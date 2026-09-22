Primavera chegou: veja 30 frases para dar boas-vindas à nova estação

A primavera de 2026 começa oficialmente no Brasil nesta terça-feira, 22 de setembro, às 21h05 (horário de Brasília), e segue até 21 de dezembro. A chegada da estação marca a transição do inverno para o verão e inspira mensagens sobre flores, recomeços e esperança.

Com a mudança de estação, os dias ganham novas cores e os jardins começam a ficar mais floridos. É também uma oportunidade para refletir sobre mudanças pessoais, renovar planos e celebrar os pequenos momentos da vida.

Para marcar a chegada da primavera, confira 30 frases para compartilhar nas redes sociais, enviar a amigos ou usar como legenda para fotos:

Frases sobre a chegada da primavera

"Que a primavera traga cores novas para os dias e esperança para o coração." "A primavera chegou para lembrar que cada estação tem sua beleza e seu tempo." "Bem-vinda, primavera! Que floresçam os sonhos, os sorrisos e os bons momentos." "Que a chegada da primavera inspire novos começos e dias mais leves." "A natureza muda de cenário, e a vida ganha novas oportunidades de florescer." "Primavera é convite para abrir as janelas, respirar fundo e apreciar a beleza do presente."

Frases sobre flores e natureza

As flores são um dos símbolos mais associados à primavera. A estação transforma paisagens e inspira mensagens que relacionam a beleza da natureza aos processos de crescimento e renovação.

"Que a vida tenha a delicadeza de uma flor e a força de quem sabe florescer." "Cada flor tem seu tempo de desabrochar. Respeite o seu." "A primavera mostra que a beleza também mora nos detalhes." "Que nunca faltem flores no caminho e motivos para sorrir." "Assim como a natureza, permita-se mudar, crescer e florescer." "Entre cores e perfumes, a primavera ensina a apreciar o que torna a vida especial."

Frases de renovação e recomeço

A chegada de uma nova estação pode servir como inspiração para estabelecer objetivos, reorganizar prioridades e olhar para o futuro com disposição.

"Todo recomeço carrega a possibilidade de uma nova primavera." "Que esta estação traga coragem para começar e serenidade para continuar." "A primavera chegou. Que os planos encontrem espaço para crescer." "Renovar a vida também é aprender a enxergar beleza nos pequenos passos." "Que floresçam novas ideias, boas escolhas e momentos felizes." "A cada estação, uma oportunidade de escrever novos capítulos."

Frases curtas para compartilhar

Para quem busca uma mensagem simples para status, legenda ou publicação nas redes sociais, frases curtas ajudam a transmitir o clima da estação de forma direta.

"Primavera: tempo de florescer." "Que a vida floresça em todas as suas formas." "Novas cores, novos sonhos, uma nova estação." "A primavera chegou para colorir os dias." "Floresça no seu próprio ritmo." "Que a leveza da primavera acompanhe seus dias."

Frases sobre felicidade e esperança

A primavera também pode inspirar mensagens de otimismo e gratidão, com foco nas relações, nas experiências cotidianas e nas possibilidades que cada novo ciclo oferece.