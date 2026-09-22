'American Horror Story 13' estreia nesta semana; veja quando e onde assistir

Os fãs de "American Horror Story" já estão em contagem regressiva para matar a saudade. A 13ª temporada da série estreia nesta quinta-feira, 24, às 22h (horário de Brasília), no Disney+.

Criada por Ryan Murphy e Brad Falchuk, a produção retorna com uma temporada especial que reúne personagens de diferentes capítulos da antologia de terror.

Quantos episódios a nova temporada terá?

Ao todo, a temporada terá 13 episódios. Os três primeiros serão disponibilizados simultaneamente na estreia, enquanto os demais chegam em duplas, às sextas-feiras. O calendário de lançamento está previsto da seguinte forma:

24 de setembro: episódios 1, 2 e 3;

episódios 1, 2 e 3; 2 de outubro: episódios 4 e 5;

episódios 4 e 5; 9 de outubro: episódios 6 e 7;

episódios 6 e 7; 16 de outubro: episódios 8 e 9;

episódios 8 e 9; 23 de outubro: episódios 10 e 11;

episódios 10 e 11; 30 de outubro: episódios 12 e 13.

Sobre o que vai ser a 13ª temporada?

Intitulada "American Horror Story: 13", a nova temporada aposta em um crossover entre personagens conhecidos da franquia. A história recupera elementos de produções como "Murder House", "Coven", "Freak Show" e "Cult".

A trama acompanha Ben DeSoto, interpretado por Joey Pollari, um funcionário de cuidados paliativos que começa a atender um paciente rico com um passado misterioso.

Durante seu treinamento com Constance Langdon, personagem de Jessica Lange, Ben se envolve em acontecimentos que conectam diferentes universos da série.

Elenco da 13ª temporada

O retorno de personagens clássicos é um dos destaques da nova temporada de "American Horror Story", que reúne nomes conhecidos da franquia.

O elenco conta com Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman, Joey Pollari, Jamie Brewer, John Carroll Lynch, John Waters, Mena Suvari, Madelaine Petsch e Alex Consani.

Entre os novos integrantes estão Paul Anthony Kelly, Avantika, Frances Conroy e Nicolas Alexander Chavez.