Além de 'Ainda Estou Aqui': os 7 melhores filmes de Walter Salles — 3 já foram indicados ao Oscar

Que "Ainda Estou Aqui" é um sucesso estrelado por Fernanda Torres, parece que o Brasil inteiro já sabe. A artista é capa de revistas, está estampada em murais de São Paulo, é um fenômeno nas redes sociais — próprias e da Academia. Mas Walter Salles, diretor do filme que concorre ao Oscar em três categorias, tende a ficar um pouco mais reservado.

O diretor já é veterano quando o assunto é premiação de cinema. Subiu os degraus do Teatro Dolby, no qual é realizada a cerimônia do Oscar, muitos anos antes do livro de Marcelo Rubens Paiva — que baseia o longa estrelado por Torres — sequer começar a ser escrito. Com "Central do Brasil" (1998), primeiro filme brasileiro a receber a indicação da Academia ao prêmio de Melhor Atriz (Fernanda Montenegro), Salles viu de perto os bastidores de uma campanha para o prêmio. Na ocasião, no entanto, ele e o elenco saíram da cerimônia de mãos vazias.

Em 2005, já com trabalhos internacionais, o cineasta voltou ao teatro com "Diários de Motocicleta" (2004), produção latino-americana com apoio da França e Alemanha baseada na viagem de Ernesto Che Guevara e Alberto Granado pela América do Sul em 1952. Dessa vez, Salles desceu as escadas com uma estatueta em mãos: o filme foi indicado a Melhor Roteiro Adaptado (Jose Rivera) e Melhor Canção Original, que venceu o prêmio.

Embora nunca tenha sido indicado ao Oscar de Melhor Direção, Walter Salles é considerado pela crítica especializada como um dos maiores diretores do Brasil. E neste ano, pela primeira vez na história, pode voltar com uma estatueta para casa pelo trabalho em "Ainda Estou Aqui", um filme brasileiro, falado em português.

Abaixo, separamos os 8 melhores filmes dirigidos pelo cineasta, seus trailers, sinopses e onde assisti-los. Confira:

Os 8 melhores filmes de Walter Salles e onde assisti-los

Terra Estrangeira (1995)

Sinopse: O filme segue Paco, um jovem brasileiro que decide deixar o Brasil após a morte de sua mãe para viver em Portugal. Lá, ele se envolve em atividades ilegais e conhece Alex, uma brasileira exilada.

Onde assistir: Disponível na Netflix e Globoplay

Central do Brasil (1998)

Sinopse: Dora, uma ex-professora, escreve cartas para analfabetos. Ela decide ajudar um garotinho órfão a encontrar seu pai, iniciando uma jornada pelo Brasil.

Onde assistir: Disponível na Netflix, Globoplay, Prime Video (aluguel e compra) e Apple TV (aluguel e compra).

Abril Despedaçado (2001)

Sinopse: Ambientado no sertão nordestino em 1910, o filme conta a história de Tonho, que é encarregado de vingar a morte de seu irmão, mas começa a questionar o ciclo de violência.

Onde assistir: Disponível somente em mídia física

Diários de Motocicleta (2004)

Sinopse: Baseado na viagem de Che Guevara e Alberto Granado pela América do Sul em 1952, o filme mostra como essa jornada influenciou a visão política de Guevara.

Onde assistir: Disponível somente em mídia física

Água Negra (2005)

Sinopse: Um filme de terror e mistério sobre uma mãe e sua filha que enfrentam eventos sobrenaturais em um novo apartamento.

Onde assistir: Disponível somente em mídia física

Paris, je t'aime (2006)

Sinopse: Um filme coletivo com várias histórias curtas sobre amor em Paris. Walter Salles dirigiu um dos segmentos.

Onde assistir: Disponível em mídia física.

Linha de Passe (2008)

Sinopse: Quatro irmãos são criados pela mãe, que trabalha como empregada doméstica e está mais uma vez grávida de pai desconhecido. Com a ausência do pai, lutam por seus sonhos e um deles vê seu talento como jogador de futebol a esperança de uma vida melhor.

Onde assistir: Apple TV e Prime Video (aluguel e compra)

Ainda Estou Aqui (2024)

Sinopse: Baseado na obra de Marcelo Rubens Paiva, o filme segue a vida de Eunice Paiva e seus filhos após o desaparecimento do pai durante a ditadura militar.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas. Em breve, no Globoplay

Quem são os indicados ao Oscar 2025

Veja a lista completa de indicados à maior premiação do cinema aqui.

Fernanda Torres tem chances no Oscar?

Fernanda Torres, intérprete de Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, foi a primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz e tem boas chances de fazer história, mais uma vez, na premiação do Oscar. Ela compete com Demi Moore ("A Substância"), Mikey Madison ("Anora"), Karla Sofía Gascón ("Emilia Perez") e Cynthia Erivo ("Wicked").

A atriz também é a primeira brasileira nos últimos 26 anos a concorrer por um papel de drama no Oscar. A última (e até então, única) foi a própria mãe, Fernanda Montenegro — nomeada em 1999 pelo papel em "Central do Brasil", também indicado a Melhor Filme Internacional.

O Brasil nunca ganhou um Oscar em nenhuma das categorias, vale dizer.

'Ainda Estou Aqui' tem chances no Oscar?

Desde “Central do Brasil”, também de Walter Salles, o Brasil não era indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Naquele ano (1999), Fernanda Montenegro também estava na disputa na categoria de Melhor Atriz. A estatueta mesmo, nem Walter, nem Fernanda levaram para casa.

26 anos depois, "Ainda Estou Aqui" não só quebrou o jejum de "Central do Brasil", como marcou o começo de uma lista de ineditismos: foi indicado a Melhor Atriz, Melhor Filme Internacional e Melhor Filme, a maior categoria da premiação, em que a indústria cinematográfica brasileira nunca havia conquistado uma nomeação.

O novo filme de Walter Salles já ultrapassou a marca de 5 milhões de espectadores e R$ 100 milhões em bilheterias. Abriu em primeiro lugar na semana de estreia no Brasil e em Portugal, e em segundo lugar nos Estados Unidos, país no qual ficou em cartaz em 700 salas de cinema. Tem sido listado por críticos de todo o mundo como a principal aposta do ano para Melhor Filme Internacional, e Fernanda Torres é considerada favorita ao prêmio de Melhor Atriz, ao lado de Demi Moore.

O longa é uma coprodução entre Brasil e França, o primeiro original da Globoplay, com produção da VideoFilmes, RTFeatures e MactProdutions em parceria com a ARTE France e Conspiração. A distribuição será feita também pela Sony Pictures.

Quando será o Oscar de 2025?

A 97ª edição do Oscar será no dia 2 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby.

Onde assistir ao Oscar de 2025?

A premiação completa será exibida na TV Globo, TNT e no streaming, pela Max.

Que horas começa a cerimônia do Oscar de 2025?

O início da cerimônia está previsto para as 21h (horário de Brasília).