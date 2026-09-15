Quem é Darlin Ferrattry, mãe de Lexa e participante de 'A Fazenda 18'

Darlin Ferrattry: Paraense de 47 anos construiu carreira nos bastidores da música e ganhou destaque no Carnaval antes de entrar no reality da Record (Reprodução / TV Record)
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Publicado em 15 de setembro de 2026 às 20h41.
Darlin Ferrattry entrou em "A Fazenda 18" com uma trajetória que já passou por música, o Carnaval e as redes sociais. Mãe da cantora Lexa, a empresária agora deixa os bastidores para ter sua primeira participação em reality shows.
A participação foi confirmada durante a estreia da 18ª temporada, na segunda-feira, 14.
Darlin ficou conhecida nacionalmente pela relação com Lexa, mas também teve participação direta na construção da carreira da cantora. Ela administra os trabalhos da filha mais velha e de Wenny, sua filha caçula, que também segue carreira na música.
Foi Darlin quem escolheu o apelido artístico "Lexa" para a filha. A inspiração veio da apresentadora Xuxa, de quem era fã.
Além das duas cantoras, Darlin é mãe de Isaac, que atua como nutricionista. A família ocupa espaço frequente nas redes sociais da empresária.
O Carnaval também ocupa um capítulo importante na trajetória de Darlin. Ela já passou por escolas como Unidos de Lucas, Unidos de Bangu e Império Serrano, onde exerceu diferentes funções antes de chegar ao posto de rainha de bateria.
Em 2025, Darlin foi anunciada como rainha de bateria da Inocentes de Belford Roxo. A empresária deixou o posto dias antes do desfile de 2025 para acompanhar Lexa, que havia perdido um bebê. Para o Carnaval de 2027, Ferrattry foi anunciada como nova representante da União da Ilha do Governador.
No reality show, a empresária adotou o apelido de "Sapecona", inspirado na música "Sapequinha", de Lexa. O nome faz parte da identidade que Darlin leva para o confinamento e também reforça sua ligação com a carreira da filha.
O interesse pelo reality, porém, já vinha de antes. Durante a temporada anterior, Darlin participou de mobilizações nas redes sociais em apoio a Dudu Camargo, um dos participantes da edição.
Agora, ela deixa a posição de espectadora para entrar oficialmente na disputa. Aos 47 anos, a influenciadora integra o elenco de 22 participantes que concorrem ao prêmio de R$ 2 milhões.