Após mais de uma década, franquia 'Anjos da Lei' pode voltar aos cinemas

Continuação da franquia está sendo desenvolvida

O projeto marca uma reviravolta para uma produção que permaneceu em desenvolvimento por mais de uma década. Desde o lançamento de "22 Jump Street", em 2014, diferentes ideias foram consideradas pelos estúdios, incluindo um crossover com a franquia "Men in Black", que acabou nunca acontecendo.

Embora Phil Lord e Christopher Miller, responsáveis pela direção dos dois primeiros filmes, não devam retornar ao comando da nova produção, a dupla continuará envolvida como produtora. A direção ficará nas mãos de Rodney Rothman, que trabalhou no roteiro de "22 Jump Street" e também participou de "Homem-Aranha no Aranhaverso".

O roteiro está sendo desenvolvido por Rothman ao lado de Jonah Hill e Meghan Malloy. A expectativa é que a nova sequência mantenha o estilo autorreferente que transformou a franquia em um sucesso de público, brincando com convenções de continuações e reboots de Hollywood.

Novo filme pulará o número '23'

Um dos detalhes que mais chamou a atenção dos fãs é justamente o título. Em vez de seguir a ordem numérica esperada e lançar "23 Jump Street", o estúdio decidiu avançar diretamente para "24 Jump Street". A escolha parece seguir a tradição de humor metalinguístico da série, que frequentemente faz piada com a própria existência e com as fórmulas das franquias cinematográficas.

A decisão também faz referência aos créditos finais de "22 Jump Street", que apresentavam uma sequência de continuações fictícias, incluindo versões como "23 Jump Street: Medical School" e "24 Jump Street: Foreign Exchange", satirizando a tendência de Hollywood de produzir sequências infinitas.

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Sobre o que são os filmes?

"21 Jump Street" foi lançado em 2012 e apresenta Schmidt e Jenko, dois policiais fracassados ​​que se infiltram em uma escola local para desmantelar uma quadrilha de tráfico de drogas. O filme arrecadou mais de US$ 200 milhões no mundo todo. Ice Cube interpreta o superior deles, o Capitão Dickson.

A sequência, "22 Jump Street", foi lançada em 2014 e retoma a parceria de Schmidt e Jenko logo após os eventos do primeiro filme. Desta vez, os dois policiais recebem a missão de se infiltrar em uma universidade para investigar a circulação de uma nova droga sintética ligada à morte de um estudante. Com mais de US$ 331 milhões arrecadados mundialmente, a continuação superou a bilheteria do primeiro filme e consolidou a franquia como uma das comédias de maior sucesso da década de 2010.

Quando '24 Jump Street' vai estrear?

Ainda não há previsão de estreia ou confirmação oficial do elenco, mas o avanço das negociações representa o sinal mais concreto até agora de que Schmidt e Jenko podem voltar às telas após mais de dez anos longe dos cinemas.

Relembre o trailer do último filme, "22 Jump Street", lançado em 2014: