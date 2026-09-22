Primavera chegou: veja 30 frases para dar boas-vindas à nova estação

A primavera de 2026 começa oficialmente no Brasil nesta terça-feira, 22 de setembro, às 21h05 (horário de Brasília), e segue até 21 de dezembro. A chegada da estação marca a transição do inverno para o verão e inspira mensagens sobre flores, recomeços e esperança.
Com a mudança de estação, os dias ganham novas cores e os jardins começam a ficar mais floridos. É também uma oportunidade para refletir sobre mudanças pessoais, renovar planos e celebrar os pequenos momentos da vida.
Para marcar a chegada da primavera, confira 30 frases para compartilhar nas redes sociais, enviar a amigos ou usar como legenda para fotos:
Frases sobre a chegada da primavera
- "Que a primavera traga cores novas para os dias e esperança para o coração."
- "A primavera chegou para lembrar que cada estação tem sua beleza e seu tempo."
- "Bem-vinda, primavera! Que floresçam os sonhos, os sorrisos e os bons momentos."
- "Que a chegada da primavera inspire novos começos e dias mais leves."
- "A natureza muda de cenário, e a vida ganha novas oportunidades de florescer."
- "Primavera é convite para abrir as janelas, respirar fundo e apreciar a beleza do presente."
Frases sobre flores e natureza
As flores são um dos símbolos mais associados à primavera. A estação transforma paisagens e inspira mensagens que relacionam a beleza da natureza aos processos de crescimento e renovação.
- "Que a vida tenha a delicadeza de uma flor e a força de quem sabe florescer."
- "Cada flor tem seu tempo de desabrochar. Respeite o seu."
- "A primavera mostra que a beleza também mora nos detalhes."
- "Que nunca faltem flores no caminho e motivos para sorrir."
- "Assim como a natureza, permita-se mudar, crescer e florescer."
- "Entre cores e perfumes, a primavera ensina a apreciar o que torna a vida especial."
Frases de renovação e recomeço
A chegada de uma nova estação pode servir como inspiração para estabelecer objetivos, reorganizar prioridades e olhar para o futuro com disposição.
- "Todo recomeço carrega a possibilidade de uma nova primavera."
- "Que esta estação traga coragem para começar e serenidade para continuar."
- "A primavera chegou. Que os planos encontrem espaço para crescer."
- "Renovar a vida também é aprender a enxergar beleza nos pequenos passos."
- "Que floresçam novas ideias, boas escolhas e momentos felizes."
- "A cada estação, uma oportunidade de escrever novos capítulos."
Frases curtas para compartilhar
Para quem busca uma mensagem simples para status, legenda ou publicação nas redes sociais, frases curtas ajudam a transmitir o clima da estação de forma direta.
- "Primavera: tempo de florescer."
- "Que a vida floresça em todas as suas formas."
- "Novas cores, novos sonhos, uma nova estação."
- "A primavera chegou para colorir os dias."
- "Floresça no seu próprio ritmo."
- "Que a leveza da primavera acompanhe seus dias."
Frases sobre felicidade e esperança
A primavera também pode inspirar mensagens de otimismo e gratidão, com foco nas relações, nas experiências cotidianas e nas possibilidades que cada novo ciclo oferece.
- "Que a primavera traga motivos para agradecer e momentos para guardar."
- "A felicidade pode estar em uma tarde ensolarada, uma flor aberta ou um abraço sincero."
- "Que a esperança encontre espaço para crescer a cada novo dia."
- "Primavera é um lembrete de que a vida continua se transformando."
- "Que os dias sejam coloridos pelas pessoas e pelos momentos que fazem bem."
- "Receba a primavera com o coração aberto para tudo o que pode florescer."