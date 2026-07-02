Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Obsessão' chega ao streaming; saiba onde assistir ao terror do momento

Produção que virou fenômeno entre os fãs do terror agora está disponível para compra e aluguel nas principais plataformas

'Obsessão': longa de Curry Barker, que arrecadou mais de US$ 370 milhões no mundo, já pode ser visto sob demanda no Brasil

'Obsessão': longa de Curry Barker, que arrecadou mais de US$ 370 milhões no mundo, já pode ser visto sob demanda no Brasil

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 2 de julho de 2026 às 12h39.

Depois de surpreender nas bilheterias e se transformar em um dos maiores sucessos do terror dos últimos anos, "Obsessão" finalmente chegou às plataformas digitais. O longa dirigido por Curry Barker já está disponível para compra e aluguel no Brasil, permitindo que quem perdeu a exibição nos cinemas conheça um dos filmes mais comentados de 2026.

Onde assistir ao filme 'Obsessão' no streaming?

O filme pode ser alugado ou comprado no Prime Video, YouTube e Apple TV. Os valores sugeridos são de R$ 29,90 para aluguel e R$ 59,90 para compra digital. Neste momento, o longa ainda não faz parte do catálogo por assinatura de nenhuma plataforma de streaming.

A versão digital inclui conteúdos extras, como bastidores da produção e comentários do diretor Curry Barker. O lançamento físico em DVD, Blu-ray e 4K UHD está previsto para 14 de julho, com chegada futura ao streaming Peacock, segundo a Variety.

A estreia nos cinemas aconteceu em 15 de maio de 2026, com distribuição da Focus Features, e rapidamente transformou uma produção de baixo orçamento em um dos maiores sucessos do ano. O orçamento do filme foi de apenas US$ 750 mil, segundo o Omelete.

Sobre o que é 'Obsessão'

A trama acompanha Bear, um jovem apaixonado por sua melhor amiga, Nikki. Ao encontrar um misterioso artefato capaz de realizar desejos, ele decide usá-lo para conquistar o amor da garota.

O plano aparentemente funciona, mas logo toma um rumo aterrorizante. O sentimento de Nikki se transforma em uma obsessão incontrolável, desencadeando uma sequência de acontecimentos violentos e sobrenaturais que colocam todos ao redor em perigo.

O elenco reúne Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless e Andy RichterAlém da boa repercussão em festivais como o Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF), Fantastic Fest e Sitges, "Obsessão" conquistou aprovação de 94% no Rotten Tomatoes e ultrapassou a marca de US$ 370 milhões em bilheteria mundial,  ultrapassando o vencedor de quatro estatuetas no Oscar 2026, Pecadores, que havia arrecadado US$ 370,3 milhões, estabelecendo um novo recorde para uma obra original da década.

Quando chega ao streaming por assinatura?

Por enquanto, não há uma data oficial para a estreia de "Obsessão" em um serviço de assinatura. Nos Estados Unidos, a expectativa é que o filme seja lançado primeiro no Peacock antes de chegar a outras plataformas, mas a distribuição no Brasil ainda não foi anunciada.

Acompanhe tudo sobre:FilmesStreaming

Mais de Pop

Eterno Jaspion, Hikaru Kurosaki morre aos 64 anos no Japão

Friends volta ao catálogo da Netflix após cinco anos na HBO Max

Madonna fará audição mundial de novo álbum no TikTok antes da estreia de 'Confessions II'

Após 'Enola Holmes 3', Millie Bobby Brown rejeita projeto solo de Sherlock Holmes

Mais na Exame

Pop

Eterno Jaspion, Hikaru Kurosaki morre aos 64 anos no Japão

Esporte

Portugal x Croácia: qual seleção é mais provável de ganhar o jogo da Copa do Mundo?

Mundo

Ebola avança no Congo e ultrapassa a marca de 400 mortos

Brasil

Cota que zera imposto de importação de veículos elétricos ainda não vale; saiba por quê