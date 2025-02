Oscar 2025: onde assistir aos filmes indicados a Melhor Atriz?

A corrida do Oscar de 2025 está bastante intensa e, neste ano, a categoria de Melhor Atriz é uma das mais imprevisíveis. Fatores como a campanha de "Emilia Pérez", a trajetória de Demi Moore no cinema e a força dos brasileiros na torcida por Fernanda Torres podem tornar a premiação mais interessante.

Marcada para o próximo domingo, 2, a 97ª edição da cerimônia celebra e reconhece os melhores profissionais da indústria cinematográfica e os filmes do ano anterior. A indicação de Fernanda é simbólica: acontece 26 anos após sua mãe, Fernanda Montenegro, ter concorrido ao prêmio na mesma categoria por "Central do Brasil", também de Walter Salles. A atriz perdeu a estatueta em 1999 para Gwyneth Paltrow ("Shakespeare Apaixonado").

A disputa de Fernanda Torres pela estatueta de 2025, no entanto, segue forte com Demi Moore, aclamada em outras premiações pelo filme "A Substância". Apesar da longa trajetória na indústria hollywoodiana, a atriz nunca havia recebido uma indicação ao Oscar. Agora, em especial após a vitória no SAG Awards, aparece como favorita.

Nesta categoria no Oscar, também concorrem: Karla Sofía Gascón ("Emília Pérez"); Cynthia Erivo ("Wicked"); Mikey Madison ("Anora").

Tanto Torres quanto "Ainda Estou Aqui" têm conquistado diversos prêmios e reconhecimentos importantes na temporada de premiações 2024-2025. Este ano, Fernanda já conquistou o histórico Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama, a primeira brasileira a conquistar o feito. Ela também venceu na mesma categoria nos prêmios Satellite Awards, Gold Derby Film Awards e o Prêmio APCA.

O Oscar de 2025 acontece no dia 2 de março. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube. Até lá, separamos uma lista sobre onde assistir aos filmes indicados a Melhor Atriz. Confira:

Onde assistir aos filmes indicados a Melhor Atriz no Oscar?

Fernanda Torres, "Ainda Estou Aqui"

"Ainda Estou Aqui" é um drama brasileiro, dirigido por Walter Salles, inspirado em eventos reais do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva.

Ambientado durante a ditadura militar, o filme narra a trajetória de Eunice Paiva (Fernanda Torres), esposa do ex-deputado Rubens Paiva (Selton Mello), que é preso e "desaparece". Determinada a descobrir a verdade sobre o marido, Eunice enfrenta a repressão enquanto precisa se reinventar para criar seus cinco filhos.

A história retrata não apenas sua luta pessoal, mas também o impacto do regime militar em inúmeras famílias brasileiras. Ao longo dos anos, Eunice passa de dona de casa a uma voz ativa na defesa dos direitos humanos, enquanto lida com os desafios impostos pelo avanço do Alzheimer.

O longa-metragem também conta com Fernanda Montenegro, Valentina Herszage, Antonio Saboia, Olivia Torres, Bárbara Luz, Maeve Jinkins e Humberto Carrão no elenco.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas desde 7 de novembro de 2024.

Mikey Madson, "Anora"

Dirigido por Sean S. Baker, o filme conta a história de Anora (Mikey Madison), uma jovem profissional do sexo do Brooklyn, que acredita ter encontrado o amor verdadeiro ao se casar impulsivamente com Ivan (Mark Eidelshtein), herdeiro de um oligarca russo. No entanto, seu conto de fadas fica por um fio quando os poderosos pais de Ivan surgem determinados a anular a união.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas brasileiros desde 23 de janeiro.

Demi Moore, "A Substância"

A trama acompanha Elisabeth Sparkle (Demi Moore), uma ex-estrela fitness que vê sua carreira desmoronar ao ser demitida por ser "velha demais". Em busca de recuperar a juventude e relevância, ela recorre a uma droga experimental do mercado negro que promete criar uma versão mais jovem e aperfeiçoada de si mesma. No entanto, os efeitos do tratamento logo tomam um rumo aterrorizante, revelando consequências inesperadas e perturbadoras.

Escrito e dirigido por Coralie Fargeat, a trama conta com Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid no elenco.

Onde assistir: MUBI, Prime Video (Aluguel) e Apple TV (Aluguel).

Karla Sofía Gascón, "Emilia Pérez"

"Emilia Pérez" é um musical em espanhol, dirigido pelo cineasta francês Jacques Audiard. A trama acompanha Rita, uma advogada insatisfeita com sua carreira no México, que recebe uma oferta anônima e lucrativa de Juan "Manitas" Del Monte, um poderoso chefão do narcotráfico. O criminoso deseja, em segredo, realizar uma cirurgia de redesignação sexual para recomeçar sua vida como a mulher que sempre quis ser.

Dirigido pelo francês Jacques Audiard, o filme é estrelado por Zoë Saldaña, Karla Sofía Gascón, e Selena Gomez.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas desde 6 de fevereiro.

"Wicked"

O filme é uma adaptação do aclamado musical da Broadway, inspirado no livro "Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West", de Gregory Maguire, que oferece uma nova perspectiva sobre o clássico "O Maravilhoso Mágico de Oz".

A trama se desenrola na Terra de Oz, antes da chegada de Dorothy Gale, e foca na história de Elphaba, uma jovem com pele verde e poderes mágicos inexplorados, que é marginalizada e incompreendida por sua aparência e habilidades. Ao entrar na Universidade de Shiz, Elphaba encontra Glinda, uma estudante popular e ambiciosa, e as duas formam uma amizade improvável, que mudará o curso de suas vidas e da história de Oz.

Onde assistir: Prime Video (aluguel)