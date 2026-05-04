May the 4th: coleção de Funko Pop traz itens inéditos de Star Wars ao Brasil

A data criada a partir de um trocadilho com a frase “May the Force Be With You” se tornou um dos principais marcos do calendário da cultura pop e vem sendo incorporada por marcas como oportunidade de negócio. No Brasil, o Star Wars Day mobiliza o varejo digital com ações que combinam entretenimento, colecionismo e conversão.

Neste ano, a Candide, distribuidora exclusiva da Funko Pop no país, lança em parceria com o Mercado Livre a campanha “O lado amarelo da força”. A iniciativa é concentrada na loja oficial da marca dentro da plataforma e reúne uma curadoria de produtos baseada em personagens da franquia.

A seleção inclui nomes recorrentes do universo da saga, como Darth Vader, Chewbacca, Luke Skywalker, Stormtrooper e Kylo Ren, além de versões especiais voltadas ao público colecionador, como Darth Vader no Trono e Boba Fett Comic Cover.

A campanha também traz lançamentos em primeira mão, entre eles Grogu edição Natal, R2-D2 com Leia (Deluxe) e uma edição limitada de Grogu inspirada em The Mandalorian, incluindo itens ligados ao universo do Mandaloriano. Os preços variam de R$ 149,99 a R$ 499,99.

Segundo Igor Maia, gerente de marketing da Candide, a data passou a ter relevância estratégica para a categoria. “Star Wars é uma das franquias mais fortes da cultura pop e o Star Wars Day se consolidou como um momento estratégico para o colecionismo. Com ‘O lado amarelo da força’, reunimos personagens icônicos e versões especiais de Funko para conectar os fãs brasileiros a uma experiência temática e reforçar o papel da Candide como distribuidora oficial da marca no país”, afirma.

A operação utiliza o ambiente do marketplace como vitrine temática, com foco na experiência de compra dentro da loja oficial. A parceria com o Mercado Livre visa ampliar o alcance da ação e concentra atributos como variedade de sortimento, logística e meios de pagamento em um único fluxo.

A campanha se insere em um movimento mais amplo do marketing de varejo, que tem incorporado datas da cultura pop ao calendário promocional. A estratégia busca ativar comunidades já engajadas, como fandoms, e transformar interesse em consumo. Nesse modelo, produtos licenciados e itens de colecionador funcionam como gatilho de conversão, apoiados por curadoria, escassez e lançamentos exclusivos.