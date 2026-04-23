'Heartstopper Para Sempre' ganha data que estreia e encerra história de Nick e Charlie

O filme que marca o desfecho da série LGBTQIA+ adolescente, Heartstopper, ganhou uma data de estreia na Netflix. "Heartstopper Forever" chega ao catálogo em 17 de julho, encerrando a história de Nick e Charlie após três temporadas.

O longa adapta o capítulo final dos quadrinhos de Alice Oseman e retoma a trama a partir dos eventos mais recentes, acompanhando os protagonistas em uma nova fase marcada por mudanças, amadurecimento e decisões sobre o futuro do relacionamento.

A produção dá continuidade direta aos acontecimentos da terceira temporada e acompanha os protagonistas em um momento de transição para a vida adulta.

Nick se prepara para ir à universidade, enquanto Charlie ganha mais confiança na escola, o que vai colocar à prova o relacionamento à distância do casal.

Os protagonistas Kit Connor e Joe Locke retomam seus papéis e também participam como produtores executivos. O elenco principal está de volta, incluindo William Gao, Yasmin Finney, Tobie Donovan e Jenny Walser.

A direção é de Wash Westmoreland, enquanto Alice Oseman lidera o encerramento criativo da história.

🍂 Oi! Oi! 🍂 O filme Heartstopper Para Sempre, com o capítulo final da história de Nick e Charlie, chega no dia 17 de julho. pic.twitter.com/oUpTtSnJ25 — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) April 22, 2026

Desfecho aposta em formato mais emocional

Segundo a autora, a decisão de concluir a série com um filme permite um desenvolvimento mais contínuo e cinematográfico, sem as pausas típicas de episódios.

“Em um nível básico, claro, quero que o filme seja uma despedida bonita e emocionante para a história de ‘Heartstopper’, celebrando o que ‘Heartstopper’ significa para as pessoas, ao mesmo tempo em que oferece uma oportunidade de dizer adeus aos nossos personagens queridos e traz indícios do que está por vir na vida deles no futuro”, disse Oseman.

O longa deve explorar os desafios da vida adulta, as mudanças na rotina dos protagonistas e o impacto disso na relação que conquistou fãs ao redor do mundo.