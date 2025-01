Oscar 2025: confira a lista de indicados ao vivo

Depois de uma longa e árdua campanha, a indústria cinematográfica se prepara para conhecer os indicados à 97ª cerimônia do Oscar. Nesta quinta-feira, 23, às 10h30, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas transmite em uma live os filmes e os artitas que vão concorrer à estatueta dourada neste ano.

O Brasil aguarda ansioso por uma nomeação de "Ainda Estou Aqui" e de Fernanda Torres. O filme de Walter Salles tenta uma vaga nas categorias de Melhor Filme Internacional, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Filme e Melhor Atriz.

Neste ano a premiação segue com 23 categorias e será realizada em Los Angeles, no dia 2 de março. Estão entre os favoritos para a premiação deste ano títulos como "O Brutalista", "Conclave", "Anora", entre outros.

Veja a lista de indicados ao Oscar 2025

Esta lista está sendo atualizada ao vivo.

Melhor Filme

"Anora"

"O Brutalista"

"Um Completo Desconhecido"

"Conclave"

"Duna: Parte II"

"Emilia Pérez"

"Ainda Estou Aqui"

"Nickel Boys"

"A Substância"

"Wicked"

Melhor Atriz

Fernanda Torres - "Ainda estou"

Mikey Madison - "Anora"

Demi Moore - "A substância"

Karla Sofía Gascón - "Emilia Pérez"

Cynthia Erivo - "Wicked"

Melhor Ator

Ralph Fiennes - "Conclave"

Adrien Brody - "O Brutalista"

Timothée Chalamet - "Um completo desconhecido"

Colman Domingo - "Sing Sing"

Sebastian Stan - "O aprendiz"

Melhor Atriz Coadjuvante

Ariana Grande - "Wicked"

Monica Barbaro - "Um Completo Desconhecido"

Felicity Jones - "O Brutalista"

Isabela Rossellini - "Conclave"

Zoe Saldana - "Emilia Pérez"

Melhor Ator Coadjuvante

Kieran Culkin - "A Verdadeira Dor"

Guy Pearce - "O Brutalista"

Edward Newton - "Um Completo Desconhecido"

Yura Borisov - "Anora"

Jeremy Strong - "O Aprendiz"

Melhor Direção

Sean Baker -“Anora”

Brady Cobert - “O Brutalista”

James Mangold - “Um Completo Desconhecido”

Jacques Audiard - “Emilia Pérez”

Coralie Fargeat - “A Substância”

Melhor Filme Internacional

"Ainda estou aqui" (Brasil)

"Emilia Pérez" (França)

"Flow" (Letônia)

"A Garota da Agulha" (Dinamarca)

"A Semente do Fruto Sagrado" (Alemanha)

Melhor Figurino

"Um Completo Desconhecido" - Ariane Phillips

"Conclave" - Lisy Christil

"Nosferatu "- Linda Muir

"Wicked" - Paul Tazewell

"Gladiador 2" - Janty Yates

Melhor Trilha Sonora

"O brutalista"

"Conclave"

"Emilia Pérez"

"Wicked"

"O Robô Selvagem"

Melhor Som

“Um Completo Desconhecido”

“Duna: Parte 2”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

Melhor Canção Original

"El mal" - "Emilia Pérez"

"The journey" - "Batalhão 6888"

"Never too late" - "Elton John: Never too late"

"Mi camino" - "Emilia Pérez"

"Like a bird" - "Sing Sing"

Melhor Roteiro Adaptado

"Emilia Pérez"

"Conclave"

"Um completo desconhecido"

"Nickel Boys"

"Sing Sing"

Melhor Roteiro Original

"O brutalista"

"Anora"

"A substância"

"A verdadeira dor"

"Setembro 5"

Melhor Animação

“Flow”

“DivertidaMente 2”

“Memoir of a Snail”

“Wallace e Gromit: Vengeance Most Fowl”

“O Robô Selvagem”

Melhor Curta de Animação

“Beautiful Men”

“In the Shadow of Cypress”

“Magic Candies”

“Wander to Wonder”

“Yuck!”

Melhor Curta-Metragem em Live-Action

"Beautiful Men"

"Magic candies"

"Wander to Wonder"

"In the Shadow of the Cypress"

"Yuck!"

Maquiagem e Penteado

"Um homem diferente"

"Emilia Pérez"

"Nosferatu"

"A Substância"

"Wicked"

Melhor Montagem

"O Brutalista"

"Conclave"

"Anora"

"Emilia Pérez"

"Wicked"

Melhor Documentário

“Black Box Diaries”

“No Other Land”

“Porcelain War”

“Soundtrack to a Coup d’Etat”

“Sugarcane”

Melhor Documentário de Curta-Metragem

"A Única Mulher na Orquestra"

"Incident"

"Death by Numbers"

"Instruments of a Beating Heart"

"I Am Ready, Warden"

Melhor Edição

"Anora"

"O Brutalista"

"Conclave"

"Emilia Pérez"

"Wicked"

Efeitos Visuais

"Alien: Romulus"

"Better Man"

"Duna: Parte II"

"Kingdom of the Planet of the Apes"

"Wicked"

Melhor Fotografia

“O Brutalista”

“Duna: Parte II”

“Emilia Pérez”

“Maria”

“Nosferatu”

Melhor Design de Produção

"O Brutalista"

"Conclave"

"Duna: Parte II"

"Nosferatu"

"Wicked"

Que dia será a premiação do Oscar 2024?

A cerimônia do Oscar aconteceu no dia 3 de março, a partir das 2h (horário de Brasília), em Los Angeles (EUA).

Que horas sai a lista de indicados ao Oscar de 2025?

Neste ano, a lista de indicados será anunciada a partir das 5h30 do horário do Pacífico, 10h30 no horário de Brasília. A apresentação será realizada por Bowen Yang e Rachel Sennott.

Como assistir aos indicados ao Oscar?

A lista de indicados será anunciada ao vivo no canal oficial da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas no YouTube.

Fernanda Torres tem chances no Oscar?

Fernanda Torres, protagonista do filme, está cotada pelas maiores revistas e veículos de cultura do mundo para uma vaga como Melhor Atriz no Oscar. Foi a primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro na mesma categoria e também homenageada pela associação do Critics Choice na "Latino Celebration", em outubro do ano passado, quando recebeu o prêmio de Melhor Atriz de Drama.

Se for indicada ao Oscar — e há chances reais —, Fernanda Torres será a primeira atriz brasileira a ser indicada por um papel de drama nos últimos 26 anos. A última foi a própria mãe, Fernanda Montenegro — indicada em 1999 pelo papel em "Central do Brasil", também indicado a Melhor Filme Internacional.

O Brasil nunca ganhou um Oscar em nenhuma das categorias, vale dizer.

Ainda Estou Aqui tem chances no Oscar?

Desde “Central do Brasil” (1998), também de Walter Salles, o Brasil não é indicado ao Oscar. Naquele ano, não só o longa era nomeado na categoria de Melhor Filme Internacional, como também Fernanda Montenegro estava na disputa pela de Melhor Atriz. A estatueta mesmo, nem Walter, nem Fernanda levaram para casa. Mas isso pode mudar no ano que vem, especialmente após a nomeação na pré-lista da Academia.

“A questão maior do Oscar é fazer o filme ser visto e votado. Acho, sim, que têm grandes chances de ser indicado na categoria de Melhor Filme Internacional, mas para Melhor Atriz dificulta, porque esse ano temos a presença de performances extraordinárias. Você trabalha. O que vier veio. Se não vier, não veio”, argumentou Fernanda Torres à EXAME. “O que eu não quero é que pensem que, se não formos indicados ou vencedores, o filme fracassou. Quero mesmo é que o filme seja visto — e já está sendo por gente do mundo todo. Por isso gosto tanto dos festivais: eles são mais inclusivos”.

A campanha para a premiação segue ativa: o elenco ainda passa por outros festivais e pré-estreias em vários países do mundo desde o ano passado. No Brasil, além da Mostra, Fernanda Torres e Montenegro, Walter Salles e Selton Mello visitaram sessões em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Salvador.

O longa é uma coprodução entre Brasil e França, o primeiro original da Globoplay, com produção da VideoFilmes, RTFeatures e MactProdutions em parceria com a ARTE France e Conspiração. A distribuição será feita também pela Sony Pictures.

Onde assistir ao Oscar?

A EXAME fará uma cobertura ao vivo da premiação. Mais informações em breve.