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Quem é Fran Almeida, primeira Fazendeira de ‘A Fazenda 18’?

Natural do Rio Grande do Sul, a participante tem experiência em realities e iniciou sua trajetória com o pé direito no programa da Record

Fran Almeida: participante tem experiência em realities e agora inicia sua trajetória no programa da Record (Reprodução / Record TV)

Fran Almeida: participante tem experiência em realities e agora inicia sua trajetória no programa da Record (Reprodução / Record TV)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 12h03.

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Fran Almeida começou sua trajetória em "A Fazenda 18" com o chapéu mais cobiçado do reality. A influenciadora venceu a primeira Prova do Fazendeiro, realizada na noite de quarta-feira, 16, e se tornou a primeira líder da temporada.

A conquista garantiu à Fran o comando da sede, além das responsabilidades relacionadas à distribuição das tarefas entre os participantes. Ela também terá o poder de indicar um peão diretamente para a Roça na próxima formação.

Mas quem é a participante que já chega ao reality com experiência em televisão e outros programas de confinamento?

Quem é Fran Almeida?

Fran Almeida tem 36 anos, nasceu em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, e atualmente mora no Rio de Janeiro. Ela trabalha como influenciadora digital, modelo e atleta, produzindo conteúdos relacionados à rotina, maternidade e bem-estar.

Fran também é conhecida como Fran Grossi, nome associado ao período em que foi casada com o ex-"BBB" Diego Grossi.

A participação em "A Fazenda 18" representa mais uma passagem de Fran pelo universo dos reality shows. Ela integrou o elenco do "Big Brother Brasil 14", além de ter participado do "Power Couple Brasil 3", do "Dancing Brasil" e do "Troca de Esposas".

Como foi a primeira Prova do Fazendeiro?

A disputa exigiu memória, agilidade e precisão. Os participantes precisaram memorizar sequências de cubos coloridos exibidas em um telão e reproduzi-las na ordem correta.

Após três rodadas eliminatórias, Fran Almeida chegou à fase decisiva contra Jottapê, Rikardo e Adryana. A influenciadora levou a melhor depois que os adversários erraram as sequências.

Ao conquistar o chapéu, Fran garantiu imunidade por uma semana e passou a ocupar uma posição estratégica no início do jogo.

O que muda para Fran no reality?

Como primeira fazendeira da temporada, Fran assume o controle das tarefas da sede e ganha um papel de destaque na dinâmica do programa.

A indicação direta de um participante para a Roça também coloca a influenciadora diante de uma decisão que pode afetar os rumos da competição.

A temporada ainda conta com a dinâmica "Os Visitantes", que permite ao público decidir o destino de integrantes convidados durante a competição.

Tudo sobre 'A Fazenda 18'

A 18ª edição do reality rural da Record estreou nesta segunda-feira, 14 de setembro, com Adriane Galisteu novamente no comando da atração. A temporada será realizada em Itapecerica da Serra, em São Paulo.

Ao todo, 22 peões entraram oficialmente no reality e vão conviver na sede enquanto enfrentam provas, votações e a formação das Roças. O vencedor levará o prêmio principal de R$ 2 milhões.

A temporada está prevista para chegar ao fim em dezembro, após o Natal. Até lá, um participante vai deixar a casa por semana, de acordo com a preferência do público.

Veja o elenco completo de 'A Fazenda 18'

  • Sérgio Hondjakoff
  • Mônica Fonseca
  • Jônatas Faro
  • Gabriel Torres
  • Rikardo Negro
  • Lucas Bissoli
  • Tina Calamba
  • Fran Almeida
  • Jottapê
  • Maíra Charken
  • Daniel Erthal
  • Renata Del Bianco
  • Thaíde
  • Adryana Ribeiro
  • Darlin Ferrattry
  • Alfredo Amaral
  • Ariela Carasso
  • Catherine Bascoy
  • Mayk Leão
  • Stephanie
  • Murilo Dias
  • Eduarda Braum

A edição ainda conta com quatro visitantes que disputam a oportunidade de integrar oficialmente o elenco do reality. São eles:

  • Ana Bruna Ávila
  • Giovanna Gold
  • Igor Monteiro
  • Renê Thristan
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