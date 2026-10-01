Localiza bate 1.000 pontos com aposta em seminovos: 'A venda retroalimenta o aluguel'

RESUMO ＋ Em 2026, a locadora Localiza&Co alcançou 1.000 pontos de contato na América Latina e vende cerca de 30 mil carros por mês para renovar uma frota de aproximadamente 600 mil veículos. A operação de seminovos Localiza Seminovos transforma os carros retirados do aluguel em recursos para financiar novos veículos. No primeiro semestre de 2026, a companhia comercializou mais de 180 mil automóveis.

Administrar uma frota de centenas de milhares de carros exige mais do que encontrar gente disposta a alugá-los. É preciso comprar veículos, colocá-los para rodar e, pouco tempo depois, encontrar compradores para eles. Se a última parte dessa engrenagem desacelera, fica mais difícil renovar a frota e continuar crescendo no aluguel.

É essa conta que a Localiza&Co precisa fechar todos os meses. A companhia tem cerca de 600 mil carros alugados e vende, em média, 30 mil veículos por mês. A operação de seminovos ajuda a transformar carros que deixam a frota em caixa para a compra dos próximos veículos.

O modelo ganha escala justamente quando a Localiza alcança a marca de 1.000 pontos de contato com clientes na América Latina. O número reúne agências de aluguel, lojas de seminovos, unidades da Zarp, voltada a motoristas de aplicativo, Pit Stops, espaços de apoio aos clientes, e franquias. O ponto de número 1.000 foi aberto na Avenida Interlagos, na zona sul de São Paulo, sob a bandeira Localiza Seminovos.

“O nosso negócio mesmo é aluguel, mas a venda de carros é importante para retroalimentar o aluguel”, afirma João Ávila, diretor-executivo de Operações da Localiza.

A tendência é que uma operação continue puxando a outra. Quanto mais carros a Localiza coloca para alugar, maior é a quantidade de veículos que precisará retirar da frota e vender depois.

“Nós vamos continuar vendendo o volume de carros que for necessário para poder sustentar o aluguel. O aluguel crescendo, a gente vai crescer a venda”, afirma Ávila.

Por que a Localiza precisa vender tantos carros?

O tamanho da operação ajuda a explicar a necessidade. A Localiza trabalha com uma frota de aproximadamente 600 mil carros. Os veículos permanecem por um período na operação de aluguel e depois são desmobilizados para dar lugar a modelos mais novos.

No aluguel de carros, a idade média da frota estava em 19,4 meses no segundo trimestre de 2026. Quando um veículo sai da operação, começa outra etapa do negócio.

Antes de chegar ao consumidor, cada carro desativado passa por uma checagem de 360 itens estruturais e mecânicos. A companhia também precisa administrar estoque, preparar os veículos e encontrar compradores em volume suficiente para manter a engrenagem funcionando.

No primeiro trimestre de 2026, foram vendidos 95 mil veículos. Considerando varejo e atacado, mais de 180 mil carros foram comercializados no primeiro semestre. Na média atual, são cerca de 30 mil por mês.

“A gente tem que vender muito carro para deixar a frota novinha”, afirma Ávila.

A venda acontece tanto diretamente para consumidores quanto no atacado. A Localiza Seminovos tem 275 pontos, considerando Brasil e México. O negócio completa 35 anos em 2026.

A escala também explica a função da divisão dentro da companhia. Seminovos não serve apenas como um canal para vender os carros usados na locação. O dinheiro das vendas volta para a operação e ajuda a financiar a compra dos veículos que entrarão no aluguel.

De 880 para 1.000 pontos

A expansão física acompanha esse movimento. A Localiza saiu de 880 pontos no fim de 2022 para 1.000 atualmente, crescimento de quase 14%.

A maior parte está no Brasil. São 892 pontos no país: 565 agências de aluguel, 269 lojas de Seminovos, 31 unidades Zarp e 27 Pit Stops.

No México, onde a Localiza opera diretamente, são outros 38 pontos, divididos entre 32 agências de aluguel e seis lojas de seminovos. Há ainda 70 franquias em outros países da América do Sul.

Só em 2026, foram cerca de 60 novos pontos. A escolha de uma loja de seminovos para representar a operação de número 1.000 reforça o peso da venda dos veículos dentro do modelo.

A unidade de Interlagos tem 2.600 metros quadrados e funciona com estoque físico e catálogo digital. A loja tem mais de 100 veículos disponíveis, de modelos básicos a SUVs e carros com motor turbo. Veículos localizados em outros pontos de São Paulo também podem ser deslocados para a unidade.

Mais pontos físicos, mas menos balcão

Há outra frente avançando ao mesmo tempo que a rede física cresce: a digitalização do aluguel. A Localiza tenta fazer com que uma parcela maior da jornada aconteça sem atendimento no balcão.

Um dos exemplos é o FAST, sistema de retirada digital de veículos. Pelo aplicativo, o cliente escolhe o carro e, depois da validação por biometria facial, pode acessar o veículo sem passar pelo atendimento tradicional.

Em 2025, 1,1 milhão de contratos foram realizados pela solução, crescimento de 40% em relação ao ano anterior. O sistema está disponível em mais de 340 agências, cerca de 57% da rede de aluguel.

O aplicativo também permite acompanhar a jornada, estender a locação, alterar a agência de devolução e acessar outros serviços pelo celular. A expansão física, portanto, acontece enquanto parte da experiência deixa o balcão.

No Seminovos, a equação é diferente. Vender milhares de carros todos os meses continua exigindo lojas, estoque, avaliação dos veículos e uma operação capaz de absorver o volume que deixa o aluguel.

É por isso que chegar a 1.000 pontos conta apenas parte da história da expansão da Localiza. Para continuar colocando carros novos nas agências, a companhia também precisa encontrar compradores para os antigos. Com uma frota de cerca de 600 mil veículos, vender carros é uma das etapas que permite à empresa continuar alugando.