Economia

Macro em Pauta

PIB paulista avança 3,2% em março puxado pela indústria

Na comparação com março de 2025, o PIB de São Paulo avançou 3,4%

PIB: economia paulista avança na comparação anual (Pedro Truffi Viotti de Almeida/Freepik/Divulgação)

PIB: economia paulista avança na comparação anual (Pedro Truffi Viotti de Almeida/Freepik/Divulgação)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 12 de junho de 2026 às 19h07.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de São Paulo cresceu 3,2% entre fevereiro e março de 2026, na série com ajuste sazonal, segundo dados da Fundação Seade.

O resultado indica expansão disseminada entre os principais setores da economia paulista no período.

O desempenho mensal foi sustentado pela indústria, que avançou 6,4% no período. O setor de serviços registrou alta de 2,5%, enquanto a agropecuária variou 0,1%, em movimento de estabilidade.

Na comparação com março de 2025, o PIB de São Paulo avançou 3,4%, com alta de 4,6% em serviços e de 2,9% na indústria.

No acumulado de 2026 até março, a economia do estado cresceu 1,3% frente ao mesmo período do ano anterior, com destaque para serviços, que avançaram 2,6%.

O governador Tarcísio de Freitas disse, em nota enviada à EXAME, que o resultado reflete a estratégia de política industrial adotada pela gestão.

“Trabalhamos de maneira contínua em uma política industrial desenhada já no início da gestão. É política pública na veia, baseada nas vocações produtivas de cada região paulista para identificar desafios, fortalecer cadeias fornecedoras e reduzir gargalos. Ao mesmo tempo, seguimos adotando medidas de desburocratização para atrair novos investimentos, ampliar a competitividade e consolidar a liderança de São Paulo no setor”, afirmou.

PIB cresce 1,8% no trimestre

No primeiro trimestre de 2026, o PIB paulista cresceu 1,8% em relação ao quarto trimestre de 2025, na série com ajuste sazonal, segundo a Fundação Seade.

A economia brasileira, no mesmo período, cresceu 1,1%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado foi puxado pela agropecuária.

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