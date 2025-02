Oscar 2025: onde assistir aos filmes indicados a Melhor Animação?

Em todas as edições do Oscar, os olhos dos cinéfilos brilham com os longas indicados para Melhor Animação. Muitas obras encantam não apenas as crianças, como também os adultos. E neste ano, as produções que concorrem à maior premiação do cinema estão bastante diversificadas.

Na categoria de Melhor Animação do Oscar 2025, aparecem produções de grande sucesso em 2024, como "Divertida Mente 2" e "Robô Selvagem". A favorita à estatueta é "Flow", produção da Letônia sem diálogos sobre a sobrevivência de um gato preto num mundo pós-apocalíptico.

O Oscar de 2025 acontece no dia 2 de março. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube. Até lá, separamos uma lista sobre onde assistir aos filmes indicados a Melhor Animação. Confira:

Onde assistir aos filmes indicados a Melhor Animação no Oscar?

"Flow" - Letônia

Única animação na história do Oscar a concorrer a Melhor Filme Internacional, "Flow" é um filme sem diálogos, somente com sons ambientes e dos animais, que conta a história de um gato preto solitário, cujo lar é destruído por uma grande inundação. Ele busca refúgio em um barco habitado por diversas espécies de animais, como um cachorro, um lêmure e uma capivara. Juntos, eles enfrentam os desafios de um mundo pós-apocalíptico, onde a humanidade parece ter desaparecido.

Com direção de Gints Zilbalodis, "Flow" já ganhou o Globo de Ouro de Melhor Animação em 2025 e é apontado como um dos favoritos para a premiação da mesma categoria no Oscar. É a primeira vez que a Letônia tem um filme indicado ao Oscar, um marco cultural importante para ao país. A estatueta do Globo de Ouro está em exposição do principal museu letão.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas desde 20 de fevereiro de 2025.

"Divertida Mente 2"

A nova animação da Pixar se concentra em uma Riley agora adolescente. Em sua cabeça, a "central de controle" passa por uma repentina demolição para dar espaço a novos sentimentos. Alegria, Raiva, Tristeza, Medo e Nojinho terão que conviver com Ansiedade, Tédio, Vergonha e Inveja. A continuação da franquia fez US$ 1,6 bilhão em bilheteria, a maior de 2024.

Onde assistir: Disney +

"Memórias de um caracol"

Tragicomédia de animação stop-motion, o filme que segue a vida de Grace Pudel, uma jovem australiana que cresce em meio a adversidades na década de 1970. Após a morte do pai, paraplégico e alcoólatra, ela é separada do irmão gêmeo Gilbert e os dois são enviados para lares adotivos diferentes, marcando o início de uma jornada solitária e cheia de desafios.

Enquanto Gilbert enfrenta abusos em uma família evangélica, ela se retira para sua própria "concha", acumulando objetos e lutando contra a depressão. A vida de Grace muda quando ela conhece Pinky, uma senhora excêntrica e gentil.

Onde assistir: indisponível no Brasil

“Wallace e Gromit: Avengança”

A animação britânica é dirigida por Nick Park e Merlin Crossingham e marca o retorno da icônica dupla de inventores. A história começa com Wallace, um cientista excêntrico, criando um "gnomo inteligente" que parece desenvolver uma mente própria. Gromit, seu fiel cão companheiro, está preocupado com a dependência excessiva de Wallace de suas invenções, e suas preocupações se justificam quando o gnomo começa a causar problemas.

Onde assistir: Netflix.

“O Robô Selvagem”

Essa animação épica segue a jornada de Roz, uma robô da série ROZZUM que naufraga em uma ilha desabitada após um acidente. Sozinha e sem contato com seus criadores, Roz precisa aprender a se adaptar ao ambiente hostil da natureza. Um mal-entendido resulta na destruição de um ninho de gansos, e Roz assume a responsabilidade de cuidar de um filhote órfão, a quem ela chama de Bico-Vivo.

Onde assistir: Prime Video.