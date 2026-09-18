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'A Fazenda 18': quatro peões garantem imunidade na primeira prova de sorte da temporada

Eduarda Braum, Jônatas Faro, Rikardo Negro e Tina Calamba levaram a melhor na primeira prova de imunidade do reality

'A Fazenda 18': prova de sorte colocou oito participantes frente a frente em uma disputa com um jacaré mecânico (Reprodução / TV Record)

'A Fazenda 18': prova de sorte colocou oito participantes frente a frente em uma disputa com um jacaré mecânico (Reprodução / TV Record)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 12h30.

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A primeira disputa por imunidade de "A Fazenda 18" terminou com quatro participantes protegidos da primeira Roça da temporada. Eduarda Braum, Jônatas Faro, Rikardo Negro e Tina Calamba venceram seus respectivos duelos na noite de quinta-feira, 17, e garantiram uma vantagem importante no início do reality da Record.

A competição foi realizada durante a transmissão ao vivo e contou com uma dinâmica de sorte inspirada em um jacaré mecânico. O resultado deixou o quarteto fora da primeira berlinda do programa.

Como funcionou a prova do Jacaré Rural?

A dinâmica recebeu o nome de "Jacaré Rural". Os participantes precisavam retirar dentes de um jacaré mecânico, e cada duelo envolvia a retirada de uma quantidade determinada de dentes. O participante que acionasse o mecanismo responsável por fechar a boca do jacaré perdia a disputa.

A prova exigiu atenção e sorte dos peões, que precisaram evitar o dente que provocaria o fechamento da estrutura.

Quem participou da prova?

Oito participantes foram selecionados por sorteio para disputar a prova de imunidade. Os confrontos terminaram com os seguintes resultados:

  • Rikardo Negro venceu Ariela Carasso.
  • Jônatas Faro venceu Darlin Ferrattry.
  • Tina Calamba venceu Daniel Erthal.
  • Eduarda Braum venceu Murilo Dias.

Com as vitórias, os quatro participantes conquistaram a imunidade e ficaram protegidos da primeira Roça da temporada.

Primeira berlinda se aproxima

A imunidade chega em um momento de definição das primeiras estratégias do confinamento. A primeira Roça da temporada está prevista para a segunda semana do programa, aumentando a importância das alianças e dos movimentos dos peões nos próximos dias.

Além dos quatro vencedores da prova, Fran Almeida, a primeira fazendeira da temporada, também está imune.

Público decidiu o destino dos visitantes

O público de "A Fazenda 18" decidiu manter os quatro visitantes na competição. Em votação realizada também durante o programa ao vivo de quinta-feira, 52,79% dos espectadores escolheram que Giovanna Gold, Igor Monteiro, Renê Thristan e Ana Bruna permanecessem no reality. Com o resultado, o quarteto deixou a condição de visitante e passou a integrar oficialmente o elenco de peões.

A votação também definiu a preferência individual do público entre os participantes. Giovanna Gold liderou com 44,14% dos votos, seguida por Igor Monteiro, com 20,66%, Renê Thristan, com 18,50%, e Ana Bruna, com 16,70%.

Com o resultado, a sede passa a contar com 26 peões, sendo cinco imunizados na primeira semana.

Tudo sobre 'A Fazenda 18'

A 18ª edição de "A Fazenda" estreou na última segunda-feira, 14, trazendo novos peões, provas e muita disputa pelo primeiro lugar. Sob o comando de Adriane Galisteu, a temporada vai acompanhar a convivência dos participantes até o final de 2026, com episódios exibidos pela Record a partir das 22h45, logo após a novela "Reis".

Ao longo do jogo, os peões precisam encarar os desafios da fazenda, formar alianças e conquistar o público para chegar à grande final. Quem levar a melhor na competição vai embolsar R$ 2 milhões.

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