Oscar 2025: onde assistir aos filmes indicados a Melhor Trilha Sonora?

Com grandes histórias, vêm grandes músicas. Esse match tem marcado várias obras de sucesso no cinema, e é claro que para o Oscar, a trilha sonora não passa despercebida.

Nesta edição, a categoria de Melhor Trilha Sonora é composta por filmes de diferentes gêneros e estilos, não necessariamente relacionados à música em si. Mas o maior destaque é "Emilia Pérez", musical do diretor francês Jacques Audiard, que concorre com as músicas “El Mal” e “Mi Camino”.

A disputa também envolve as trilhas dos filmes "O Brutalista", "Conclave", "O Robô Selvagem" e "Wicked".

O Oscar de 2025 acontece no dia 2 de março. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube. Até lá, separamos uma lista sobre onde assistir aos filmes indicados a Melhor Trilha Sonora. Confira:

Onde assistir aos filmes indicados a Melhor Trilha Sonora no Oscar?

"O Brutalista"

Ambientado no pós-Segunda Guerra Mundial, o filme acompanha a trajetória do arquiteto visionário László Toth e sua esposa, Erzsébet. Em 1947, eles deixam para trás uma Europa destruída pelo conflito e partem em busca de um novo começo na América. A chegada de um cliente enigmático transforma inesperadamente o destino do casal.

Dirigido por Brady Corbet, o filme é estrelado por Andrien Brody, Felicity Jones e Guy Pearce.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas brasileiros desde 20 de fevereiro de 2025.

"Conclave"

Após a morte repentina do Papa, o Cardeal Lawrence (Ralph Fiennes) assume a responsabilidade de conduzir o conclave que escolherá o novo líder da Igreja Católica. Nos bastidores do Vaticano, os mais influentes cardeais do mundo se reúnem, cada um guiado por suas próprias ambições. No centro desse processo sigiloso, Lawrence se depara com uma conspiração e descobre um segredo capaz de abalar os alicerces da Igreja.

O elenco também é formado por: Stanley Tucci, John Lithgow e Isabella Rossellini. O longa é dirigido por Edward Berger.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas desde 23 de janeiro de 2025.

"Emilia Pérez"

"Emilia Pérez" é um musical em espanhol, dirigido pelo cineasta francês Jacques Audiard. A trama acompanha Rita, uma advogada insatisfeita com sua carreira no México, que recebe uma oferta anônima e lucrativa de Juan "Manitas" Del Monte, um poderoso chefão do narcotráfico. O criminoso deseja, em segredo, realizar uma cirurgia de redesignação sexual para recomeçar sua vida como a mulher que sempre quis ser.

Dirigido pelo francês Jacques Audiard, o filme é estrelado por Zoë Saldaña, Karla Sofía Gascón, e Selena Gomez.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas desde 6 de fevereiro.

“O Robô Selvagem”

Essa animação épica segue a jornada de Roz, uma robô da série ROZZUM que naufraga em uma ilha desabitada após um acidente. Sozinha e sem contato com seus criadores, Roz precisa aprender a se adaptar ao ambiente hostil da natureza. Um mal-entendido resulta na destruição de um ninho de gansos, e Roz assume a responsabilidade de cuidar de um filhote órfão, a quem ela chama de Bico-Vivo.

Onde assistir: Prime Video.

"Wicked"

O filme é uma adaptação do aclamado musical da Broadway, inspirado no livro "Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West", de Gregory Maguire, que oferece uma nova perspectiva sobre o clássico "O Maravilhoso Mágico de Oz".

A trama se desenrola na Terra de Oz, antes da chegada de Dorothy Gale, e foca na história de Elphaba, uma jovem com pele verde e poderes mágicos inexplorados, que é marginalizada e incompreendida por sua aparência e habilidades. Ao entrar na Universidade de Shiz, Elphaba encontra Glinda, uma estudante popular e ambiciosa, e as duas formam uma amizade improvável, que mudará o curso de suas vidas e da história de Oz.