Oscar 2025: onde assistir aos filmes indicados a Melhor Ator?

A corrida pelo Oscar está acirrada. A 97ª edição da premiação, que acontece no próximo domingo, 2, homenageará os destaques do cinema e os grandes talentos da indústria pelos trabalhos realizados no ano passado.

Entre os indicados ao prêmio de Melhor Ator, os destaques são Ralph Fiennes ("Conclave"), e Adrien Brody ("O Brutalista"). Esta é a terceira indicação de Fiennes ao prêmio; as duas primeiras foram em "A Lista de Schindler" (1993) e "O Paciente Inglês" (1996). O ator nunca levou uma estatueta para casa.

Brody, por outro lado, já conquistou o maior prêmio do cinema com o filme "O Pianista" (2002). Na época, tinha 29 anos e se tornou o mais jovem ator a ganhar o Oscar nessa categoria, recorde que mantém até hoje. Se perder a estatueta para Timothée Chalamet, que também concorre com "Um Completo Desconhecido", dividirá a posição com o artista americano.

Além de Fiennes, Brody e Chalamet, o Oscar de Melhor Ator também é disputado por Colman Domingo ("Sing Sing") e Sebastian Stan ("O Aprendiz").

O Oscar de 2025 acontece no dia 2 de março. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube. Até lá, separamos uma lista sobre onde assistir aos filmes indicados a Melhor Ator. Confira:

Onde assistir aos filmes indicados a Melhor Ator no Oscar?

Ralph Fiennes, "Conclave"

Após a morte repentina do Papa, o Cardeal Lawrence (Ralph Fiennes) assume a responsabilidade de conduzir o conclave que escolherá o novo líder da Igreja Católica. Nos bastidores do Vaticano, os mais influentes cardeais do mundo se reúnem, cada um guiado por suas próprias ambições. No centro desse processo sigiloso, Lawrence se depara com uma conspiração e descobre um segredo capaz de abalar os alicerces da Igreja.

O elenco também é formado por: Stanley Tucci, John Lithgow e Isabella Rossellini. O longa é dirigido por Edward Berger.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas desde 23 de janeiro de 2025.

Adrien Brody, "O Brutalista"

Ambientado no pós-Segunda Guerra Mundial, o filme acompanha a trajetória do arquiteto visionário László Toth e sua esposa, Erzsébet. Em 1947, eles deixam para trás uma Europa destruída pelo conflito e partem em busca de um novo começo na América. A chegada de um cliente enigmático transforma inesperadamente o destino do casal.

Dirigido por Brady Corbet, o filme é estrelado por Andrien Brody, Felicity Jones e Guy Pearce.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas brasileiros desde 20 de fevereiro de 2025.

Timothée Chalamet, "Um Completo Desconhecido"

O filme retrata a rápida ascensão de Bob Dylan, um jovem músico de 19 anos vindo de Minnesota, na vibrante cena musical de Nova York da década 1960. De cantor folk promissor a estrela do momento, o artista conquista o topo das paradas, que culmina em sua icônica performance de rock elétrico no Festival Folclórico de Newport, em 1965.

Dirigido por James Mangold, o filme é protagonizado por Timothée Chalamet, com elenco formado também por Monica Barbaro, Joan Baez, Edward Norton e Elle Faning.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas desde 27 de fevereiro de 2025.

Colman Domingo, "Sing Sing"

"Sing Sing" é um drama inspirado em uma história real, dirigido por Greg Kwedar. O filme segue a jornada de Divine G (Colman Domingo) um homem injustamente condenado a 25 anos de prisão na penitenciária de Sing Sing, em Nova York. Enquanto aguarda a chance de provar sua inocência, ele encontra um novo propósito ao participar de um programa de reabilitação através das artes dentro da prisão.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas.

Sebastian Stan, "O Aprendiz"

"O Aprendiz" é uma cinebiografia que narra a ascensão de Donald Trump como um dos mais influentes empresários dos Estados Unidos. Ambientado em Nova York nas décadas de 1970 e 1980, o filme segue o jovem Trump (Sebastian Stan), em sua busca pela expansão do império imobiliário da família. Ele encontra um mentor inesperado em Roy Cohn (Jeremy Strong), um advogado astuto e impiedoso que o ensina a navegar pelas complexidades do poder e da corrupção.

Onde assistir: Google Play, Amazon Prime Video e Apple TV+