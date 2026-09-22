Qual é o prêmio de 'A Fazenda 18'? Veja quanto o vencedor vai ganhar

A nova temporada de "A Fazenda" já começou e 26 peões estão na disputa pelo primeiro lugar no torneio e a oportunidade de levar uma fortuna para casa.

O valor anunciado para esta temporada é de R$ 2 milhões.

Como funciona a premiação do reality?

O prêmio principal é destinado ao campeão da temporada. Ao longo do programa, outros R$ 500 mil serão distribuídos em prêmios.

Em uma dinâmica realizada na última quarta-feira, 16, por exemplo, os participantes receberam prêmios que variavam entre R$ 1 mil e R$ 10 mil. A dinâmica envolveu blefes e escolhas entre os confinados.

Essas recompensas fazem parte das atividades promovidas pela produção e são distribuídas separadamente da premiação final.

Quem está na disputa pelo prêmio?

Sem nenhuma eliminação até o momento, todo o elenco ainda concorre ao prêmio maior de R$ 2 milhões. Confira quem são:

Quando será a final de 'A Fazenda 18'?

A 18ª temporada de "A Fazenda" está prevista para chegar ao fim em dezembro de 2026. Em entrevista ao UOL, Adriane Galisteu já adiantou que o reality seguirá no ar até o período do Natal. A edição é realizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde os participantes convivem e disputam provas pela permanência no programa.

A temporada anterior terminou em 18 de dezembro de 2025 e teve Dudu Camargo como campeão. O apresentador recebeu 75,88% dos votos na final e levou para casa o prêmio de R$ 2 milhões.

Para a nova edição, a Record ainda não divulgou uma data exata para a grande final. A previsão é que os peões permaneçam confinados até a reta final de dezembro.