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Ordem cronológica de Star Wars: como assistir filmes e séries da saga

Lista mostra a sequência correta da saga e inclui séries recentes e retorno de Star Wars aos cinemas

Star Wars: novos títulos ampliam a linha do tempo da franquia (Disney/Reprodução)

Star Wars: novos títulos ampliam a linha do tempo da franquia (Disney/Reprodução)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 25 de abril de 2026 às 07h43.

O universo de Star Wars segue em expansão, e, neste ano, promete lançamentos e o retorno da franquia aos cinemas. Entre as principais novidades estão a série animada “Star Wars - Maul: Lorde das Sombras” - que foi ao ar em 6 de abril - e o filme “Star Wars: O Mandaloriano e Grogu”, previsto para estrear em maio.

Desde a aquisição da The Walt Disney Company sobre a Lucasfilm, a saga criada por George Lucas passou a reunir uma quantidade crescente de produções. Atualmente, são mais de 25 títulos entre filmes, séries live-action e animações disponíveis no Disney+.

O que mudou em Star Wars nos últimos anos

A franquia recebeu atualizações recentes com novas histórias e personagens. A segunda temporada de “Andor” foi lançada em 2025 e aprofunda eventos que antecedem “Rogue One: Uma História Star War”. Outra produção recente é “Skeleton Crew”, lançada no fim de 2024, com foco em aventura dentro do universo da saga.

Em 2026, o destaque é “Maul: Lorde das Sombras”, série animada centrada no submundo do Império. Já nos cinemas, “O Mandaloriano e Grogu” marca o primeiro filme da franquia desde “Star Wars: The Rise of Skywalker” (2019).

Ordem cronológica de Star Wars

A sequência abaixo segue a linha do tempo interna da história e é uma das formas mais usadas por quem quer assistir Star Wars na ordem dos acontecimentos:

  • “The Acolyte” | Série
  • “Tales of the Jedi” (Dooku) | Série
  • “Star Wars: Episode I – The Phantom Menace” | Filme
  • “Star Wars: Episode II – Attack of the Clones” | Filme
  • “Star Wars: The Clone Wars” | Série
  • “Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith” | Filme
  • “Tales of the Jedi” (Ahsoka) | Série
  • “The Bad Batch” | Série
  • “Maul: Shadow Lord” | Série animada
  • “Solo: A Star Wars Story” | Filme
  • “Obi-Wan Kenobi” | Série
  • “Star Wars Rebels” | Série
  • “Andor” | Série
  • “Rogue One: A Star Wars Story” | Filme
  • “Star Wars: Episode IV – A New Hope” | Filme
  • “Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back” | Filme
  • “Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi” | Filme
  • “The Mandalorian” | Série
  • “The Book of Boba Fett” | Série
  • “Ahsoka” | Série
  • “Skeleton Crew” | Série
  • “Star Wars Resistance” | Série
  • “Star Wars: Episode VII – The Force Awakens” | Filme
  • “Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi” | Filme
  • “Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker” | Filme

Ordem de lançamento da saga

Para quem prefere assistir pela ordem de estreia:

  • Trilogia clássica (1977–1983)
  • Trilogia prelúdio (1999–2005)
  • “Star Wars: The Clone Wars” (2008)
  • Trilogia sequência (2015–2019)
  • Spin-offs: “Rogue One” (2016) e “Solo” (2018)

Disney

  • “The Mandalorian” (2019)
  • “The Book of Boba Fett” (2021)
  • “Obi-Wan Kenobi” (2022)
  • “Andor” (2022–2025)
  • “Ahsoka” (2023)
  • “The Acolyte” (2024)
  • “Skeleton Crew” (2024)

Retorno ao cinema

  • “The Mandalorian & Grogu” (2026)

Próximos lançamentos de Star Wars

A franquia já tem novos projetos confirmados para os próximos anos. Entre eles está “Star Wars: Starfighter”, dirigido por Shawn Levy, previsto para 2027. Outro projeto é “New Jedi Order”, que deve marcar o retorno de Daisy Ridley ao papel de Rey.

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