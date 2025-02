EXAME faz transmissão ao vivo do Oscar de 2025 neste domingo; saiba como acompanhar

O Oscar 2025 acontece no próximo domingo, 2, e tem um significado especial para os brasileiros. Pela primeira vez na história, o Brasil entra na corrida pela estatueta de Melhor Filme com o longa "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles. A produção também está indicada a Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, para Fernanda Torres. E a EXAME preparou uma transmissão ao vivo para acompanhar a maior premiação do cinema.

Em 2024, no Brasil, o cinema arrecadou R$ 2,5 bilhões em bilheteria, faturamento gerado por quase 122 milhões de pessoas — 11 milhões delas, por exemplo, pagaram ingresso para assistir a filmes internacionais, número quase quatro vezes maior do que o registrado em 2023. "Ainda Estou Aqui" foi quem puxou a retomada: o filme já o 5º com maior bilheteria do país (R$ 100 milhões e subindo), e foi assistido por mais de 5,5 milhões de pessoas.



No dia 2 de março, a partir das 19h30, a EXAME promove uma transmissão ao vivo no YouTube e nas redes sociais para comentar a maior premiação do cinema — e as chances do Brasil entre os gigantes de Hollywood. No enfoque da cobertura jornalística da casa, que há 57 anos noticia as principais histórias de empreendedorismo, negócios e finanças do país, a live contará com duas especialistas para comentar a movimentação financeira dos filmes indicados e os bastidores da indústria cinematográfica na economia mundial e brasileira.

Paula Jacob, pesquisadora e professora do Museu da Imagem e Som (MIS) especializada em cinema e literatura, traz o viés da psicanálise e semiótica dentro dos longas indicados, com análises sobre os bastidores da indústria. Carissa Vieira, roteirista, critica e professora de cinema, entra com especialidade na construção de narrativas com bom desenvolvimento nas questões de gênero e raça, e de como as leis de incentivo fomentam a produção de novos filmes no Brasil. A apresentação do evento será de Luiza Vilela, repórter de cinema e streaming da EXAME, em processo de especialização na gestão da indústria cinematográfica pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP).

Assista à cerimônia do Oscar ao vivo na EXAME no próximo domingo

A hora e a vez do cinema nacional

Puxado não só por "Ainda Estou Aqui", o cinema do Brasil teve um bom ano em 2024. Sozinho, arrecadou mais de R$ 220 milhões em bilheteria, com destaque para as sequências de sucessos já consagrados no passado. Foi o caso de "O Auto da Compadecida 2", "Nosso Lar 2" e "Estômago 2".

Segundo a Agência Nacional do Cinema (Ancine), o Brasil atingiu a marca de 3.481 salas ativas em 2024, três a mais do que em 2019, quando foi registrado o recorde anterior. Nelas, mais de 3 milhões de pessoas assistiram a “Ainda Estou Aqui”, sétimo lugar em bilheteria do século 21 e quinto colocado nas bilheterias do Brasil do ano passado, com faturamento estimado em mais de R$ 100 milhões, segundo a Box Office Mojo. A produção não divulgou o orçamento oficial do filme.

EXAME no Oscar

O Oscar de 2025 acontece no dia 2 de março. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube.

Quem são os indicados ao Oscar 2025

Fernanda Torres tem chances no Oscar?

Fernanda Torres, intérprete de Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, foi a primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz e tem boas chances de fazer história, mais uma vez, na premiação do Oscar. Ela compete com Demi Moore ("A Substância"), Mikey Madison ("Anora"), Karla Sofía Gascón ("Emilia Perez") e Cynthia Erivo ("Wicked").

A atriz também é a primeira brasileira nos últimos 26 anos a concorrer por um papel de drama no Oscar. A última (e até então, única) foi a própria mãe, Fernanda Montenegro — nomeada em 1999 pelo papel em "Central do Brasil", também indicado a Melhor Filme Internacional.

O Brasil nunca ganhou um Oscar em nenhuma das categorias, vale dizer.

'Ainda Estou Aqui' tem chances no Oscar?

Desde “Central do Brasil”, também de Walter Salles, o Brasil não era indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Naquele ano (1999), Fernanda Montenegro também estava na disputa na categoria de Melhor Atriz. A estatueta mesmo, nem Walter, nem Fernanda levaram para casa.

26 anos depois, "Ainda Estou Aqui" não só quebrou o jejum de "Central do Brasil", como marcou o começo de uma lista de ineditismos: foi indicado a Melhor Atriz, Melhor Filme Internacional e Melhor Filme, a maior categoria da premiação, em que a indústria cinematográfica brasileira nunca havia conquistado uma nomeação.

O novo filme de Walter Salles já ultrapassou a marca de 5 milhões de espectadores e R$ 100 milhões em bilheterias. Abriu em primeiro lugar na semana de estreia no Brasil e em Portugal, e em segundo lugar nos Estados Unidos, país no qual ficou em cartaz em 700 salas de cinema. Tem sido listado por críticos de todo o mundo como a principal aposta do ano para Melhor Filme Internacional, e Fernanda Torres é considerada favorita ao prêmio de Melhor Atriz, ao lado de Demi Moore.

O longa é uma coprodução entre Brasil e França, o primeiro original da Globoplay, com produção da VideoFilmes, RTFeatures e MactProdutions em parceria com a ARTE France e Conspiração. A distribuição será feita também pela Sony Pictures.

Quando será o Oscar de 2025?

A 97ª edição do Oscar será no dia 2 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby.

Onde assistir ao Oscar de 2025?

A premiação completa será exibida na TV Globo, TNT e no streaming, pela Max. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube a partir das 19h30.

Que horas começa a cerimônia do Oscar de 2025?

O início da cerimônia está previsto para as 21h (horário de Brasília).