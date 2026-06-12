Caso de milhões: Justiça determina que Justin Baldoni arque com custos legais de Blake Lively

A decisão, porém, não atendeu integralmente aos pedidos de Lively. O tribunal rejeitou a solicitação para que ela recebesse danos punitivos e indenizações ampliadas, conhecidas no sistema jurídico americano como "treble damages".

Segundo o juiz responsável pelo caso, Lively foi considerada a parte vencedora em relação ao processo de difamação movido por Baldoni e agiu de boa-fé ao apresentar suas alegações. A corte também concluiu que não havia indícios de má-fé por parte da atriz.

Como começou a disputa?

O conflito teve início no fim de 2024, quando Lively acusou Baldoni de assédio sexual e retaliação durante a produção do filme "É Assim Que Acaba", adaptação do best-seller de Colleen Hoover.

Em resposta, Baldoni negou as acusações e entrou com uma ação de US$ 400 milhões contra a atriz, seu marido, Ryan Reynolds, e outros envolvidos, alegando difamação e extorsão. A ação acabou sendo arquivada pela Justiça.

Nos meses seguintes, as partes chegaram a um acordo para encerrar grande parte da batalha judicial. Ainda assim, permaneceu em aberto a discussão sobre quem deveria arcar com os custos do processo e se Lively teria direito a compensações adicionais.

Valor ainda será definido

Embora o tribunal tenha reconhecido o direito da atriz ao ressarcimento das despesas jurídicas, o montante exato que Baldoni deverá pagar ainda será calculado em uma etapa posterior do processo.

Ainda segundo o The Hollywood Reporter, a conta pode ser altíssima, considerando o nível dos advogados que Lively tinha em sua equipe jurídica, como os renomados litigantes Michael Gottlieb e Esra Hudson.

Em comunicado divulgado após a decisão, os representantes de Lively afirmaram que o entendimento da Justiça reforça a proteção prevista pela legislação da Califórnia para pessoas que denunciam assédio e posteriormente enfrentam ações consideradas retaliatórias.

O juiz afirmou que as acusações apresentadas não eram suficientes para comprovar que as declarações teriam sido feitas de forma maliciosa. Segundo ele, uma conclusão desse tipo exige evidências concretas e não apenas alegações.

Advogados de Baldoni contestam a decisão

Os advogados de Baldoni e da Wayfarer sustentaram que parte das declarações feitas por Lively continha informações enganosas e, em alguns casos, afirmações que consideram falsas.