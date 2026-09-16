'A Fazenda 18': quem é a peoa Stephanie Gomes, filha de Solange Gomes?

Stephanie Gomes: além de ser filha de Solange Gomes, de "A Fazenda 13", a peoa já esteve em outro reality da Record (Reprodução / @stephaniegomees/Instagram)
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Publicado em 16 de setembro de 2026 às 19h18.
Filha de uma ex-participante de "A Fazenda" e com experiência em outro reality da Record, Stephanie Gomes chega à 18ª temporada do programa com uma trajetória que vai além do parentesco com a mãe. Aos 26 anos, a influenciadora encara um novo confinamento em busca de espaço próprio na televisão.
Stephanie foi confirmada no elenco de "A Fazenda 18", que estreou na Record na última segunda-feira, 14. Ela é filha da ex-modelo Solange Gomes com o cantor Waguinho, conhecido por sua passagem pelo grupo Os Morenos.
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A participação marca mais um capítulo da relação da família com os realities da emissora. Solange integrou o elenco de "A Fazenda 13", enquanto Stephanie já havia experimentado o confinamento em outro programa da Record.
Antes de chegar à "A Fazenda 18", Stephanie Gomes participou da primeira temporada de "A Grande Conquista", em 2023. A influenciadora ficou cerca de duas semanas no reality e foi eliminada em 1º de junho, tornando-se a segunda participante a deixar a Mansão.
Gomes é formada em Biomedicina, mas também atua como fotógrafa e influenciadora digital.
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Nas redes sociais, compartilha conteúdos relacionados a beleza, moda, cuidados com o cabelo e lifestyle. Seu perfil no Instagram conta com 228 mil seguidores.
Em "A Fazenda 18", Stephanie faz parte de um elenco formado por 22 peões. A edição também conta com quatro visitantes, que podem conquistar uma vaga oficial no programa por meio da decisão do público.
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O vencedor da temporada receberá R$ 2 milhões, enquanto outros R$ 500 mil serão distribuídos ao longo da competição.