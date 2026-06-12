O que são as 'WAGs'? Entenda o termo ligado a Bruna Biancardi e Georgina Rodríguez

Com o início da Copa do Mundo de 2026, um termo voltou a ganhar destaque nas redes sociais: "WAGs". A expressão é frequentemente usada para se referir a mulheres como Bruna Biancardi, Georgina Rodríguez e Antonela Roccuzzo.

A sigla vem da expressão em inglês "Wives and Girlfriends", que significa "esposas e namoradas". Ela é utilizada para definir as parceiras de grandes atletas, especialmente jogadores de futebol.

Como surgiu o termo?

A origem da expressão remonta ao início dos anos 2000, quando a imprensa britânica começou a acompanhar com mais intensidade a vida pessoal dos jogadores da seleção inglesa. O nome que mais chamou atenção naquele período foi o de Victoria Beckham, casada com o ex-jogador David Beckham.

O termo ganhou projeção mundial durante a Copa do Mundo FIFA 2006, quando jornais e revistas passaram a dedicar espaço significativo à rotina, aos eventos e ao estilo de vida das companheiras dos atletas.

David Beckham e sua esposa Victoria Beckham no casamento do então jogador do Real Madrid, Sergio Ramos (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images) (Aitor Alcalde/Getty Images)

De estereótipo a fenômeno da cultura pop

Inicialmente, a expressão carregava um tom pejorativo. Muitas vezes, era utilizada para reduzir essas mulheres à condição de parceiras dos atletas, ignorando suas próprias carreiras e conquistas profissionais.

Com o passar dos anos, porém, o significado evoluiu. Atualmente, o termo é usado de forma mais ampla para identificar mulheres que fazem parte do universo esportivo por meio de seus relacionamentos, mas que também possuem relevância própria como influenciadoras, empresárias, artistas ou profissionais de diferentes áreas.

Jogador Lionel Messi e sua esposa Antonela Roccuzzo se casam na Argentina, dia 30/06/2017 (Marcos Brindicci/Reuters)

'Wags' que marcaram o público

Diversas personalidades integram o grupo das WAGs mais famosas do mundo. Algumas já não ocupam mais o posto, mas marcaram a "história" da categoria: Shakira, ex-companheira de Gerard Piqué; Gisele Bündchen, que foi casada com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady, Virginia Fonseca, ex-namorada de Vinicius Júnior, Wanda Nara, ex-companheira de Mauro Icardi e Maxi Lopez e, claro, Bruna Marquezine, ex-namorada de Neymar.

Vini Júnior e Virginia: casal ficou junto por sete meses (Instagram/Reprodução/@virginia)

WAGS e ex-WAGs mais famosas

A mais nova "WAG" do momento é simplesmente Kim Kardashian, que está num relacionamento com o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. A empresária, estrela de reality show e influenciadora mal começou a relação com o piloto e já desbancou, por muitos milhões, o topo do ranking de esposas e namoradas mais seguidas de Georgina Rodriguez. A famosa tem 344 milhões de seguidores somente no Instagram, muito mais do que a "WAG" que por muito tempo ocupou a primeira posição, com 72,7 milhões.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Lewis Hamilton (@lewishamilton)

Entre os nomes mais comentados atualmente estão Bruna Biancardi, companheira de Neymar; Georgina Rodríguez, parceira de Cristiano Ronaldo; e Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi. Todas acumulam milhões de seguidores nas redes sociais e costumam compartilhar bastidores da vida familiar e do universo do futebol.

Veja o ranking das mais seguidas no Instagram: