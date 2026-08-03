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Quanto cada ator recebeu em 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'? Veja valores

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" se aproximou de "Vingadores: Ultimato" e é considerado o segundo maior sucesso de bilheteria da história da Marvel Studios

'Homem-Aranha': Peter Parker está solitário no novo filme da franquia (Mario Anzuoni/Reuters)

'Homem-Aranha': Peter Parker está solitário no novo filme da franquia (Mario Anzuoni/Reuters)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 3 de agosto de 2026 às 10h26.

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O filme "Homem-Aranha: Um Novo Dia" chegou aos cinemas brasileiros na última quarta-feira, 29, e já conquistou uma das maiores bilheterias da história em sua estreia global.

O novo longa-metragem da Marvel inicia um novo ciclo na trajetória de Peter Parker (Tom Holland) como Homem-Aranha e revela novos personagens que serão cruciais para a reta final da fase atual da Marvel, com "Vingadores: Doutor Destino" e "Vingadores: Guerras Secretas".

Conheça a história de 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'

A trama do longa-metragem acontece quatro anos após os acontecimentos finais de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa".

Após apagar voluntariamente sua identidade da memória de todos, inclusive sua família e amigos, para proteger as pessoas que ama, Peter Parker passa a viver uma rotina exclusivamente dedicada ao combate ao crime em Nova York.

Quando uma nova ameaça invisível começa a atacar centrais do Departamento de Controle de Danos, Peter se vê enfrentando desafios que nunca imaginou antes.

Além dos riscos da vida como Homem-Aranha, Peter Parker enfrenta a solidão e uma transformação física inesperada enquanto busca equilíbrio para salvar a cidade.

Quanto o elenco de 'Homem-Aranha' recebeu pelo filme?

Além de Holland, nomes como Zendaya, Mark Ruffalo e Jacob Batalon também retornaram para "Homem-Aranha: Um Novo Dia".

O elenco também recebeu adição de grandes talentos, como Sadie Sink, Florence Pugh e Tramell Tillman.

A página Wealth, especializada em negócios e celebridades, divulgou uma estimativa dos salários dos principais nomes do elenco de "Homem-Aranha". Veja abaixo:

  • Tramell Tillman: US$ 1 milhão;
  • Jacob Balaton: US$ 2 milhões;
  • Michael Mando: US$ 3 milhões;
  • Sadie Sink: US$ 4 milhões;
  • Jon Bernthal: US$ 6 milhões;
  • Zendaya: US$ 8 milhões;
  • Mark Ruffalo: US$ 12 milhões;
  • Tom Holland: US$ 20 milhões.
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