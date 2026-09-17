Quem é Fran Almeida, primeira Fazendeira de ‘A Fazenda 18’?

Fran Almeida: participante tem experiência em realities e agora inicia sua trajetória no programa da Record (Reprodução / Record TV)
Freelancer
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 12h03.
Fran Almeida começou sua trajetória em "A Fazenda 18" com o chapéu mais cobiçado do reality. A influenciadora venceu a primeira Prova do Fazendeiro, realizada na noite de quarta-feira, 16, e se tornou a primeira líder da temporada.
A conquista garantiu à Fran o comando da sede, além das responsabilidades relacionadas à distribuição das tarefas entre os participantes. Ela também terá o poder de indicar um peão diretamente para a Roça na próxima formação.
Mas quem é a participante que já chega ao reality com experiência em televisão e outros programas de confinamento?
Fran Almeida tem 36 anos, nasceu em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, e atualmente mora no Rio de Janeiro. Ela trabalha como influenciadora digital, modelo e atleta, produzindo conteúdos relacionados à rotina, maternidade e bem-estar.
Fran também é conhecida como Fran Grossi, nome associado ao período em que foi casada com o ex-"BBB" Diego Grossi.
A participação em "A Fazenda 18" representa mais uma passagem de Fran pelo universo dos reality shows. Ela integrou o elenco do "Big Brother Brasil 14", além de ter participado do "Power Couple Brasil 3", do "Dancing Brasil" e do "Troca de Esposas".
A disputa exigiu memória, agilidade e precisão. Os participantes precisaram memorizar sequências de cubos coloridos exibidas em um telão e reproduzi-las na ordem correta.
Após três rodadas eliminatórias, Fran Almeida chegou à fase decisiva contra Jottapê, Rikardo e Adryana. A influenciadora levou a melhor depois que os adversários erraram as sequências.
Ao conquistar o chapéu, Fran garantiu imunidade por uma semana e passou a ocupar uma posição estratégica no início do jogo.
Como primeira fazendeira da temporada, Fran assume o controle das tarefas da sede e ganha um papel de destaque na dinâmica do programa.
A indicação direta de um participante para a Roça também coloca a influenciadora diante de uma decisão que pode afetar os rumos da competição.
A temporada ainda conta com a dinâmica "Os Visitantes", que permite ao público decidir o destino de integrantes convidados durante a competição.
A 18ª edição do reality rural da Record estreou nesta segunda-feira, 14 de setembro, com Adriane Galisteu novamente no comando da atração. A temporada será realizada em Itapecerica da Serra, em São Paulo.
Ao todo, 22 peões entraram oficialmente no reality e vão conviver na sede enquanto enfrentam provas, votações e a formação das Roças. O vencedor levará o prêmio principal de R$ 2 milhões.
A temporada está prevista para chegar ao fim em dezembro, após o Natal. Até lá, um participante vai deixar a casa por semana, de acordo com a preferência do público.
A edição ainda conta com quatro visitantes que disputam a oportunidade de integrar oficialmente o elenco do reality. São eles: