TikTok Shop no Brasil: os nichos mais lucrativos e as novas taxas de comissão

TikTok Shop: moda e beleza puxam o crescimento das vendas na loja do aplicativo no Brasil (Jaque Silva/NurPhoto/Getty Images)
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Publicado em 1 de outubro de 2026 às 08h01.
O TikTok Shop já é conhecido por 45% dos usuários brasileiros do TikTok, e 31% deles já fizeram compras pela plataforma, segundo pesquisa da Opinion Box. A loja integrada ao aplicativo permite vender produtos por vídeos, lives e páginas de marcas, mas cobra comissão por venda. Veja quais produtos mais vendem, como abrir uma loja e quanto sobra após as taxas.
O TikTok Shop, loja integrada ao aplicativo que chegou ao Brasil em maio de 2025, já é conhecido por 45% dos usuários brasileiros do TikTok, e 31% deles já fizeram ao menos uma compra por ali, segundo pesquisa da Opinion Box de janeiro de 2026.
A venda acontece dentro do app: o usuário vê o produto em um vídeo ou em uma live e paga sem trocar de tela.
Para quem pensa em vender, é estratégico observar quais produtos têm saída e quanto sobra depois das taxas. A plataforma não cobra mensalidade, mas retém uma comissão e um valor fixo a cada item vendido.
O TikTok não divulga um ranking oficial de produtos mais vendidos. O dado mais próximo vem da pesquisa da Opinion Box, que perguntou a 1.066 usuários brasileiros do aplicativo em quais categorias eles já compraram:
Os números da plataforma apontam na mesma direção. No primeiro semestre de 2026, as vendas de moda no TikTok Shop cresceram 154% e as de beleza, 151%, na comparação com o segundo semestre de 2025. Segundo o TikTok, 57,8% dos usuários concluem a compra no próprio app depois de descobrir o produto ali.
Os nichos de maior saída combinam preço de compra por impulso com um resultado que aparece em poucos segundos de vídeo. Por categoria, os itens mais frequentes entre os campeões de venda são:
O TikTok Shop opera como um marketplace dentro do aplicativo. O lojista cadastra os produtos, que podem ser vendidos por quatro caminhos:
O pagamento é feito dentro do app e processado pelo TikTok. O lojista cuida do estoque, da nota fiscal, do envio e do atendimento. A etiqueta de postagem sai da Central do Vendedor, e o valor da venda fica disponível para saque depois da confirmação de entrega e do prazo para devolução.
Há dois caminhos para ganhar dinheiro na plataforma, com exigências diferentes.
O cadastro de lojista é feito pelo navegador, na Central do Vendedor:
Quem já vende em outros canais pode conectar a loja a sistemas de gestão como Bling e Nuvemshop, que sincronizam o estoque e emitem as notas fiscais.
A plataforma não cobra mensalidade. Desde 15 de julho de 2026, cada venda paga uma comissão percentual e uma taxa fixa por item, que variam conforme o preço do produto:
Antes da mudança, as duas faixas pagavam 6% mais R$ 4. A base de cálculo é o preço depois dos descontos dados pelo próprio vendedor; cupons bancados pelo TikTok não entram na conta. No exemplo da Central do Vendedor, uma camisa de R$ 45 gera R$ 8,50 em taxas. Uma calça de R$ 85 com R$ 10 de desconto do lojista cai para R$ 75 e paga R$ 10,50.
Dois custos podem se somar a esses valores:
Como a taxa fixa não varia com o preço, ela pesa mais nos produtos baratos. O peso das taxas básicas, sem frete grátis nem afiliado, fica assim:
Com o frete grátis, cada faixa ganha mais 6 pontos percentuais. Um item de R$ 30 vendido com frete grátis e 10% de comissão para o afiliado deixa cerca de 39% do preço com a plataforma e o criador, antes de imposto, embalagem e custo do produto.
Sim. Lojistas novos que completam as missões iniciais em Central do Vendedor > Crescimento > Oportunidades de crescimento ganham comissão de 0% por 60 dias, com limite de R$ 17 mil. A missão tem prazo, e quem não a conclui a tempo perde o benefício.
O TikTok Shop é uma loja integrada ao aplicativo TikTok que permite comprar produtos sem sair da plataforma. Os usuários podem descobrir itens em vídeos, transmissões ao vivo ou páginas de lojas e concluir o pagamento dentro do próprio aplicativo.
Sim. O TikTok Shop chegou ao Brasil em maio de 2025. Desde então, a ferramenta permite que empresas vendam produtos diretamente pelo aplicativo, usando vídeos, lives e vitrines digitais.
Segundo pesquisa da Opinion Box, as categorias mais compradas por usuários brasileiros do TikTok são moda (34%), casa e decoração (31%), beleza (31%), saúde e bem-estar (25%) e tecnologia (23%). Produtos de compra rápida e fáceis de demonstrar em vídeos costumam ter maior potencial.
Entre os produtos com maior presença estão itens de beleza e cuidados pessoais, roupas e acessórios, objetos de decoração, acessórios de celular, fones, microfones e produtos para pets. Itens com preço mais baixo e apelo visual costumam se adaptar melhor ao formato da plataforma.
O vendedor cadastra produtos no TikTok Shop e pode vender por vídeos com links de compra, lives, página própria da loja ou por meio de criadores afiliados. O pagamento ocorre dentro do aplicativo, enquanto o lojista fica responsável por estoque, emissão de nota fiscal, envio e atendimento.
Empresas com CNPJ ativo podem vender como lojistas, incluindo MEIs. Também é possível atuar como afiliado, divulgando produtos de terceiros em troca de comissão. O programa de afiliados exige idade mínima de 18 anos e outros critérios definidos pelo TikTok.
Para abrir uma loja própria como vendedor, o TikTok Shop exige CNPJ ativo. Pessoas físicas podem participar como afiliadas, divulgando produtos de outros vendedores e recebendo comissão pelas vendas geradas.
O cadastro é feito pela Central do Vendedor do TikTok Shop. O lojista precisa informar dados da empresa, representante legal, informações fiscais, dados bancários e cadastrar os produtos após a aprovação da conta.
O TikTok Shop não cobra mensalidade. A plataforma cobra uma comissão percentual e uma taxa fixa por item vendido. Produtos abaixo de R$ 50 pagam comissão de 10% mais R$ 4 por item, enquanto produtos a partir de R$ 50 pagam 6% mais R$ 6 por item.
O valor depende do preço do produto, custo de produção, impostos, embalagem, frete e eventuais comissões. Nas taxas básicas, sem frete grátis ou afiliados, um produto de R$ 30 paga cerca de R$ 7 em taxas, enquanto um item de R$ 100 paga cerca de R$ 12.
A comissão de afiliados é definida pelo lojista e paga ao criador responsável pela venda. Segundo a Serasa, essas comissões costumam ficar entre 8% e 15% do valor do produto, mas podem variar conforme a estratégia do vendedor.
É um programa em que o comprador recebe benefícios de frete, enquanto o vendedor participante paga uma taxa adicional. Segundo as regras informadas, o custo adicional é de 6% sobre o preço do produto, limitado a R$ 50 por item.
Sim. Novos lojistas podem obter comissão de 0% por 60 dias ao completar missões iniciais na Central do Vendedor. O benefício tem limite de R$ 17 mil em vendas e depende do cumprimento das etapas dentro do prazo.
A plataforma pode ser uma opção para pequenos negócios que conseguem demonstrar seus produtos em vídeos ou lives. O formato favorece produtos com apelo visual, preço acessível e potencial de compra por impulso, mas o vendedor precisa considerar taxas, logística e produção de conteúdo.
O TikTok Shop está integrado ao uso geral do TikTok, e as pesquisas normalmente medem o aplicativo como um todo. Dados específicos de tempo gasto apenas na área de compras não costumam ser divulgados pela plataforma.