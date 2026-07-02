'Obsessão' chega ao streaming; saiba onde assistir ao terror do momento

Depois de surpreender nas bilheterias e se transformar em um dos maiores sucessos do terror dos últimos anos, "Obsessão" finalmente chegou às plataformas digitais. O longa dirigido por Curry Barker já está disponível para compra e aluguel no Brasil, permitindo que quem perdeu a exibição nos cinemas conheça um dos filmes mais comentados de 2026.

Onde assistir ao filme 'Obsessão' no streaming?

O filme pode ser alugado ou comprado no Prime Video, YouTube e Apple TV. Os valores sugeridos são de R$ 29,90 para aluguel e R$ 59,90 para compra digital. Neste momento, o longa ainda não faz parte do catálogo por assinatura de nenhuma plataforma de streaming.

A versão digital inclui conteúdos extras, como bastidores da produção e comentários do diretor Curry Barker. O lançamento físico em DVD, Blu-ray e 4K UHD está previsto para 14 de julho, com chegada futura ao streaming Peacock, segundo a Variety.

A estreia nos cinemas aconteceu em 15 de maio de 2026, com distribuição da Focus Features, e rapidamente transformou uma produção de baixo orçamento em um dos maiores sucessos do ano. O orçamento do filme foi de apenas US$ 750 mil, segundo o Omelete.

Sobre o que é 'Obsessão'

A trama acompanha Bear, um jovem apaixonado por sua melhor amiga, Nikki. Ao encontrar um misterioso artefato capaz de realizar desejos, ele decide usá-lo para conquistar o amor da garota.

O plano aparentemente funciona, mas logo toma um rumo aterrorizante. O sentimento de Nikki se transforma em uma obsessão incontrolável, desencadeando uma sequência de acontecimentos violentos e sobrenaturais que colocam todos ao redor em perigo.

O elenco reúne Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless e Andy Richter. Além da boa repercussão em festivais como o Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF), Fantastic Fest e Sitges, "Obsessão" conquistou aprovação de 94% no Rotten Tomatoes e ultrapassou a marca de US$ 370 milhões em bilheteria mundial, ultrapassando o vencedor de quatro estatuetas no Oscar 2026, “Pecadores”, que havia arrecadado US$ 370,3 milhões, estabelecendo um novo recorde para uma obra original da década.

Quando chega ao streaming por assinatura?

Por enquanto, não há uma data oficial para a estreia de "Obsessão" em um serviço de assinatura. Nos Estados Unidos, a expectativa é que o filme seja lançado primeiro no Peacock antes de chegar a outras plataformas, mas a distribuição no Brasil ainda não foi anunciada.