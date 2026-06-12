Ex-Disney nega envolvimento com EP surpresa lançado em plataformas digitais

Bridgit Mendler: ex-Disney diz que lançamento surpresa atribuído a ela não foi autorizado (Jamie McCarthy/Getty Images for Save The Children)
Freelancer
Publicado em 12 de junho de 2026 às 19h08.
Os fãs de Bridgit Mendler foram surpreendidos nesta semana quando um EP inédito apareceu em seus perfis oficiais nas plataformas de streaming. O projeto, intitulado "Once Again...", traz seis músicas desconhecidas e rapidamente chamou a atenção de fãs e de veículos de imprensa.
No entanto, a própria Mendler tratou de esfriar a empolgação. Em uma publicação no X (antigo Twitter), a artista afirmou que não teve qualquer participação no lançamento. Ao compartilhar a notícia, ela respondeu de forma direta: "Desculpem desapontar a todos, o lançamento no Spotify não foi feito por mim!", escreveu ela antes de acrescentar: "Quando for, podem ter certeza, vocês saberão."
sorry to disappoint everyone, the spotify release wasn't me!
— Bridgit Mendler (@bridgitmendler) June 11, 2026
A situação gerou confusão entre os admiradores da ex-estrela da Disney, conhecida por trabalhos como "Boa Sorte, Charlie!" e "Lemonade Mouth: Uma Banda Diferente". Muitos acreditaram inicialmente que o material marcava seu retorno à música após anos afastada da indústria.
Nos últimos anos, a atriz direcionou sua carreira para outras áreas. Ela se graduou pela Universidade do Sul da Califórnia, fez um mestrado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e um doutorado em Direito pela Faculdade de Direito de Harvard. Em 2023, ao lado de seu marido Griffin Cleverly e do engenheiro Shaurya Luthra, ela se tornou cofundadora e CEO da empresa aeroespacial Northwood Space, que constrói infraestrutura para comunicação via satélite.
Até o momento, não está claro como as faixas foram publicadas nas plataformas nem quem seria responsável pelo lançamento. O último álbum lançado por ela foi "Hello My Name Is…", em 2012, que incluía as músicas “Ready or Not” e “Hurricane”. Ela também lançou alguns singles depois disso, sendo o mais recente “Driving”, em 2017.