De 'Malhação' a 'Chiquititas': onde você já viu os participantes de 'A Fazenda 18'?

"A Fazenda 18" estreou na última segunda-feira, 14, com 22 novos integrantes na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões. Antes de chegarem ao reality da Record, vários participantes já tinham uma longa história na televisão brasileira.

Entre atores que fizeram sucesso ainda na infância e nomes que passaram por novelas populares, a nova temporada reúne personagens que marcaram diferentes gerações. Confira quais são:

Sérgio Hondjakoff

Um dos rostos mais conhecidos do elenco é Sérgio Hondjakoff. O ator ficou marcado na televisão brasileira como Artur Malta, o Cabeção de "Malhação".

Hondjakoff interpretou o personagem entre 2000 e 2006 e participou de seis temporadas da novela adolescente. O papel se tornou o principal marco de sua carreira.

Depois de "Malhação", o ator também passou por produções como "Pé na Jaca", "Toma Lá, Dá Cá", "Sob Nova Direção" e "Bela, a Feia".

Renata Del Bianco

Renata Del Bianco também traz uma personagem que ficou na memória de quem acompanhava novelas infantis nos anos 1990.

Em 1997, ela interpretou Vivi na primeira versão brasileira de "Chiquititas", exibida pelo SBT. A personagem era uma das crianças do orfanato Raio de Luz.

Após a novela, Renata seguiu trabalhando na televisão, no teatro e em outras áreas. Nos últimos anos, integrou o elenco de "A Praça é Nossa", do SBT, além de apresentar projetos na internet.

Jônatas Faro

Outro participante que começou a carreira ainda criança é Jônatas Faro.

O ator estreou na televisão como Samuca em "Chiquititas", em 1998. O personagem fazia parte do núcleo infantil da novela e ajudou a colocar Faro no radar do público.

Depois, ele passou por produções como "Um Anjo Caiu do Céu", "Marisol" e "Malhação". Em 2012, viveu seu primeiro protagonista em "Cheias de Charme".

Na Record, também integrou o elenco de "Apocalipse".

Daniel Erthal

Daniel Erthal é outro nome de "A Fazenda 18" que tem ligação com a novela adolescente da Globo.

O ator entrou para o elenco de "Malhação" em 2005. Depois, construiu uma trajetória em novelas como "Porto dos Milagres", "Da Cor do Pecado" e "Belíssima".

Na Record, Erthal participou de produções como "Bela, a Feia", "A Terra Prometida", "Vitória", "Milagres de Jesus" e "Jezabel".

Nos últimos anos, ele ganhou atenção nas redes sociais ao trabalhar com a venda de bebidas pelas ruas do Rio de Janeiro.

Jottapê

Conhecido pelas novas gerações, principalmente por interpretar Doni em "Sintonia", da Netflix, Jottapê também tem uma trajetória como ator desde a infância.

Antes da série, ele participou de "Avenida Brasil", interpretando Jerônimo, uma das crianças do lixão ligada à personagem Lucinda.

Em 2013, Jottapê também esteve no elenco do remake de "Chiquititas", no papel de Janjão.

A carreira ainda inclui uma participação no filme "O Menino da Porteira", antes de o artista ganhar projeção na música e, posteriormente, retornar à dramaturgia com "Sintonia", da Netflix.

Confira o elenco completo de 'A Fazenda 18'

Veja a relação dos participantes apresentados na estreia:

Sérgio Hondjakoff

Mônica Fonseca

Jônatas Faro

Gabriel Torres

Rikardo Negro

Lucas Bissoli

Tina Calamba

Fran Almeida

Jottapê

Maíra Charken

Daniel Erthal

Renata Del Bianco

Thaíde

Adryana Ribeiro

Darlin Ferrattry

Alfredo Amaral

Ariela Carasso

Catherine Bascoy

Mayk Leão

Stephanie

Murilo Dias

Eduarda Braum

A Record também anunciou uma dinâmica inédita chamada "Os Visitantes", com quatro pessoas entrando posteriormente no programa: Ana Bruna Ávila, Igor Monteiro, Giovanna Gold e Renê Thristan. O público poderá decidir se eles permanecem na competição.

Quando será a final de 'A Fazenda 18'?

A 18ª temporada de "A Fazenda" está prevista para chegar ao fim em dezembro de 2026. Em entrevista ao UOL, Adriane Galisteu já adiantou que o reality seguirá no ar até o período do Natal. A edição é realizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde os participantes convivem e disputam provas pela permanência no programa.

A temporada anterior terminou em 18 de dezembro de 2025 e teve Dudu Camargo como campeão. O apresentador recebeu 75,88% dos votos na final e levou para casa o prêmio de R$ 2 milhões.

Para a nova edição, a Record ainda não divulgou uma data exata para a grande final. A previsão é que os peões permaneçam confinados até a reta final de dezembro.