Quem é Fran Almeida, primeira Fazendeira de ‘A Fazenda 18’?

Fran Almeida começou sua trajetória em "A Fazenda 18" com o chapéu mais cobiçado do reality. A influenciadora venceu a primeira Prova do Fazendeiro, realizada na noite de quarta-feira, 16, e se tornou a primeira líder da temporada.

A conquista garantiu à Fran o comando da sede, além das responsabilidades relacionadas à distribuição das tarefas entre os participantes. Ela também terá o poder de indicar um peão diretamente para a Roça na próxima formação.

Mas quem é a participante que já chega ao reality com experiência em televisão e outros programas de confinamento?

Quem é Fran Almeida?

Fran Almeida tem 36 anos, nasceu em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, e atualmente mora no Rio de Janeiro. Ela trabalha como influenciadora digital, modelo e atleta, produzindo conteúdos relacionados à rotina, maternidade e bem-estar.

Fran também é conhecida como Fran Grossi, nome associado ao período em que foi casada com o ex-"BBB" Diego Grossi.

A participação em "A Fazenda 18" representa mais uma passagem de Fran pelo universo dos reality shows. Ela integrou o elenco do "Big Brother Brasil 14", além de ter participado do "Power Couple Brasil 3", do "Dancing Brasil" e do "Troca de Esposas".

Como foi a primeira Prova do Fazendeiro?

A disputa exigiu memória, agilidade e precisão. Os participantes precisaram memorizar sequências de cubos coloridos exibidas em um telão e reproduzi-las na ordem correta.

Após três rodadas eliminatórias, Fran Almeida chegou à fase decisiva contra Jottapê, Rikardo e Adryana. A influenciadora levou a melhor depois que os adversários erraram as sequências.

Ao conquistar o chapéu, Fran garantiu imunidade por uma semana e passou a ocupar uma posição estratégica no início do jogo.

O que muda para Fran no reality?

Como primeira fazendeira da temporada, Fran assume o controle das tarefas da sede e ganha um papel de destaque na dinâmica do programa.

A indicação direta de um participante para a Roça também coloca a influenciadora diante de uma decisão que pode afetar os rumos da competição.

A temporada ainda conta com a dinâmica "Os Visitantes", que permite ao público decidir o destino de integrantes convidados durante a competição.

Tudo sobre 'A Fazenda 18'

A 18ª edição do reality rural da Record estreou nesta segunda-feira, 14 de setembro, com Adriane Galisteu novamente no comando da atração. A temporada será realizada em Itapecerica da Serra, em São Paulo.

Ao todo, 22 peões entraram oficialmente no reality e vão conviver na sede enquanto enfrentam provas, votações e a formação das Roças. O vencedor levará o prêmio principal de R$ 2 milhões.

A temporada está prevista para chegar ao fim em dezembro, após o Natal. Até lá, um participante vai deixar a casa por semana, de acordo com a preferência do público.

Veja o elenco completo de 'A Fazenda 18'

Sérgio Hondjakoff

Mônica Fonseca

Jônatas Faro

Gabriel Torres

Rikardo Negro

Lucas Bissoli

Tina Calamba

Fran Almeida

Jottapê

Maíra Charken

Daniel Erthal

Renata Del Bianco

Thaíde

Adryana Ribeiro

Darlin Ferrattry

Alfredo Amaral

Ariela Carasso

Catherine Bascoy

Mayk Leão

Stephanie

Murilo Dias

Eduarda Braum

A edição ainda conta com quatro visitantes que disputam a oportunidade de integrar oficialmente o elenco do reality. São eles: