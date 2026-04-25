Ordem cronológica de Star Wars: como assistir filmes e séries da saga

O universo de Star Wars segue em expansão, e, neste ano, promete lançamentos e o retorno da franquia aos cinemas. Entre as principais novidades estão a série animada “Star Wars - Maul: Lorde das Sombras” - que foi ao ar em 6 de abril - e o filme “Star Wars: O Mandaloriano e Grogu”, previsto para estrear em maio.

Desde a aquisição da The Walt Disney Company sobre a Lucasfilm, a saga criada por George Lucas passou a reunir uma quantidade crescente de produções. Atualmente, são mais de 25 títulos entre filmes, séries live-action e animações disponíveis no Disney+.

O que mudou em Star Wars nos últimos anos

A franquia recebeu atualizações recentes com novas histórias e personagens. A segunda temporada de “Andor” foi lançada em 2025 e aprofunda eventos que antecedem “Rogue One: Uma História Star War”. Outra produção recente é “Skeleton Crew”, lançada no fim de 2024, com foco em aventura dentro do universo da saga.

Em 2026, o destaque é “Maul: Lorde das Sombras”, série animada centrada no submundo do Império. Já nos cinemas, “O Mandaloriano e Grogu” marca o primeiro filme da franquia desde “Star Wars: The Rise of Skywalker” (2019).

Ordem cronológica de Star Wars

A sequência abaixo segue a linha do tempo interna da história e é uma das formas mais usadas por quem quer assistir Star Wars na ordem dos acontecimentos:

“The Acolyte” | Série

“Tales of the Jedi” (Dooku) | Série

“Star Wars: Episode I – The Phantom Menace” | Filme

“Star Wars: Episode II – Attack of the Clones” | Filme

“Star Wars: The Clone Wars” | Série

“Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith” | Filme

“Tales of the Jedi” (Ahsoka) | Série

“The Bad Batch” | Série

“Maul: Shadow Lord” | Série animada

“Solo: A Star Wars Story” | Filme

“Obi-Wan Kenobi” | Série

“Star Wars Rebels” | Série

“Andor” | Série

“Rogue One: A Star Wars Story” | Filme

“Star Wars: Episode IV – A New Hope” | Filme

“Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back” | Filme

“Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi” | Filme

“The Mandalorian” | Série

“The Book of Boba Fett” | Série

“Ahsoka” | Série

“Skeleton Crew” | Série

“Star Wars Resistance” | Série

“Star Wars: Episode VII – The Force Awakens” | Filme

“Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi” | Filme

“Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker” | Filme

Ordem de lançamento da saga

Para quem prefere assistir pela ordem de estreia:

Trilogia clássica (1977–1983)

Trilogia prelúdio (1999–2005)

“Star Wars: The Clone Wars” (2008)

Trilogia sequência (2015–2019)

Spin-offs: “Rogue One” (2016) e “Solo” (2018)

Disney

“The Mandalorian” (2019)

“The Book of Boba Fett” (2021)

“Obi-Wan Kenobi” (2022)

“Andor” (2022–2025)

“Ahsoka” (2023)

“The Acolyte” (2024)

“Skeleton Crew” (2024)

Retorno ao cinema

“The Mandalorian & Grogu” (2026)

Próximos lançamentos de Star Wars

A franquia já tem novos projetos confirmados para os próximos anos. Entre eles está “Star Wars: Starfighter”, dirigido por Shawn Levy, previsto para 2027. Outro projeto é “New Jedi Order”, que deve marcar o retorno de Daisy Ridley ao papel de Rey.