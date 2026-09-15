Protagonista de 'Cheias de Charme': quem é Jônatas Faro, novo peão de 'A Fazenda 18'?

O ator e cantor Jônatas Faro foi confirmado como um dos participantes de "A Fazenda 18", que estreou na segunda-feira, 14, na Record. Aos 38 anos, ele retorna à televisão após anos afastado das novelas e chega ao reality com uma trajetória marcada por trabalhos na TV, no teatro musical e também pela passagem por uma carreira fora dos holofotes.

Quem é Jônatas Faro?

Nascido em Niterói, no Rio de Janeiro, Jônatas Faro começou a carreira artística ainda criança. Um de seus primeiros trabalhos foi como Samuca em "Chiquititas", exibida pelo SBT em 1998.

Depois, o ator passou por outras produções da televisão brasileira, incluindo "Um Anjo Caiu do Céu", "Marisol", "Malhação", "Insensato Coração" e "Cheias de Charme".

Faro também construiu uma trajetória no teatro musical. Em 2010, participou de "Hairspray" e, em 2016, integrou o elenco de "Wicked".

Casamento com Danielle Winits

Jônatas Faro e Danielle Winits se conheceram nos bastidores do musical "Hairspray", em 2010, quando os dois faziam parte do elenco. O relacionamento ganhou destaque na mídia e, poucos meses depois, eles oficializaram a união.

O casal se casou em 8 de dezembro de 2010, em uma cerimônia íntima realizada em um condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na época, Danielle estava grávida do primeiro filho dos dois.

A união durou cerca de três meses. A separação foi anunciada em março de 2011, quando Danielle estava grávida de oito meses.

Últimos trabalhos na televisão

Depois de uma sequência de trabalhos na Globo, Faro passou a atuar na Record. Seu último trabalho de maior destaque na televisão foi a novela "Apocalipse", exibida pela emissora em 2017.

Em 2019, ele ainda fez uma participação em "Jesus", também da Record. Desde então, ficou afastado de produções regulares na televisão.

Nesse período, o ator também passou uma temporada nos Estados Unidos, onde trabalhou como garçom e manobrista.

O que Jônatas Faro faz atualmente?

Longe das novelas, Jônatas Faro passou a atuar no mercado imobiliário como executivo de vendas. Sua atividade profissional está concentrada principalmente no estado do Rio de Janeiro, com trabalhos em cidades como Niterói e Maricá.

Agora, o ator volta aos holofotes em uma nova fase da carreira. Faro foi selecionado para integrar o elenco de "A Fazenda 18" e vai disputar o prêmio de R$ 2 milhões oferecido ao vencedor da temporada.