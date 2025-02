Oscar 2025: onde assistir aos filmes indicados a Melhor Documentário?

1/48 "Better Man", indicado a Melhores Efeitos Visuais ("Better Man", indicado a Melhores Efeitos Visuais)

2/48 "Wander to Wonder", indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem

3/48 "Magic Candies", indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem

4/48 "A Lien", indicado a Melhor Curta-Metragem em Live-Action

5/48 "Anuja", indicado a Melhor Curta-Metragem em Live-Action

6/48 "Flow", indicado a Melhor Filme Internacional e Melhor Animação

7/48 "Sing Sing", indicado a Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Canção Original e Melhor Ator

8/48 "The Man Who Could Not Remain Silent", indicadado a Melhor Curta-Metragem em Live-Action

9/48 "I am Ready, Warden", indicado a Melhor Documentário de Curta-Metragem

10/48 "Instruments of a Beating Heart", indicado a Melhor Documentário de Curta-Metragem

11/48 "Emilia Pérez", indicado a Melhor Cabelo e Maquiagem, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Canção Original, Melhor Filme Internacional, Melhor Edição, Melhor Som, Melhor Fotografia, Melhor Atriz, Melhor Direção e Melhor Filme

12/48 "Divertida Mente 2", indicado a Melhor Animação

13/48 "Porcelain War", indicado a Melhor Documentário

14/48 "Anora", indicado a Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Roteiro Original, Melhor Edição, Melhor Atriz, Melhor Direção e Melhor Filme

15/48 "Yuck!", indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem

16/48 "A Semente do Fruto Sagrado", indicado a Melhor Filme Internacional

17/48 "No Other Land", indicado a Melhor Documentário

18/48 "O Brutalista", indicado a Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Roteiro Original, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Design de Produção, Melhor Edição, Melhor Fotografia, Melhor Ator, Melhor Direção e Melhor Filme

19/48 "Memórias de um Caracol", indicado a Melhor Animação

20/48 "Alien: Romulus", indicado a Melhores Efeitos Visuais

21/48 "I'm Not a Robot", indicado a Melhor Curta-Metragem em Live-Action

22/48 "The Last Ranger", indicado a The Last Ranger

23/48 "Um Completo Desconhecido", indicado a Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Figurino, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Som, Melhor Ator, Melhor Direção e Melhor Filme

24/48 "Nickel Boys", indicado a Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Filme

25/48 "O Aprendiz", indicado a Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Ator

26/48 "Black Box Diaries", indicado a Melhor Documentário

27/48 "Soundtrack to A Coup D'Etat", indicado a Melhor Documentário

28/48 "Robô Selvagem", indicado a Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Animação

29/48 "The Only Girl in the Orchestra", indicado a Melhor Documentário de Curta-Metragem

30/48 "Wallace e Gromit: Vengeance Most Fowl", indicado a Melhor Animação

31/48 "In the Shadow of the Cypress", indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem

32/48 "Elton John: Never Too Late", indicado a Melhor Canção Original

33/48 "Setembro 5", indicado a Melhor Roteiro Original

34/48 "The Six Triple Eight", indicado a Melhor Canção Original

35/48 "Gladiador II", indicado a Melhor Figurino

36/48 "Death By Numbers", indicado a Melhor Documentário de Curta-Metragem

37/48 "Wicked", indicado a Melhor Figurino, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Design de Produção, Melhor Edição, Melhor Som, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Atriz e Melhor Filme

38/48 "Duna: Parte 2", indicado a Melhor Design de Produção, Melhor Som, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Fotografia e Melhor Filme

39/48 "Nosferatu", indicado a Melhor Figurino, Melhor Cabelo e Maquiagem, Melhor Design de Produção e Melhor Fotografia

40/48 "Sugarcane", indicado a Melhor Documentário

41/48 "Conclave", indicado a Melhor Figurino, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Design de Produção, Melhor Edição, Melhor Ator e Melhor Filme

42/48 "Planeta dos Macacos: O Reinado", indicado a Melhores Efeitos Visuais

43/48 "Ainda Estou Aqui", indicado Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz e Melhor Filme

44/48 "María", indicado a Melhor Fotografia

45/48 "A Garota da Agulha", indicado a Melhor Filme Internacional

46/48 "Um Homem Diferente", indicado a Melhor Cabelo e Maquiagem

47/48 "Beautiful Men", indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem