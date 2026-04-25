Ordem cronológica de Star Wars: como assistir filmes e séries da saga

Star Wars: novos títulos ampliam a linha do tempo da franquia (Disney/Reprodução)
Redatora
Publicado em 25 de abril de 2026 às 07h43.
O universo de Star Wars segue em expansão, e, neste ano, promete lançamentos e o retorno da franquia aos cinemas. Entre as principais novidades estão a série animada “Star Wars - Maul: Lorde das Sombras” - que foi ao ar em 6 de abril - e o filme “Star Wars: O Mandaloriano e Grogu”, previsto para estrear em maio.
Desde a aquisição da The Walt Disney Company sobre a Lucasfilm, a saga criada por George Lucas passou a reunir uma quantidade crescente de produções. Atualmente, são mais de 25 títulos entre filmes, séries live-action e animações disponíveis no Disney+.
A franquia recebeu atualizações recentes com novas histórias e personagens. A segunda temporada de “Andor” foi lançada em 2025 e aprofunda eventos que antecedem “Rogue One: Uma História Star War”. Outra produção recente é “Skeleton Crew”, lançada no fim de 2024, com foco em aventura dentro do universo da saga.
Em 2026, o destaque é “Maul: Lorde das Sombras”, série animada centrada no submundo do Império. Já nos cinemas, “O Mandaloriano e Grogu” marca o primeiro filme da franquia desde “Star Wars: The Rise of Skywalker” (2019).
A sequência abaixo segue a linha do tempo interna da história e é uma das formas mais usadas por quem quer assistir Star Wars na ordem dos acontecimentos:
Para quem prefere assistir pela ordem de estreia:
A franquia já tem novos projetos confirmados para os próximos anos. Entre eles está “Star Wars: Starfighter”, dirigido por Shawn Levy, previsto para 2027. Outro projeto é “New Jedi Order”, que deve marcar o retorno de Daisy Ridley ao papel de Rey.