynthia Erivo ("Wicked").

A atriz também é a primeira brasileira nos últimos 26 anos a concorrer por um papel de drama no Oscar. A última (e até então, única) foi a própria mãe, Fernanda Montenegro — nomeada em 1999 pelo papel em "Central do Brasil", também indicado a Melhor Filme Internacional.

O Brasil nunca ganhou um Oscar em nenhuma das categorias, vale dizer.

'Ainda Estou Aqui' tem chances no Oscar?

Desde “Central do Brasil”, também de Walter Salles, o Brasil não era indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Naquele ano (1999), Fernanda Montenegro também estava na disputa na categoria de Melhor Atriz. A estatueta mesmo, nem Walter, nem Fernanda levaram para casa.

26 anos depois, "Ainda Estou Aqui" não só quebrou o jejum de "Central do Brasil", como marcou o começo de uma lista de ineditismos: foi indicado a Melhor Atriz, Melhor Filme Internacional e Melhor Filme, a maior categoria da premiação, em que a indústria cinematográfica brasileira nunca havia conquistado uma nomeação.

O novo filme de Walter Salles já ultrapassou a marca de 5 milhões de espectadores e R$ 100 milhões em bilheterias. Abriu em primeiro lugar na semana de estreia no Brasil e em Portugal, e em segundo lugar nos Estados Unidos, país no qual ficou em cartaz em 700 salas de cinema. Tem sido listado por críticos de todo o mundo como a principal aposta do ano para Melhor Filme Internacional, e Fernanda Torres é considerada favorita ao prêmio de Melhor Atriz, ao lado de Demi Moore.

O longa é uma coprodução entre Brasil e França, o primeiro original da Globoplay, com produção da VideoFilmes, RTFeatures e MactProdutions em parceria com a ARTE France e Conspiração. A distribuição será feita também pela Sony Pictures.