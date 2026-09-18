'A Fazenda 18': quem é Ana Bruna Ávila, influencer que sobreviveu a mordida de tubarão?

A vida de Ana Bruna Ávila ganhou um novo capítulo com a entrada em "A Fazenda 18". Conhecida nas redes sociais, a influencer chegou ao reality da Record carregando uma história que envolve uma mordida de tubarão, repercussão na internet e episódios de exposição pública.

Aos 30 anos, ela está entre os quatro visitantes que participam da temporada e disputam a oportunidade de conquistar uma vaga definitiva no programa. A edição é comandada por Adriane Galisteu e oferece um prêmio de R$ 2 milhões.

Quem é Ana Bruna Ávila?

Natural de Florianópolis, em Santa Catarina, Ana Bruna Ávila trabalha como influencer e empresária. Seu conteúdo nas redes sociais aborda temas como moda, viagens e rotina.

A participante estudou Arquitetura e Administração na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), mas seguiu carreira no universo digital e no setor de negócios.

No Instagram, ela reúne mais de 1 milhão de seguidores.

Ana Bruna Ávila foi mordida por um tubarão

Um dos episódios mais conhecidos da trajetória de Ana Bruna aconteceu em janeiro de 2020, durante uma viagem às ilhas de Exuma, nas Bahamas.

Enquanto estava na água para tirar uma fotografia, a influencer foi mordida no braço por um tubarão-lixa. O animal prendeu o membro e, segundo o relato dela, provocou uma sensação de sucção.

Ana Bruna conseguiu se movimentar até que o tubarão soltasse seu braço. Depois de perceber a presença de sangue na água, ela desmaiou.

A influenciadora digital Ana Bruna Ávila levou uma mordida de um tubarão-lixa durante uma viagem. Veja no #DomingoEspetacular pic.twitter.com/17KIgDX7bO — RECORD (@siga_record) February 10, 2020

A influencer recebeu atendimento médico e teve ferimentos considerados sem gravidade. Posteriormente, contou que acreditava que o animal havia confundido uma pulseira com detalhes em prata e ouro com alimento.

O registro da mordida repercutiu nas redes sociais e acumulou mais de 65 mil curtidas no Instagram. Ana Bruna também afirmou que pretendia fazer uma tatuagem de tubarão no braço.

Polêmica envolvendo jogadores de futebol

Em agosto de 2021, Ana Bruna Ávila se tornou assunto em páginas de notícias após divulgar capturas de tela de mensagens que teria recebido de jogadores de futebol.

Entre os nomes mencionados estavam Bruno Henrique, do Flamengo, e Dudu, na época do Palmeiras, e hoje no Atlético Mineiro.

Ana Bruna Ávila em 'A Fazenda 18'

Ana Bruna entrou na temporada como uma das quatro visitantes do reality. O grupo recebeu informações sobre os participantes e participou de dinâmicas que movimentaram os primeiros dias de confinamento.

Após votação, o público decidiu que os quatro visitantes entrariam no confinamento e seriam parte do elenco em busca do grande prêmio de R$ 2 milhões.