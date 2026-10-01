TikTok Shop no Brasil: os nichos mais lucrativos e as novas taxas de comissão

RESUMO ＋ O TikTok Shop já é conhecido por 45% dos usuários brasileiros do TikTok, e 31% deles já fizeram compras pela plataforma, segundo pesquisa da Opinion Box. A loja integrada ao aplicativo permite vender produtos por vídeos, lives e páginas de marcas, mas cobra comissão por venda. Veja quais produtos mais vendem, como abrir uma loja e quanto sobra após as taxas.

O TikTok Shop, loja integrada ao aplicativo que chegou ao Brasil em maio de 2025, já é conhecido por 45% dos usuários brasileiros do TikTok, e 31% deles já fizeram ao menos uma compra por ali, segundo pesquisa da Opinion Box de janeiro de 2026.

A venda acontece dentro do app: o usuário vê o produto em um vídeo ou em uma live e paga sem trocar de tela.

Para quem pensa em vender, é estratégico observar quais produtos têm saída e quanto sobra depois das taxas. A plataforma não cobra mensalidade, mas retém uma comissão e um valor fixo a cada item vendido.

O que mais vende no TikTok Shop no Brasil?

O TikTok não divulga um ranking oficial de produtos mais vendidos. O dado mais próximo vem da pesquisa da Opinion Box, que perguntou a 1.066 usuários brasileiros do aplicativo em quais categorias eles já compraram:

Moda: 34%;

Casa e decoração: 31%;

Beleza: 31%;

Saúde e bem-estar: 25%;

Tecnologia: 23%.

Os números da plataforma apontam na mesma direção. No primeiro semestre de 2026, as vendas de moda no TikTok Shop cresceram 154% e as de beleza, 151%, na comparação com o segundo semestre de 2025. Segundo o TikTok, 57,8% dos usuários concluem a compra no próprio app depois de descobrir o produto ali.

Quais tipos de produto vendem mais no TikTok Shop?

Os nichos de maior saída combinam preço de compra por impulso com um resultado que aparece em poucos segundos de vídeo. Por categoria, os itens mais frequentes entre os campeões de venda são:

Beleza e cuidados pessoais na faixa de R$ 40 a R$ 180;

Moda e acessórios, como bolsas, bijuterias, conjuntos casuais e calçados;

Itens para casa e decoração na faixa entre R$ 30 e R$ 120;

Tecnologia de uso simples, como microfones de lapela sem fio, fones de entrada, carregadores e acessórios de celular;

Acessório para pets, como mordedores, petiscos naturais e caminhas compactas.

Como funciona a venda no TikTok Shop?

O TikTok Shop opera como um marketplace dentro do aplicativo. O lojista cadastra os produtos, que podem ser vendidos por quatro caminhos:

Vídeos do feed: o produto aparece com um link de compra fixado no vídeo;

Lives de venda: o apresentador mostra os itens ao vivo, com botão de compra na tela;

Página da loja: a vitrine da marca, acessada pelo perfil;

Conteúdo de afiliados: criadores sem vínculo com a marca divulgam o produto em troca de comissão.

O pagamento é feito dentro do app e processado pelo TikTok. O lojista cuida do estoque, da nota fiscal, do envio e do atendimento. A etiqueta de postagem sai da Central do Vendedor, e o valor da venda fica disponível para saque depois da confirmação de entrega e do prazo para devolução.

Quem pode vender no TikTok Shop: lojista ou afiliado?

Há dois caminhos para ganhar dinheiro na plataforma, com exigências diferentes.

Lojista (seller): precisa de CNPJ ativo — MEI é aceito — e de um representante legal maior de 18 anos. O cadastro pede dados bancários em nome da empresa, inscrição estadual e certificado digital para emitir notas. Não é possível abrir loja só com CPF.

Afiliado (creator): divulga produtos de outros lojistas e recebe uma comissão definida pelo vendedor, que costuma ficar entre 8% e 15% do valor do item, segundo a Serasa. Não precisa de estoque nem de CNPJ, mas precisa ter 18 anos ou mais e cumprir um número mínimo de seguidores. Esse piso varia entre contas e aparece no próprio aplicativo, na área de requisitos do programa.

Como abrir uma loja no TikTok Shop

O cadastro de lojista é feito pelo navegador, na Central do Vendedor:

Inicie o cadastro: acesse seller-br.tiktok.com e entre com a conta do TikTok ou com um e-mail comercial;

Informe os dados da empresa: escolha o tipo de empresa e preencha razão social, CNPJ, endereço e dados do representante legal;

Configure a parte fiscal: em configurações da conta, preencha inscrição estadual, regime tributário e série das notas fiscais, e envie o certificado digital;

Defina a loja: escolha o nome público da loja e cadastre os dados de contato;

Aguarde a aprovação: a equipe do TikTok analisa os documentos e, após o aval, libera o menu de cadastro de produtos.

Quem já vende em outros canais pode conectar a loja a sistemas de gestão como Bling e Nuvemshop, que sincronizam o estoque e emitem as notas fiscais.

Quanto o TikTok Shop cobra por venda?

A plataforma não cobra mensalidade. Desde 15 de julho de 2026, cada venda paga uma comissão percentual e uma taxa fixa por item, que variam conforme o preço do produto:

Produtos abaixo de R$ 50: comissão de 10% mais R$ 4 por item;

Produtos a partir de R$ 50: comissão de 6% mais R$ 6 por item.

Antes da mudança, as duas faixas pagavam 6% mais R$ 4. A base de cálculo é o preço depois dos descontos dados pelo próprio vendedor; cupons bancados pelo TikTok não entram na conta. No exemplo da Central do Vendedor, uma camisa de R$ 45 gera R$ 8,50 em taxas. Uma calça de R$ 85 com R$ 10 de desconto do lojista cai para R$ 75 e paga R$ 10,50.

Dois custos podem se somar a esses valores:

Programa de frete grátis: o vendedor participante paga mais 6% sobre o preço do produto, com teto de R$ 50 por item, e o comprador recebe cupons de frete;

Comissão de afiliados: percentual livre, definido pelo lojista e pago ao criador que gerou a venda.

Quanto dá para lucrar de uma venda no TikTok Shop?

Como a taxa fixa não varia com o preço, ela pesa mais nos produtos baratos. O peso das taxas básicas, sem frete grátis nem afiliado, fica assim:

Produto de R$ 30: R$ 7 em taxas, ou 23% do preço;

Produto de R$ 49,90: R$ 8,99, ou 18%;

Produto de R$ 50: R$ 9, ou 18%;

Produto de R$ 100: R$ 12, ou 12%.

Com o frete grátis, cada faixa ganha mais 6 pontos percentuais. Um item de R$ 30 vendido com frete grátis e 10% de comissão para o afiliado deixa cerca de 39% do preço com a plataforma e o criador, antes de imposto, embalagem e custo do produto.

Existe isenção de taxa para novos vendedores?

Sim. Lojistas novos que completam as missões iniciais em Central do Vendedor > Crescimento > Oportunidades de crescimento ganham comissão de 0% por 60 dias, com limite de R$ 17 mil. A missão tem prazo, e quem não a conclui a tempo perde o benefício.