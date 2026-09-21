HBO vence disputa com Netflix, Prime Video e Apple TV por série com Javier Bardem

RESUMO | A produção gerou ofertas de diferentes plataformas antes de chegar à HBO, que aprovou o projeto diretamente para série. Javier Bardem interpreta o protagonista e divide a produção com nomes ligados a Ozark e Kingsman.

A HBO levou a melhor em uma disputa entre grandes plataformas de streaming pela série The Spread, estrelada e produzida por Javier Bardem. O projeto recebeu encomenda direta para série após uma rodada de ofertas que também envolveu Netflix, Prime Video, Paramount+ e Apple TV.

Segundo informações do Deadline, as propostas aumentaram ao longo da negociação. As plataformas apresentaram ofertas que iam de salas de roteiristas a encomendas diretas para a série. Também houve a possibilidade de um contrato para duas temporadas.

A HBO igualou as propostas de encomenda direta feitas por Prime Video e Paramount+. Ainda segundo o Deadline, a decisão chama atenção porque a HBO raramente aprova uma série diretamente a partir de uma apresentação inicial.

Qual é a história da série?

A trama se passa em Miami e acompanha um bilionário visionário, interpretado por Bardem, que reúne talentos ambiciosos e perigosos para movimentar os mercados financeiros americanos. O personagem pretende transformar Miami em um novo centro de poder econômico, em meio a fundos de hedge, grandes fortunas, competição, sexo e vida noturna.

A produção é criada por Bill Dubuque, cocriador de Ozark, em parceria com Sean Sansiveri. Matthew Vaughn, diretor de Kingsman, ficará responsável pela direção. A série será produzida pela Fifth Season em parceria com a HBO.

Bardem é vencedor do Oscar por Onde os Fracos Não Têm Vez e já estrelou produções da Apple TV e da Netflix. Ele também voltará ao papel de Stilgar em Duna: Parte Três.