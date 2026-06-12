PIB paulista avança 3,2% em março puxado pela indústria

PIB: economia paulista avança na comparação anual (Pedro Truffi Viotti de Almeida/Freepik/Divulgação)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 12 de junho de 2026 às 19h07.
O Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de São Paulo cresceu 3,2% entre fevereiro e março de 2026, na série com ajuste sazonal, segundo dados da Fundação Seade.
O resultado indica expansão disseminada entre os principais setores da economia paulista no período.
O desempenho mensal foi sustentado pela indústria, que avançou 6,4% no período. O setor de serviços registrou alta de 2,5%, enquanto a agropecuária variou 0,1%, em movimento de estabilidade.Na comparação com março de 2025, o PIB de São Paulo avançou 3,4%, com alta de 4,6% em serviços e de 2,9% na indústria.
No acumulado de 2026 até março, a economia do estado cresceu 1,3% frente ao mesmo período do ano anterior, com destaque para serviços, que avançaram 2,6%.
O governador Tarcísio de Freitas disse, em nota enviada à EXAME, que o resultado reflete a estratégia de política industrial adotada pela gestão.
“Trabalhamos de maneira contínua em uma política industrial desenhada já no início da gestão. É política pública na veia, baseada nas vocações produtivas de cada região paulista para identificar desafios, fortalecer cadeias fornecedoras e reduzir gargalos. Ao mesmo tempo, seguimos adotando medidas de desburocratização para atrair novos investimentos, ampliar a competitividade e consolidar a liderança de São Paulo no setor”, afirmou.
A economia brasileira, no mesmo período, cresceu 1,1%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado foi puxado pela agropecuária.