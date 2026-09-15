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Quem é Darlin Ferrattry, mãe de Lexa e participante de 'A Fazenda 18'

Empresária administra as carreiras de Lexa e Wenny, já foi rainha de bateria e também passou a produzir conteúdo para uma plataforma adulta

Darlin Ferrattry: Paraense de 47 anos construiu carreira nos bastidores da música e ganhou destaque no Carnaval antes de entrar no reality da Record (Reprodução / TV Record)

Darlin Ferrattry: Paraense de 47 anos construiu carreira nos bastidores da música e ganhou destaque no Carnaval antes de entrar no reality da Record (Reprodução / TV Record)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 20h41.

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Darlin Ferrattry entrou em "A Fazenda 18" com uma trajetória que já passou por música, o Carnaval e as redes sociais. Mãe da cantora Lexa, a empresária agora deixa os bastidores para ter sua primeira participação em reality shows.

A participação foi confirmada durante a estreia da 18ª temporada, na segunda-feira, 14.

Empresária das duas filhas

Darlin ficou conhecida nacionalmente pela relação com Lexa, mas também teve participação direta na construção da carreira da cantora. Ela administra os trabalhos da filha mais velha e de Wenny, sua filha caçula, que também segue carreira na música.

Foi Darlin quem escolheu o apelido artístico "Lexa" para a filha. A inspiração veio da apresentadora Xuxa, de quem era fã.

Além das duas cantoras, Darlin é mãe de Isaac, que atua como nutricionista. A família ocupa espaço frequente nas redes sociais da empresária.

Peoa também tem forte ligação com o Carnaval

O Carnaval também ocupa um capítulo importante na trajetória de Darlin. Ela já passou por escolas como Unidos de Lucas, Unidos de Bangu e Império Serrano, onde exerceu diferentes funções antes de chegar ao posto de rainha de bateria.

Em 2025, Darlin foi anunciada como rainha de bateria da Inocentes de Belford Roxo. A empresária deixou o posto dias antes do desfile de 2025 para acompanhar Lexa, que havia perdido um bebê. Para o Carnaval de 2027, Ferrattry foi anunciada como nova representante da União da Ilha do Governador.

Atual participante de "A Fazenda 18"

No reality show, a empresária adotou o apelido de "Sapecona", inspirado na música "Sapequinha", de Lexa. O nome faz parte da identidade que Darlin leva para o confinamento e também reforça sua ligação com a carreira da filha.

O interesse pelo reality, porém, já vinha de antes. Durante a temporada anterior, Darlin participou de mobilizações nas redes sociais em apoio a Dudu Camargo, um dos participantes da edição.

Agora, ela deixa a posição de espectadora para entrar oficialmente na disputa. Aos 47 anos, a influenciadora integra o elenco de 22 participantes que concorrem ao prêmio de R$ 2 milhões.

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