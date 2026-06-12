Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Caso de milhões: Justiça determina que Justin Baldoni arque com custos legais de Blake Lively

Atriz conseguiu o direito de recuperar custos advocatícios, mas teve negado o pedido de danos punitivos

Blake Lively e Justin Baldoni: Decisão marca mais um capítulo da disputa judicial iniciada após as gravações de "É Assim Que Acaba" (Everett Collection)

Blake Lively e Justin Baldoni: Decisão marca mais um capítulo da disputa judicial iniciada após as gravações de "É Assim Que Acaba" (Everett Collection)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 12 de junho de 2026 às 18h31.

A disputa judicial entre Blake Lively e Justin Baldoni ganhou um novo capítulo nesta semana. Segundo informações do The Hollywood Reporter, um juiz federal dos Estados Unidos decidiu que Baldoni deverá arcar com os honorários advocatícios e custos processuais da atriz relacionados à ação movida contra ela.

A decisão, porém, não atendeu integralmente aos pedidos de Lively. O tribunal rejeitou a solicitação para que ela recebesse danos punitivos e indenizações ampliadas, conhecidas no sistema jurídico americano como "treble damages".

Segundo o juiz responsável pelo caso, Lively foi considerada a parte vencedora em relação ao processo de difamação movido por Baldoni e agiu de boa-fé ao apresentar suas alegações. A corte também concluiu que não havia indícios de má-fé por parte da atriz.

Como começou a disputa?

O conflito teve início no fim de 2024, quando Lively acusou Baldoni de assédio sexual e retaliação durante a produção do filme "É Assim Que Acaba", adaptação do best-seller de Colleen Hoover.

Em resposta, Baldoni negou as acusações e entrou com uma ação de US$ 400 milhões contra a atriz, seu marido, Ryan Reynolds, e outros envolvidos, alegando difamação e extorsão. A ação acabou sendo arquivada pela Justiça.

Nos meses seguintes, as partes chegaram a um acordo para encerrar grande parte da batalha judicial. Ainda assim, permaneceu em aberto a discussão sobre quem deveria arcar com os custos do processo e se Lively teria direito a compensações adicionais.

Valor ainda será definido

Embora o tribunal tenha reconhecido o direito da atriz ao ressarcimento das despesas jurídicas, o montante exato que Baldoni deverá pagar ainda será calculado em uma etapa posterior do processo.

Ainda segundo o The Hollywood Reporter, a conta pode ser altíssima, considerando o nível dos advogados que Lively tinha em sua equipe jurídica, como os renomados litigantes Michael Gottlieb e Esra Hudson.

Em comunicado divulgado após a decisão, os representantes de Lively afirmaram que o entendimento da Justiça reforça a proteção prevista pela legislação da Califórnia para pessoas que denunciam assédio e posteriormente enfrentam ações consideradas retaliatórias.

O juiz afirmou que as acusações apresentadas não eram suficientes para comprovar que as declarações teriam sido feitas de forma maliciosa. Segundo ele, uma conclusão desse tipo exige evidências concretas e não apenas alegações.

Advogados de Baldoni contestam a decisão

Os advogados de Baldoni e da Wayfarer sustentaram que parte das declarações feitas por Lively continha informações enganosas e, em alguns casos, afirmações que consideram falsas.

Em comunicado, Bryan Freedman, advogado de Baldoni, afirmou que sua equipe saiu vitoriosa de uma disputa que, segundo ele, foi construída sobre acusações infundadas de assédio sexual, retaliação e difamação. O advogado destacou que Lively chegou a pleitear mais de US$ 300 milhões em honorários e indenizações, mas teve a maior parte de suas alegações rejeitada pela Justiça e encerrou o caso sem receber qualquer compensação financeira.

Freedman também afirmou que pessoas inocentes tiveram suas reputações prejudicadas durante o processo. Segundo ele, as acusações de assédio sexual, retaliação e campanha difamatória não se sustentaram diante da análise judicial. O advogado ressaltou que essa sempre foi a posição da defesa e afirmou que a equipe não hesitaria em voltar a defender sua versão dos fatos.

Apesar de negar o pedido de indenização apresentado neste processo, o tribunal não descartou a possibilidade de que Lively busque reparação financeira por outras vias judiciais. A atriz ainda poderá apresentar novos pedidos em ações ou reconvenções relacionadas ao caso contra Baldoni ou a Wayfarer.

Acompanhe tudo sobre:Celebridades

Mais de Pop

O que são as 'WAGs'? Entenda o termo ligado a Bruna Biancardi e Georgina Rodríguez

Que horas começa o show de Anitta na abertura da Copa do Mundo nos EUA?

Alessia Cara, Jesse Reyez e Alanis: quem são os cantores que participaram da 2ª abertura da Copa

Dia dos Namorados: 12 músicas de pagode para embalar suas fotos e vídeos

Mais na Exame

Pop

O que são as 'WAGs'? Entenda o termo ligado a Bruna Biancardi e Georgina Rodríguez

Mundo

Memorando de entendimento com EUA 'nunca esteve tão próximo', diz Irã

Esporte

Ancelotti diz que Neymar será integrado ao grupo da seleção no jogo da próxima semana de Copa

Mercados

SpaceX sobe 19% na estreia em Nasdaq e supera US$ 2 trilhões em valor