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'Heartstopper Para Sempre' ganha data que estreia e encerra história de Nick e Charlie

Filme adapta o volume final dos quadrinhos de Alice Oseman

Heartstopper final: filme estreia em 17 de julho e encerra história de Nick e Charlie (Divulgação/Netflix)

Heartstopper final: filme estreia em 17 de julho e encerra história de Nick e Charlie (Divulgação/Netflix)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 23 de abril de 2026 às 06h27.

Última atualização em 23 de abril de 2026 às 06h32.

O filme que marca o desfecho da série LGBTQIA+ adolescente, Heartstopper, ganhou uma data de estreia na Netflix. "Heartstopper Forever" chega ao catálogo em 17 de julho, encerrando a história de Nick e Charlie após três temporadas.

O longa adapta o capítulo final dos quadrinhos de Alice Oseman e retoma a trama a partir dos eventos mais recentes, acompanhando os protagonistas em uma nova fase marcada por mudanças, amadurecimento e decisões sobre o futuro do relacionamento.

A produção dá continuidade direta aos acontecimentos da terceira temporada e acompanha os protagonistas em um momento de transição para a vida adulta.

Nick se prepara para ir à universidade, enquanto Charlie ganha mais confiança na escola, o que vai colocar à prova o relacionamento à distância do casal.

Os protagonistas Kit Connor e Joe Locke retomam seus papéis e também participam como produtores executivos. O elenco principal está de volta, incluindo William Gao, Yasmin Finney, Tobie Donovan e Jenny Walser.

A direção é de Wash Westmoreland, enquanto Alice Oseman lidera o encerramento criativo da história.

Desfecho aposta em formato mais emocional

Segundo a autora, a decisão de concluir a série com um filme permite um desenvolvimento mais contínuo e cinematográfico, sem as pausas típicas de episódios.

“Em um nível básico, claro, quero que o filme seja uma despedida bonita e emocionante para a história de ‘Heartstopper’, celebrando o que ‘Heartstopper’ significa para as pessoas, ao mesmo tempo em que oferece uma oportunidade de dizer adeus aos nossos personagens queridos e traz indícios do que está por vir na vida deles no futuro”, disse Oseman.

O longa deve explorar os desafios da vida adulta, as mudanças na rotina dos protagonistas e o impacto disso na relação que conquistou fãs ao redor do mundo.

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