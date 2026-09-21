'A Fazenda 18': Thaíde vence Prova de Fogo e ganha poder que pode mudar a 1ª Roça

O primeiro grande poder estratégico de "A Fazenda 18" já tem dono. Thaíde venceu a Prova de Fogo realizada neste domingo, 20, e garantiu o Lampião do Poder para a formação da primeira Roça da temporada.

O rapper superou Ana Bruna Ávila e Sérgio Hondjakoff em uma disputa que exigiu trabalho em equipe, agilidade e precisão. A vitória coloca Thaíde como dono de um poder que pode movimentar a primeira Roça da temporada.

Como foi a Prova de Fogo?

A competição reuniu os participantes em trios e teve uma dinâmica inspirada em brincadeiras circenses. Durante a prova, um integrante da equipe precisava buscar as bolas, enquanto outro utilizava uma espécie de catapulta para lançá-las. O terceiro participante, vestido de galo, tentava capturar os objetos no ar e colocá-los em uma cesta.

Thaíde contou com Murilo Dias e Jônatas Faro. O trio alcançou 16 pontos e garantiu a primeira colocação.

A equipe de Sérgio Hondjakoff, formada por Alfredo Amaral e Gabriel Torres, marcou 14 pontos. Já o grupo de Ana Bruna, com Renê Thristan e Rikardo Negro, terminou com nove pontos.

Poder da Chama Vermelha pode alterar votação

Com a vitória, Thaíde ficou responsável pelo Lampião do Poder, que será utilizado na formação da primeira Roça, marcada para terça-feira, 22.

Entre as opções apresentadas ao público para a Chama Vermelha estavam duas possibilidades: anular os votos de quatro participantes ou fazer com que o voto do dono do Lampião tenha peso quatro.

A opção escolhida foi a do voto com peso quatro. O rapper também terá acesso a outro poder, o da Chama Amarela, cujo conteúdo será revelado durante a formação da Roça. Ele vai poder escolher qual dos dois ficará.

Ana Bruna e Sergio vão para a Baia

Além de definir o dono do Lampião, a Prova de Fogo determinou os novos moradores da Baia. Ana Bruna Avila e Sérgio Hondjakoff, derrotados na disputa, precisaram escolher um participante cada para acompanhá-los.

Ana Bruna indicou Daniel Erthal, enquanto Serginho escolheu Igor Monteiro. Os quatro passam a ocupar o espaço reservado aos peões enviados para a Baia.

Quando a primeira Roça será formada?

A primeira Roça de "A Fazenda 18" será formada nesta terça-feira, 22, durante a edição ao vivo do reality show da Record. O programa está previsto para começar às 22h45, depois da novela "Reis".

A formação definirá os primeiros participantes que estarão em risco de eliminação na temporada. A dinâmica contará com a indicação da Fazendeira, a votação dos peões e os poderes do Lampião conquistados por Thaíde na Prova de Fogo.

Fran Almeida, primeira Fazendeira da temporada, está imune e terá o direito de indicar diretamente um participante para a Roça.

Além dela, Eduarda Braum, Jônatas Faro, Rikardo Negro e Tina Calamba também estão imunes. Os quatro conquistaram a proteção na Prova do Jacaré, realizada na quarta-feira, 17.