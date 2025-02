Oscar 2025: onde assistir aos filmes indicados a Melhor Direção?

A 97ª edição do Oscar, maior premiação do cinema que destaca não apenas as melhores histórias da temporada, como também os profissionais que as levaram às telas, será realizada já no próximo domingo, 2 de março. E neste ano, a estatueta de Melhor Direção será disputada tanto por grandes cineastas quanto alguns novatos que ganharam o reconhecimento da Academia.

Os cinco indicados de 2025 são: Brady Corbet, por "O Brutalista" — que conquistou o Globo de Ouro de Melhor Direção e agora está na disputa pelo Oscar —; Sean Baker, por "Anora"; Jacques Audiard, por "Emilia Pérez", filme estrangeiro mais indicado da história do Oscar, com 13 nomeações no total; James Mangold, por "Um Completo Desconhecido"; e Coralie Fargeat, a única mulher na disputa, por "A Substância".

Dos cinco, o único que já concorreu ao Oscar é James Mangold, mas não diretamente à Melhor Direção. Seus filmes "Logan" (2017) e "Ford vs. Ferrari" (2019) receberam indicações e estatuetas na premiação em outras categorias.

1 /48 "Better Man", indicado a Melhores Efeitos Visuais ("Better Man", indicado a Melhores Efeitos Visuais)

2 /48 "Wander to Wonder", indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem ("Wander to Wonder", indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem)

3 /48 "Magic Candies”, indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem ("Magic Candies”, indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem)

4 /48 "A Lien", indicado a Melhor Curta-Metragem em Live-Action ("A Lien", indicado a Melhor Curta-Metragem em Live-Action)

5 /48 “Anuja”, indicado a Melhor Curta-Metragem em Live-Action (“Anuja”, indicado a Melhor Curta-Metragem em Live-Action)

6 /48 "Flow", indicado a Melhor Filme Internacional e Melhor Animação (4UYCamOf8q6UWPPl2tsiZSlmDW7)

7 /48 "Sing Sing", indicado a Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Canção Original e Melhor Ator ("Sing Sing", indicado a Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Canção Original e Melhor Ator)

8 /48 “The Man Who Could Not Remain Silent”, indicadado a Melhor Curta-Metragem em Live-Action (“The Man Who Could Not Remain Silent”, indicadado a Melhor Curta-Metragem em Live-Action)

9 /48 "I am Ready, Warden", indicado a Melhor Documentário de Curta-Metragem ("I am Ready, Warden", indicado a Melhor Documentário de Curta-Metragem)

10 /48 (“Instruments of a Beating Heart", indicado a Melhor Documentário de Curta-Metragem)

11 /48 "Emilia Pérez", indicado a Melhor Cabelo e Maquiagem, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Canção Original, Melhor Filme Internacional, Melhor Edição, Melhor Som, Melhor Fotografia, Melhor Atriz, Melhor Direção e Melhor Filme ("Emilia Pérez", indicado a Melhor Cabelo e Maquiagem, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Canção Original, Melhor Filme Internacional, Melhor Edição, Melhor Som, Melhor Fotografia, Melhor Atriz, Melhor Direção e Melhor Filme)

12 /48 "Divertida Mente 2", indicado a Melhor Animação ("Divertida Mente 2", indicado a Melhor Animação)

13 /48 “Porcelain War”, indicado a Melhor Documentário (“Porcelain War”, indicado a Melhor Documentário)

14 /48 "Anora", indicado a Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Roteiro Original, Melhor Edição, Melhor Atriz, Melhor Direção e Melhor Filme ("Anora", indicado a Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Roteiro Original, Melhor Edição, Melhor Atriz, Melhor Direção e Melhor Filme)

15 /48 "Yuck!", indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem ("Yuck!", indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem)

16 /48 "A Semente do Fruto Sagrado", indicado a Melhor Filme Internacional ("A Semente do Fruto Sagrado", indicado a Melhor Filme Internacional)

17 /48 "No Other Land", indicado a Melhor Documentário ("No Other Land", indicado a Melhor Documentário)

18 /48 "O Brutalista", indicado a Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Roteiro Original, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Design de Produção, Melhor Edição, Melhor Fotografia, Melhor Ator, Melhor Direção e Melhor Filme ("O Brutalista", indicado a Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Roteiro Original, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Design de Produção, Melhor Edição, Melhor Fotografia, Melhor Ator, Melhor Direção e Melhor Filme)

19 /48 "Memórias de um Caracol", indicado a Melhor Animação ("Memórias de um Caracol", indicado a Melhor Animação)

20 /48 "Alien: Romulus", indicado a Melhores Efeitos Visuais ("Alien: Romulus", indicado a Melhores Efeitos Visuais)

21 /48 "I'm Not a Robot", indicado a Melhor Curta-Metragem em Live-Action ("I'm Not a Robot", indicado a Melhor Curta-Metragem em Live-Action)

22 /48 "The Last Ranger", indicado a The Last Ranger ("The Last Ranger", indicado a The Last Ranger)

23 /48 "Um Completo Desconhecido", indicado a Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Figurino, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Som, Melhor Ator, Melhor Direção e Melhor Filme ("Um Completo Desconhecido", indicado a Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Figurino, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Som, Melhor Ator, Melhor Direção e Melhor Filme)

24 /48 "Nickel Boys", indicado a Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Filme ("Nickel Boys", indicado a Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Filme)

25 /48 "O Aprendiz", indicado a Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Ator ("O Aprendiz", indicado a Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Ator)

26 /48 "Black Box Diaries", indicado a Melhor Documentário ("Black Box Diaries", indicado a Melhor Documentário)

27 /48 “Soundtrack to A Coup D’Etat”, indicado a Melhor Documentário (“Soundtrack to A Coup D’Etat”, indicado a Melhor Documentário)

28 /48 "Robô Selvagem", indicado a Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Animação ("Robô Selvagem", indicado a Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Animação)

29 /48 “The Only Girl in the Orchestra”, indicado a Melhor Documentário de Curta-Metragem (“The Only Girl in the Orchestra”, indicado a Melhor Documentário de Curta-Metragem)

30 /48 “Wallace e Gromit: Vengeance Most Fowl”, indicado a Melhor Animação (“Wallace e Gromit: Vengeance Most Fowl”, indicado a Melhor Animação)

31 /48 “In the Shadow of the Cypress”, indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem (“In the Shadow of the Cypress”, indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem)

32 /48 “Elton John: Never Too Late”, indicado a Melhor Canção Original (“Elton John: Never Too Late”, indicado a Melhor Canção Original)

33 /48 "Setembro 5", indicado a Melhor Roteiro Original ("Setembro 5", indicado a Melhor Roteiro Original)

34 /48 “The Six Triple Eight”, indicado a Melhor Canção Original (“The Six Triple Eight”, indicado a Melhor Canção Original)

35 /48 "Gladiador II", indicado a Melhor Figurino ("Gladiador II", indicado a Melhor Figurino)

36 /48 “Death By Numbers”, indicado a Melhor Documentário de Curta-Metragem (“Death By Numbers”, indicado a Melhor Documentário de Curta-Metragem)

37 /48 "Wicked", indicado a Melhor Figurino, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Design de Produção, Melhor Edição, Melhor Som, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Atriz e Melhor Filme ("Wicked", indicado a Melhor Figurino, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Design de Produção, Melhor Edição, Melhor Som, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Atriz e Melhor Filme)

38 /48 "Duna: Parte 2", indicado a Melhor Design de Produção, Melhor Som, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Fotografia e Melhor Filme ("Duna: Parte 2", indicado a Melhor Design de Produção, Melhor Som, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Fotografia e Melhor Filme)

39 /48 "Nosferatu", indicado a Melhor Figurino, Melhor Cabelo e Maquiagem, Melhor Design de Produção e Melhor Fotografia ("Nosferatu", indicado a Melhor Figurino, Melhor Cabelo e Maquiagem, Melhor Design de Produção e Melhor Fotografia)

40 /48 “Sugarcane”, indicado a Melhor Documentário (“Sugarcane”, indicado a Melhor Documentário)

41 /48 "Conclave", indicado a Melhor Figurino, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Design de Produção, Melhor Edição, Melhor Ator e Melhor Filme ("Conclave", indicado a Melhor Figurino, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Design de Produção, Melhor Edição, Melhor Ator e Melhor Filme)

42 /48 "Planeta dos Macacos: O Reinado", indicado a Melhores Efeitos Visuais ("Planeta dos Macacos: O Reinado", indicado a Melhores Efeitos Visuais)

43 /48 "Ainda Estou Aqui", indicado Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz e Melhor Filme ("Ainda Estou Aqui", indicado Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz e Melhor Filme)

44 /48 "María", indicado a Melhor Fotografia ("María", indicado a Melhor Fotografia)

45 /48 "A Garota da Agulha", indicado a Melhor Filme Internacional ("A Garota da Agulha", indicado a Melhor Filme Internacional)

46 /48 “Um Homem Diferente”, indicado a Melhor Cabelo e Maquiagem (“Um Homem Diferente”, indicado a Melhor Cabelo e Maquiagem)

47 /48 “Beautiful Men”, indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem (“Beautiful Men”, indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem)

48/48 “A Substância”, indicado a Melhor Cabelo e Maquiagem, Melhor Roteiro Original, Melhor Atriz, Melhor Direção e Melhor Filme (“A Substância”, indicado a Melhor Cabelo e Maquiagem, Melhor Roteiro Original, Melhor Atriz, Melhor Direção e Melhor Filme)

O Oscar de 2025 acontece no dia 2 de março. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube. Até lá, separamos uma lista de onde assistir aos filmes que concorrem à estatueta de Melhor Direção. Confira:

Onde assistir aos indicados a Melhor Direção no Oscar?

"Anora"

Dirigido por Sean S. Baker, o filme conta a história de Anora (Mikey Madison), uma jovem profissional do sexo do Brooklyn, que acredita ter encontrado o amor verdadeiro ao se casar impulsivamente com Ivan (Mark Eidelshtein), herdeiro de um oligarca russo. No entanto, seu conto de fadas fica por um fio quando os poderosos pais de Ivan surgem determinados a anular a união.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas brasileiros desde 23 de janeiro.

"O Brutalista"

Ambientado no pós-Segunda Guerra Mundial, o filme acompanha a trajetória do arquiteto visionário László Toth e sua esposa, Erzsébet. Em 1947, eles deixam para trás uma Europa destruída pelo conflito e partem em busca de um novo começo na América. A chegada de um cliente enigmático transforma inesperadamente o destino do casal.

Dirigido por Brady Corbet, o filme é estrelado por Andrien Brody, Felicity Jones e Guy Pearce.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas brasileiros desde 20 de fevereiro de 2025.

"Um Completo Desconhecido"

O filme retrata a rápida ascensão de Bob Dylan, um jovem músico de 19 anos vindo de Minnesota, na vibrante cena musical de Nova York da década 1960. De cantor folk promissor a estrela do momento, o artista conquista o topo das paradas, que culmina em sua icônica performance de rock elétrico no Festival Folclórico de Newport, em 1965.

Dirigido por James Mangold, o filme é protagonizado por Timothée Chalamet, com elenco formado também por Monica Barbaro, Joan Baez, Edward Norton e Elle Faning.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas desde 27 de fevereiro de 2025.

"Emilia Pérez"

"Emilia Pérez" é um musical em espanhol, dirigido pelo cineasta francês Jacques Audiard. A trama acompanha Rita, uma advogada insatisfeita com sua carreira no México, que recebe uma oferta anônima e lucrativa de Juan "Manitas" Del Monte, um poderoso chefão do narcotráfico. O criminoso deseja, em segredo, realizar uma cirurgia de redesignação sexual para recomeçar sua vida como a mulher que sempre quis ser.

Dirigido pelo francês Jacques Audiard, o filme é estrelado por Zoë Saldaña, Karla Sofía Gascón, e Selena Gomez.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas desde 6 de fevereiro.

"A Substância"

A trama acompanha Elisabeth Sparkle (Demi Moore), uma ex-estrela fitness que vê sua carreira desmoronar ao ser demitida por ser "velha demais". Em busca de recuperar a juventude e relevância, ela recorre a uma droga experimental do mercado negro que promete criar uma versão mais jovem e aperfeiçoada de si mesma. No entanto, os efeitos do tratamento logo tomam um rumo aterrorizante, revelando consequências inesperadas e perturbadoras.

Escrito e dirigido por Coralie Fargeat, a trama conta com Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid no elenco.

Onde assistir: MUBI, Prime Video (Aluguel) e Apple TV (Aluguel).

EXAME no Oscar

O Oscar de 2025 acontece no dia 2 de março. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube.

Quem são os indicados ao Oscar 2025

Veja a lista completa de indicados à maior premiação do cinema aqui.

Fernanda Torres tem chances no Oscar?

Fernanda Torres, intérprete de Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, foi a primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz e tem boas chances de fazer história, mais uma vez, na premiação do Oscar. Ela compete com Demi Moore ("A Substância"), Mikey Madison ("Anora"), Karla Sofía Gascón ("Emilia Perez") e Cynthia Erivo ("Wicked").

A atriz também é a primeira brasileira nos últimos 26 anos a concorrer por um papel de drama no Oscar. A última (e até então, única) foi a própria mãe, Fernanda Montenegro — nomeada em 1999 pelo papel em "Central do Brasil", também indicado a Melhor Filme Internacional.

O Brasil nunca ganhou um Oscar em nenhuma das categorias, vale dizer.

'Ainda Estou Aqui' tem chances no Oscar?

Desde “Central do Brasil”, também de Walter Salles, o Brasil não era indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Naquele ano (1999), Fernanda Montenegro também estava na disputa na categoria de Melhor Atriz. A estatueta mesmo, nem Walter, nem Fernanda levaram para casa.

26 anos depois, "Ainda Estou Aqui" não só quebrou o jejum de "Central do Brasil", como marcou o começo de uma lista de ineditismos: foi indicado a Melhor Atriz, Melhor Filme Internacional e Melhor Filme, a maior categoria da premiação, em que a indústria cinematográfica brasileira nunca havia conquistado uma nomeação.

O novo filme de Walter Salles já ultrapassou a marca de 5 milhões de espectadores e R$ 100 milhões em bilheterias. Abriu em primeiro lugar na semana de estreia no Brasil e em Portugal, e em segundo lugar nos Estados Unidos, país no qual ficou em cartaz em 700 salas de cinema. Tem sido listado por críticos de todo o mundo como a principal aposta do ano para Melhor Filme Internacional, e Fernanda Torres é considerada favorita ao prêmio de Melhor Atriz, ao lado de Demi Moore.

O longa é uma coprodução entre Brasil e França, o primeiro original da Globoplay, com produção da VideoFilmes, RTFeatures e MactProdutions em parceria com a ARTE France e Conspiração. A distribuição será feita também pela Sony Pictures.

Quando será o Oscar de 2025?

A 97ª edição do Oscar será no dia 2 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby.

Onde assistir ao Oscar de 2025?

A premiação completa será exibida na TV Globo, TNT e no streaming, pela Max. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube a partir das 19h30.

Que horas começa a cerimônia do Oscar de 2025?

O início da cerimônia está previsto para as 21h (horário de Brasília).