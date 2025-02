Oscar 2025: onde assistir aos filmes indicados a Melhor Roteiro Original?

A 97ª edição do Oscar, maior premiação do cinema que destaca não apenas as melhores histórias da temporada, como também os profissionais que as levaram às telas, será realizada já no próximo domingo, 2 de março. E entre as principais categorias da premiação, diversas obras indicadas a Melhor Roteiro Original têm atraído o público.

Os destaques para essa categoria, conforme aponta a imprensa especializada internacional, são "A Substância", "O Brutalista" e "Anora". Os indicados a Melhor Roteiro Original são aqueles que trazem para o cinema histórias inéditas, sem adaptações de outras mídias, como livros e videogames.

O Oscar de 2025 acontece no dia 2 de março. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube. Até lá, separamos uma lista sobre onde assistir aos filmes indicados a Melhor Roteiro Original. Confira:

Onde assistir aos filmes indicados a Melhor Roteiro Original no Oscar?

"Anora"

Dirigido por Sean S. Baker, o filme conta a história de Anora (Mikey Madison), uma jovem profissional do sexo do Brooklyn, que acredita ter encontrado o amor verdadeiro ao se casar impulsivamente com Ivan (Mark Eidelshtein), herdeiro de um oligarca russo. No entanto, seu conto de fadas fica por um fio quando os poderosos pais de Ivan surgem determinados a anular a união.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas brasileiros desde 23 de janeiro.

"A Substância"

A trama acompanha Elisabeth Sparkle (Demi Moore), uma ex-estrela fitness que vê sua carreira desmoronar ao ser demitida por ser "velha demais". Em busca de recuperar a juventude e relevância, ela recorre a uma droga experimental do mercado negro que promete criar uma versão mais jovem e aperfeiçoada de si mesma. No entanto, os efeitos do tratamento logo tomam um rumo aterrorizante, revelando consequências inesperadas e perturbadoras.

Escrito e dirigido por Coralie Fargeat, a trama conta com Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid no elenco.

Onde assistir: MUBI, Prime Video (Aluguel) e Apple TV (Aluguel).

"O Brutalista"

Ambientado no pós-Segunda Guerra Mundial, o filme acompanha a trajetória do arquiteto visionário László Toth e sua esposa, Erzsébet. Em 1947, eles deixam para trás uma Europa destruída pelo conflito e partem em busca de um novo começo na América. A chegada de um cliente enigmático transforma inesperadamente o destino do casal.

Dirigido por Brady Corbet, o filme é estrelado por Andrien Brody, Felicity Jones e Guy Pearce.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas brasileiros desde 20 de fevereiro de 2025.

"A Verdadeira Dor"

Os primos David e Benji viajam pela Polônia para homenagear sua avó. A aventura se complica quando antigas tensões ressurgem enquanto exploram a história de sua família. O filme é uma comédia dramática, tem direção e roteiro de Jesse Eisenberg, que também atua no longa, e conta com Kieran Culkin no elenco.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas brasileiros desde 30 de janeiro de 2025.

"Setembro 5"

Durante as Olimpíadas de Munique em 1972, uma equipe norte-americana de transmissão esportiva se vê forçada a cobrir a crise de reféns envolvendo atletas israelenses. O filme é baseado em fatos reais e foca na narrativa da imprensa cobrindo o atentado de Munique, noticiado no mundo todo.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas brasileiros desde 30 de janeiro de 2025.